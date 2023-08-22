5 điểm 'nguy hiểm' này chuyên gia khuyên, dù khát khao mấy cũng không nên gần gũi kẻo gặp họa

Muốn giữ cho tình cảm bền vững sau nhiều năm bên nhau, tất nhiên cần sự nỗ lực vun vén từ người trong cuộc, và dưới đây là những cách để cả hai bạn cùng thực hiện.

Yêu nhau lâu ngày, cảm xúc mãnh liệt như thuở mới yêu sẽ nhạt dần. Phải làm gì để tình cảm vẫn mãi mặn nồng? Dưới đây là những bí kíp để hâm nóng tình yêu giúp hai bạn luôn có những khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào như lúc mới yêu.

Thay vì chăm chút cho bản thân như ngày đầu hẹn hò, sau một thời gian yêu nhau quá lâu, các cặp đôi thường sẽ quen thuộc với phong cách ăn mặc của nhau và trở nên “buông thả” vẻ ngoài hơn. Điều này cũng góp phần khiến cho tình yêu của bạn trở nên phai nhạt lúc nào không hay. Thỉnh thoảng thay đổi một kiểu tóc mới, thử sức với các phong cách ăn mặc khác sẽ làm cho đối phương cảm thấy mới lạ và hấp dẫn hơn.

Các cặp đôi thường hâm nóng tình cảm sau thời gian tìm hiểu. Ảnh: Internet

Bữa ăn tối lãng mạn

Không cần ngày kỷ niệm hay ngày lễ bạn vẫn có thể cùng nửa kia ra ngoài ăn bữa tối lãng mạn, cùng nhau thưởng thức ly rượu vang, trò chuyện, ngắm nhìn nhau trong ánh nến, hoa và nhạc. Chắc chắn, cả hai sẽ có thêm những kỷ niệm về nhau.

Tạo ra sự ngạc nhiên

Bạn không nhất thiết phải tốn nhiều thời gian để tạo sự ngạc nhiên cho nửa kia của mình. Có thể đơn giản như một bữa ăn sáng đã được chuẩn bị để trên giường hoặc mua cuốn sách mà người kia muốn đọc từ lâu. Những cử chỉ đó cho thấy bạn quan tâm đến họ từ những điều rất nhỏ và đơn giản.

Ôn lại kỷ niệm đẹp

Cùng ôn lại những kỷ niệm đẹp đã trải qua cùng nhau sẽ giúp tình yêu của hai bạn được quay về quá khứ, nhớ lại những gì đã trải qua ngọt ngào và lãng mạn như thế nào rồi từ đó cùng hướng đến tương lai.

5 điểm không nên 'yêu'

Theo Người Đưa Tin, nhiều đôi muốn “đổi gió” bằng cách chọn những địa điểm mới lạ cho cuộc yêu. Nhưng quan hệ không đúng nơi đúng lúc có thể gây phiền, thậm chí nguy hiểm cho chính bạn và cả người khác.

Trên máy bay

Nhiều người muốn có cảm giác lạ nên “yêu” ở toilet máy bay nhưng việc này có thể gây kích ứng, nhiễm nấm… khi dùng nhà vệ sinh công cộng. Địa điểm này cũng quá chật chội và không thích hợp cho “chuyện ấy”.

Trong thang máy

Cảm giác hồi hộp khi quan hệ ở nơi khác lạ khiến nhiều người thấy kích thích. Nhưng hãy nghĩ tới khả năng bị camera ghi hình, cửa thang bỗng nhiên mở hay tai nạn có thể gặp phải nếu “yêu" ở trong thang máy hẹp và di chuyển liên tục.

Trên bệ cửa sổ hay ban công

Quan hệ ở đây khiến bạn có thể bị những người sống xung quanh phát hiện. Nếu cửa sổ hay ban công không chắc chắn hoặc thiếu lưới bảo vệ, bạn còn có nguy cơ bị ngã, gặp tai nạn nguy hiểm.

'Yêu' đúng chỗ như thế nào?. Ảnh: Internet

Trong ô tô

Những cảnh ân ái trong ô tô có vẻ lãng mạn trên phim nhưng bạn nên cân nhắc nếu muốn thực hành. Ngoài nguy cơ bị phát giác, bị phạt, bạn có thể gặp tai nạn khi hành sự vội vàng ở nơi chật chội với các tư thế lạ.

Ngoài ra, “yêu” trong ô tô còn đối diện với nguy cơ chết ngạt do ngộ độc khí. Năm 2018, một đôi tình nhân ở Đức đã tử vong vì ngạt khí khi mở máy để sưởi ấm lúc "yêu" trong xe hơi.

Ở văn phòng

Ngày nay, hầu như nơi nào tại công sở cũng có camera và bạn có muốn cuộc yêu chóng vánh của mình bị ghi lại, thậm chí phát tán hay trở thành lý do bạn bị phạt hay mất việc?

Những mùi hương dễ chịu giúp thăng hoa

Theo Tiền Phong, chẳng cần những viên Viagra đắt đỏ mà vẫn thấp thỏm lo âu về tác dụng phụ, mùi hương tự nhiên của những loại gia vị, cỏ cây quanh nhà cũng có thể giúp bạn “lên đỉnh”.

- Hương vani: Thử nghiệm của TS. Alan Hirsch cho thấy hương vani giúp dây thần kinh thư giãn, bình tĩnh và chúng kích thích mạnh mẽ cả hai giới.

- Quế: Vừa tăng cường cảm giác ngon miệng lại tăng sản xuất nhiệt, làm lưu thông khí huyết nên đánh thức giác quan. Một giọt dầu quế dùng massage bộ phận sinh dục sẽ kích thích ham muốn mạnh mẽ.

- Tinh dầu dừa: Hỗ trợ cân bằng hormone của tuyến tiền liệt cần thiết cho chức năng tình dục nam giới.

– Tinh dầu thì là: Tăng ham muốn tình dục cho cả hai phái vì chúng có chứa các hợp chất giống như nội tiết tố và có thể bắt chước các nội tiết tố nữ estrogen.

- Cam thảo đen: Trong nghiên cứu, nam giới ngửi mùi cam thảo đen giúp tăng lưu lượng máu đến dương vật 13%.

- Bạch đậu khấu: Tăng năng lượng, làm giảm mệt mỏi và giúp xóa tan tình trạng trầm cảm, ngăn chặn sự lãnh cảm.

- Húng quế: Vị ngọt ngào lẫn hăng, cay của loại lá này gây ra phản ứng rất mạnh ở não vì vậy khơi dậy bản năng tình dục ở nam giới.

- Tinh dầu chanh, hoa hồng: Có thể làm cho cả hai giới trở nên mạnh mẽ và đắm say hơn.

– Đinh hương: Có tác dụng giảm đau, làm dịu cơn stress, tăng cường lưu thông máu. Chúng còn xuất hiện trong một số bài thuốc trị xuất tinh sớm. Vì vậy nếu xịt tinh dầu đinh hương trong phòng, bạn có thể khiến chàng trở nên mạnh mẽ, cuồng nhiệt hơn. Đinh hương là tinh dầu mạnh vì thế nên pha loãng chúng trong nước.

– Tinh dầu vỏ cây cọ: được coi là có tính chất kích thích tình dục và được sử dụng điều trị cho chứng căng thẳng, trí nhớ kém và cải thiện tình trạng suy yếu tình dục.

- Tinh dầu đậu mèo: Chứa thành phần L-Dopa được xem như một chất dopamine (dẫn truyền hưng phấn) vì vậy chúng giúp tinh thần hưng phấn, hạnh phúc, làm tăng khoái cảm.

- Tinh dầu hoa cúc: làm sản sinh trong não những cảm xúc tích cực khiến họ thấy yêu nhau hơn nên gia tăng ham muốn gần gũi.

– Hoa nhài: Mùi thơm nhẹ của nhài giúp tinh thần thư thái, an thần, vượt qua những sợ hãi nên rất phù hợp với nữ giới.

- Bạc hà: Với phụ nữ dễ cực khoái thì hương bạc hà có thể giúp họ đạt đa cực khoái vì chúng có thể giúp tăng cường lưu thông máu tới âm đạo rất nhanh. Tuy nhiên chúng hiệu quả với nữ giới hơn nam.

- Gỗ đàn hương: Tái tạo hệ thống thần kinh giao cảm, hệ thống chi phối quá trình khuấy động dục tình.

- Gừng: Mùi cay nóng của gừng có thể làm tâm trí bạn thêm tập trung nên tạo được cảm xúc tích cực để sẵn sàng “yêu” cho cả hai giới.

- Hạt tiêu đen: Chúng có mùi hăng nóng, xông lên mũi giúp củng cố niềm đam mê và tăng sức chịu đựng, kìm chế xuất tinh sớm ở nam giới.

- Nhân sâm: Mùi nhân sâm khiến người ta cảm giác tăng sức chịu đựng vì thế chúng tác động tích cực lên cả bốn giai đoạn của chu kỳ phản ứng tình dục: ham muốn, hưng phấn, cực khoái, và thoái trào. Khi ngửi mùi nhân sâm, vùng dưới đồi của não được điều chỉnh để giải phóng hormone làm tăng hưng phấn.