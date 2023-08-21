Đêm nào chồng cũng gạ gẫm, giở trò quái gở để làm chuyện ấy khiến vợ ám ảnh và lời giải đáp của bác sĩ

Phụ nữ yêu 21/08/2023 15:49

Nhu cầu tình dục của chồng khá cao nên mới cưới hai năm, chị vợ đã ám ảnh và sợ hãi mỗi đêm khi chuẩn bị đi ngủ.

Nhu cầu sinh lý cao có phải mắc chứng nghiện tình dục?

Theo Sức khỏe và Đời sống, nhu cầu tình dục của một người thường giảm theo thời gian. Song cũng có những người có nhu cầu tình dục cao bất kể tuổi tác. Các tiêu chuẩn chẩn đoán nghiện tình dục thường mơ hồ và chủ quan. Trong quan hệ lứa đôi, nhiều người có nhu cầu tình dục cao hơn hẳn những người khác. Tuy nhiên, tăng nhu cầu sinh lý đơn thuần không hẳn là mắc bệnh nghiện tình dục.

Đêm nào chồng cũng gạ gẫm, giở trò quái gở để làm chuyện ấy khiến vợ ám ảnh và lời giải đáp của bác sĩ - Ảnh 1
Trong quan hệ lứa đôi, nhiều người có nhu cầu tình dục cao hơn hẳn những người khác. Ảnh: Internet

Theo BS. Lê Vũ Tân (Bệnh viện Bình Dân) chia sẻ trên Báo Sức khỏe và Đời sống, điều quan trọng cần nhớ là thích hoạt động tình dục không phải là dấu hiệu của chứng nghiện tình dục.

Không có con số chính xác về việc quan hệ tình dục bao nhiêu là đủ, bởi liên quan nhu cầu của mỗi người. Nhu cầu này tùy thuộc tuổi tác, lối sống, thói quen sinh hoạt, sức khỏe của mỗi đối tượng và chất lượng của mối quan hệ. Trong khi đó, ham muốn tình dục là một cảm giác rất thất thường, nó có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào và ở bất cứ độ tuổi nào. "Chuyện ấy" quan trọng là chất lượng của mỗi lần "yêu" như thế nào và cảm giác mang lại ra sao, chứ không quan trọng ở số lượng bao nhiêu thì đủ. Trong đời sống vợ chồng, tình dục thật là quan trọng, nhưng quan trọng hơn rất nhiều là sự chia sẻ, hòa hợp.

Theo VnExpress, trên thực tế thì số lượng nam giới "đau đầu" vì nhu cầu quá cao là không nhiều và thường thấp hơn số người ở chiều hướng ngược lại đang lo lắng vì cảm xúc bị tuột dốc không phanh. Nam giới bị suy giảm sinh lý thường chịu ảnh hưởng bởi tuổi tác, việc sử dụng thuốc điều trị, cuộc sống tinh thần nhiều căng thẳng, lo âu, lối sống thiếu lành mạnh... Những yếu tố này khiến cho cơ thể dễ dàng bị suy giảm nồng độ testosterone khiến ham muốn ngày càng đi xuống.

Nhu cầu sinh lý quá cao hay quá thấp đều có thể gây nên những vấn đề cho sức khỏe và mối quan hệ tình cảm. Do đó, các quý ông nên cố gắng điều chỉnh nguồn năng lượng của mình về mức ổn định, cân bằng. 

Chồng thường xuyên đòi gần gũi bất chấp vợ van xin

Mới đây, chia sẻ trên Báo Phụ nữ Thủ đô, một nữ bệnh nhân chán nản chia sẻ: "Tôi đã kết hôn được 2 năm, chuyện quan hệ diễn ra gần như mỗi ngày". Khi công việc của cô ngày càng nhiều, cô cảm thấy mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần sau khi tan sở và chỉ muốn nghỉ ngơi. Vì vậy, cô hy vọng số lần quan hệ giữa hai vợ chồng có thể giảm bớt, nhưng chồng khăng khăng không đồng ý, và chỉ chấp nhận với điều kiện nếu đêm không ân ái thì ban ngày thức dậy phải chiều chồng. Mỗi tối vừa đi ngủ là anh lại sàm sỡ cô không buông cho đến khi vợ chịu thân mật. Điều này khiến giờ đi ngủ trở thành cực hình đối với cô. cô nhận được luôn là "không, anh không thể giảm bớt được". Nếu cô từ chối hoặc nói rõ rằng không muốn quan hệ tình dục, chồng sẽ chỉ trích cô và nghi ngờ vợ có những người đàn ông khác bên ngoài.

Đêm nào chồng cũng gạ gẫm, giở trò quái gở để làm chuyện ấy khiến vợ ám ảnh và lời giải đáp của bác sĩ - Ảnh 2
Người phụ nữ gặp áp lực vì nhu cầu của chồng cao. Ảnh: Internet

Chuyên gia phân tích, nếu bạn miễn cưỡng quan hệ để khiến bạn đời hài lòng và khi thấy "nửa kia" vui vẻ, bạn cũng cảm thấy vui, đó là tác động tích cực. Tuy nhiên nếu bạn quan hệ chỉ để tránh cảm giác tội lỗi hoặc để tránh làm bạn tình thất vọng, trong khi bản thân không tìm được bất cứ niềm vui nào thì đó lại là tác động tiêu cực.

Phải làm gì khi chồng đòi 'chuyện ấy' quá nhiều

Theo VnExpress trích dẫn từ Standardmedia, thực sự chồng có vấn đề về nghiện sex nhưng bản thân anh ta không thấy rõ mà còn có vẻ đang tận hưởng điều đó. Bạn đừng dồn mình vào đường cùng bởi nỗi lo sợ chồng sẽ bỏ vợ hoặc tìm kiếm người phụ nữ khác đáp ứng. Trừ khi bạn là người máy, vài lần "yêu" một ngày sẽ giết dần giết mòn bạn - bạn sẽ chẳng còn thời gian để làm bất cứ việc gì khác.

Và nếu cứ tiếp tục như bây giờ, quan hệ tình dục sẽ không còn là niềm vui với bạn, nó sẽ trở thành một công việc nhàm chán, thậm chí đau đớn và gây ra các vấn đề khác nữa cho mối quan hệ của bạn.

Bạn phải thành thật với chồng. Hãy nói cho chồng biết bạn yêu anh ta và thích gần gũi chồng nhưng nếu "chuyện ấy" diễn ra quá thường xuyên như hiện tại thì nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh với bạn.

Đêm nào chồng cũng gạ gẫm, giở trò quái gở để làm chuyện ấy khiến vợ ám ảnh và lời giải đáp của bác sĩ - Ảnh 3
ạn đừng dồn mình vào đường cùng bởi nỗi lo sợ chồng sẽ bỏ vợ hoặc tìm kiếm người phụ nữ khác đáp ứng. Ảnh: Internet

Vấn đề cốt yếu là, nếu bạn thấy không thoải mái với việc đó, nó thực sự là vấn đề. Chẳng sao cả khi từ chối tình dục với chồng nếu bạn không sẵn sàng. Và nếu chồng không chịu hiểu cho bạn, có lẽ bạn phải chấp nhận sự thật rằng hai người không có sự hòa hợp về chăn gối.

Cũng theo chia sẻ từ Báo Sức khỏe và Đời sống, nếu bạn có hành vi tình dục cưỡng bức, bạn cũng có thể cần điều trị cho một tình trạng sức khỏe tâm thần khác. Những người có hành vi tình dục cưỡng bức thường có vấn đề về lạm dụng rượu hoặc ma túy hoặc các vấn đề sức khỏe tâm thần khác, chẳng hạn như lo lắng hoặc trầm cảm, cần được điều trị.

Tham gia các hoạt động thể dục thể thao lành mạnh, tham gia các câu lạc bộ, theo đuổi sở thích hoặc trở thành tình nguyện viên cho các tổ chức giúp đỡ người khác. Tập thiền, yoga hoặc các phương pháp giảm căng thẳng khác… sẽ rất có lợi cho người mắc chứng nghiện tình dục. 

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