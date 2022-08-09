“Bí thuật” của người phụ nữ thu hút vạn đàn ông, khiến ai ai cũng phải ráo riết theo đuổi

Thay vì tập trung chú ý vào đàn ông, hãy chuyển sang dành thời gian cho chính mình. Thứ bạn nên theo đuổi lúc này là làm mới bản thân, “nâng cấp” chính mình. Khi bạn trở nên ưu tú và nổi bật hơn, đàn ông sẽ tự khắc chú ý đến bạn. “Chiến thuật” này cần nhiều sự kiên nhẫn của bạn để nhận thấy sự thay đổi tích cực từ đàn ông. Nhưng đây là cách đề cao giá trị của bạn trong mắt đàn ông, anh ấy sẽ cảm thấy phải giữ lấy bạn chặt hơn.

Đây là “chiến thuật” được áp dụng trong bất kì giai đoạn nào trong mối quan hệ yêu đương hay hôn nhân . Nếu bạn cảm thấy chán nản với tình trạng bị lơ là, không thể khiến đàn ông chú ý tới mình thì hãy dừng lại việc đuổi theo anh ấy.

Trong một mối quan hệ lâu dài và sâu sắc, cả hai luôn cho nhau khoảng không gian vừa đủ. Việc bạn cố theo sát người yêu hay chồng chỉ khiến anh ấy cảm thấy bức bối áp lực. Đàn ông cần đủ không gian để thấy nhớ, cần và có trách nhiệm với bạn. Khi phụ nữ chấp nhận lùi lại thì chính là lúc đàn ông muốn tiến về phía bạn nhiều hơn. Để đàn ông chủ động bước về phía bạn cũng là cách giữ chân anh ấy.

Tán tỉnh

Một người đàn bà quyến rũ biết cách tản tỉnh để thu hút sự chú ý của đàn ông và khiến anh ấy phải theo đuổi không dừng. Dù là đang yêu hay đã tiến tới hôn nhân thì vẫn có nhiều cách để tán tỉnh đối phương. Bản tính của đàn ông là thích được chinh phục, và càng thấy hứng thú theo đuổi khi làm như thế. Vì vậy, hãy giữ trạng thái tán tỉnh ngay cả khi bạn và anh ấy đã ở bên cạnh nhau lâu năm.

Ngừng yêu cầu, đòi hỏi liên tục

Những yêu cầu, đòi hỏi quá nhiều sẽ khiến đàn ông cảm thấy mấy hứng thú, thậm chí là giữ khoảng cách với bạn. Đặc biệt, mèo nheo hay nhõng nhẽo không đúng lúc sẽ khiến đàn ông thấy mệt mỏi. Đừng đeo bám lấy đàn ông, hãy là người để đàn ông phải hỏi bạn muốn gì, khiến anh ấy mong muốn được chở che, đáp ứng nhu cầu của bạn.

Tự tin vào bản thân

Với đàn ông, một người phụ nữ tự tin cũng là một người phụ nữ thu hút. Luôn có một sức hút ở đàn bà tự tin khiến đàn ông khó cưỡng lại được. Và để tự tin vào bản thân thì bạn phải hiểu bản thân và giá trị của mình. Một người phụ nữ là chính mình, tự tin với những thế mạnh riêng luôn khiến đàn ông không thể rời mắt.

Giữ chút “kiêu kỳ”

Phụ nữ kiêu kỳ khiến đàn ông quyết liệt theo đuổi không phải là “bí thuật” mới nhưng thường đem tới hiệu quả tốt. Đừng quá dễ dãi với đàn ông. Hãy để anh ấy phải đợi chờ, tò mò, tìm hiểu về bạn. Đừng để những thói quen lâu ngày khiến đàn ông nghĩ rằng anh ấy không cần phải giữ lấy bạn. Và dù ở bên nhau bao lâu, bạn vẫn nên có một tiêu chuẩn và giới hạn riêng để giữ đàn ông luôn trong trạng thái tò mò và theo đuổi bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Giữ mình bận rộn

Một người đàn bà thông minh sẽ khéo léo áp dụng bí quyết này. Đừng tỏ ra quá bận rộn mà không có thời gian cho người đàn ông của mình. Bạn nên tập trung vào cuộc sống riêng của mình nhiều hơn, đừng cho đối phương có suy nghĩ anh ấy là tất cả với bạn. Bên cạnh việc theo đuổi sự nghiệp, hãy có những sở thích, đam mê riêng để trở thành người phụ nữ thú vị trong mắt đàn ông.

Kiên nhẫn

Muốn một mối quan hệ ngày càng sâu đậm theo thời gian, bạn cần kiên nhẫn. Vì thế đừng nôn nóng và thất vọng nếu người đàn ông bạn yêu vẫn chưa hiểu bạn, chưa biết cách bày tỏ với bạn.

Tỏ ra bí ẩn

Đừng để đàn ông biết hết mọi thứ về bạn, hãy giữ lại một chút để anh ấy phải tò mò về bạn. Anh ấy sẽ muốn biết bạn đang nghĩ gì, thích gì, dành nhiều sự chú ý cho bạn. Đàn ông thích chinh phục và khám phá, hãy cho anh ấy có nhiều cơ hội làm việc này.

Chủ động, độc lập trong cuộc sống

Một người đàn bà khôn ngoan luôn giữ vị thế chủ động trong cuộc sống của mình. Bạn có những sở thích riêng, những cuộc gặp gỡ với nhiều mối quan hệ thú vị, và hơn hết bạn làm chủ chính mình. Phụ nữ chủ động và độc lập luôn có sức hút với đàn ông.

Rời xa khi cần thiết

Nếu đến lúc bạn nhận ra đàn ông không còn tình cảm với mình thì hãy rời đi. Vì càng ở bên anh ấy thì bạn càng trở nên kém giá trị, tự hạ thấp chính mình. Phụ nữ cần tình yêu nhưng không cần người chẳng còn yêu mình.