Bí quyết làm 'gái hư', chỉ bằng 2 hành động đơn giản mà chồng thích mê

Phụ nữ yêu 15/12/2019 12:34

Đàn ông ai cũng thích vợ mình đoan trang, nền nã ngoài xã hội nhưng lại khát khao cô ấy lột xác trở nên "hư hỏng" khi ở bên mình. Chị em hãy thử một lần đáp ứng nhu cầu đó của chồng với bí quyết quyến rũ chồng này xem, chắc chắn chồng sẽ thích mê!

Không thể phủ nhận một điều, người đàn ông nào cũng từng mong muốn được trải nghiệm giường chiếu 1 lần với 1 nàng "gái hư". Dù cho chồng bạn là người nghiêm túc, đứng đắn hay già dặn, từng trải, đều khó lòng thoát khỏi sự cuốn hút của những cô gái gợi cảm.

Trong những cuộc phiêu lưu tình ái, một nàng "gái hư" sẽ dẫn dắt đàn ông thật điệu nghệ và tài tình, khiến đàn ông đê mê và ngây ngất. Ngược lại, một cô nàng "gái ngoan" sẽ luôn rụt rè, e thẹn, không dám thể hiện bản thân, cũng không dám cùng đàn ông thử những điều mới lạ.

Cưới vợ đàn ông sẽ chọn "gái ngoan". Thế nhưng, người đàn ông nào cũng khao khát vợ mình một ngày nào đó sẽ lột xác trở nên "hư hỏng", khiến anh ấy choáng ngợp. Vậy nên, chị em đừng ngại ngần mà không áp dụng bí quyết quyến rũ chồng đỉnh cao này, biến mình thành 'gái hư' một phen cho các ông chồng trầm trồ!

Chuẩn bị sẵn bồn tắm cho chồng

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Chỉ 15 - 20 phút nhưng cả 2 đều sẽ như bước chân vào một thế giới khác cùng chiếc bồn tắm quen thuộc - Ảnh minh họa: Internet

10 người đàn ông thì cả 10 đều thích được thư giãn trong bồn tắm sau một ngày dài làm việc. Chị em hãy chủ động tạo bất ngờ cho các anh bằng chiếc bồn tắm được tô điểm thêm bằng nến, hoa và một chút âm nhạc. Các anh chắc chắn sẽ vô cùng sung sướng.

Khi chồng đã yên vị trong bồn tắm, đừng ngần ngại cởi bỏ quần áo rồi hưởng thụ sự thư giãn cùng anh ấy. Chồng bạn sẽ không thể chối từ sự quyến rũ tột đỉnh này. Đừng để lãng phí thời gian, hãy vuốt ve anh ấy thật nhẹ nhàng, đặt lên trán anh ấy một nụ hôn nhẹ, không cho anh ấy tiến lại gần. Chồng bạn sẽ phát cuồng lên vì bạn.

Chỉ 15 - 20 phút nhưng cả 2 đều sẽ như bước chân vào một thế giới khác, gột rửa mọi áp lực, căng thẳng của cuộc sống để dành trọn vẹn cho nhau những phút giây lãng mạn, ngọt ngào.

Massage cho chồng trước khi đi ngủ

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Vừa massage vừa thì thầm lời yêu thương vào tai anh ấy, đoán xem bao lâu thì anh ấy sẽ phải chịu thua trước mị lực của bạn? - Ảnh minh họa: Internet

Dành ra 5 - 7 phút mỗi ngày trước khi đi ngủ để massage cho chồng cũng là bí quyết quyến rũ chồng đỉnh cao, khiến anh ấy yêu bạn hơn bao giờ hết.

Trong lúc massage, đừng quên tác động đến những phần nhạy cảm của chồng như gáy, phía sau tai, hõm ngực hay má đùi, chàng sẽ nóng rực người lên và vô cùng thích thú. Vừa massage vừa thì thầm lời yêu thương vào tai anh ấy, đoán xem bao lâu thì anh ấy sẽ phải chịu thua trước bạn?

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Mình sống chỉ một lần, hãy yêu hết mình, cháy hết mình, dành những điều đẹp nhất bên chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện phòng the có ngôn ngữ riêng của nó, khi bạn duy trì được "lửa yêu" với chồng thì cuộc hôn nhân sẽ luôn chìm đắm trong sự thân mật, nồng thắm. Ngược lại, nếu bạn coi chuyện phòng the không quan trọng, không đầu tư, không dám thử những điều mới lạ thì sớm hay muộn, chồng bạn cũng mất hết hứng thú với bạn và có thể tìm kiếm những cuộc vui bên ngoài.

Nếu chỉ bởi vì bạn ngại ngần cái mác "gái ngoan" hay "gái hư" mà không dám thể hiện bản thân thì thật phí hoài vô cùng!

Mình sống chỉ một lần, hãy yêu hết mình, cháy hết mình, trân trọng bản thân và dành những điều đẹp nhất khi ở bên chồng. Cuộc sống này còn vô cùng nhiều điều thú vị, hãy tận hưởng ngày hôm nay, trở thành người phụ nữ quyến rũ và khiến chồng phải luôn khao khát mình. Đó mới là cách sống mà những người vợ cần học theo!

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Từ khóa:   gái hư giữ chồng giữ đàn ông

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