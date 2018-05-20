Bắt bài chiêu lừa tình siêu kinh điển của những gã đàn ông đã có vợ

Những gã đàn có thói trăng hoa, muốn ra ngoài ngoại tình sẽ sẵn sàng che giấu cuộc hôn nhân của mình để đánh lừa các cô gái ngây thơ. Đem cuộc hôn nhân của mình hô biến thành mối quan hệ đã kết thúc là chiêu thức khôn ngoan mà họ thường dùng để thỏa mãn thói lăng nhăng của mình. Vì thế, phụ nữ đừng vì những lời nói như vậy mà dễ dàng ngã vào mối quan hệ vốn dĩ chẳng có kết thúc tốt đẹp.

Lời nói này cũng chẳng khác gì với câu nói khẳng định hôn nhân đã kết thúc. Là phụ nữ, tất nhiên khi nghe người đàn ông thú nhận rằng mình đang ly thân sẽ tin rằng đời sống vợ chồng không được êm đẹp và chuyện ly hôn sẽ chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Nhiều người đàn ông sẽ dựng lên vở kịch rằng anh ta đang phải sống với một người phụ nữ không thấu hiểu mình. Và rồi người phụ nữ nhẹ dạ sẽ dễ đem lòng thương anh ta dù đâu có biết rằng chính anh ta mới là kẻ tham lam.

Anh chẳng động đến người vợ mình dù chỉ là cọng tóc

Khi người đàn ông muốn ra ngoài trăng hoa, họ sẽ nói rằng họ chán vợ đến mức chẳng thèm động đến vợ mình dù chỉ là một cọng tóc và đời sống tình dục không hề có. Thậm chí có những gã đàn ông vô tâm đến mức nói rằng vợ mình vô sinh nên cuộc hôn nhân vô cùng trống vắng.

Dùng đòn tâm lý để đổi lấy lòng thương cảm từ phụ nữ là chiêu thức lừa tình kinh điển - Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người phụ nữ chưa chồng khi nghe câu chuyện này sẽ dễ mủi lòng. Đây là đòn tâm lý khiến phụ nữ thấy thương nhưng chị em đâu biết rằng một khi đàn ông đã dựng chuyện để nói xấu vợ mình thì họ cũng sẽ chẳng cho bạn được một mối quan hệ công khai, đường đường chính chính.

Vợ anh nhất định không chịu ly hôn và tiếp tục níu kéo

Một người đàn ông chưa kết thúc với người cũ mà đã đi tìm người mới chứng tỏ anh ta là một người không dứt khoát. Nhiều gã đàn ông có thể sẵn sàng biến vợ mình thành kẻ xấu xa và để mình trở thành người đáng thương trong mắt người khác.

Đàn ông lăng nhăng như một chú ngựa hoang vậy. Họ sẽ chẳng bao giờ biết điểm dừng của mình ở đâu. Anh ta có thể biến vợ thành kẻ tồi thì đến một ngày nào đó cũng sẽ sẵn sàng làm điều tương tự như thế với bạn.

Nếu như đàn ông còn dây dưa với người cũ chứng tỏ anh ta là người không dứt khoát - Ảnh minh họa: Internet

Anh rất cô độc

Càng những người đàn ông có vợ thì càng sành sỏi trong việc nắm bắt tâm lý phụ nữ. Cộng với nguồn kinh tế dồi dào nữa lại càng khiến nhiều cô gái sập bẫy của mình. Cái bẫy lớn nhất chính là đánh vào đòn tâm lý. Đàn ông sẽ biến mình thành kẻ cô đơn trong cuộc sống hiện đại cần lòng thương từ những quý cô.

Nhưng phụ nữ nhiều khi dại khờ trót tin một kẻ vốn vẫn là chồng trên giấy tờ của một người khác. Rồi khi đề cập đến chuyện ly hôn anh ta đều tránh né hoặc tìm lý do để bao biện. Lúc như thế, người phụ nữ mới hiểu ra rằng chính mình mới là kẻ cô độc thực sự.