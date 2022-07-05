Áp dụng 4 mẹo đơn giản để cuộc sống trở nên vui vẻ, không cần "nhìn nét mặt người khác mà sống"

Phụ nữ yêu 05/07/2022 06:56

Những người khác họ đang nghĩ gì? Đó có phải là một suy nghĩ thống trị cuộc sống của bạn? Hầu hết mọi người đều lo lắng về những gì người khác nghĩ về mình và để điều đó ảnh hưởng đến hành động của mình.

Những người khác họ đang nghĩ gì? Đó có phải là một suy nghĩ thống trị cuộc sống của bạn? Hầu hết mọi người đều lo lắng về những gì người khác nghĩ về mình và để điều đó ảnh hưởng đến hành động của mình. Nhưng làm thế nào để bạn biết bạn đang lo lắng quá nhiều? Tìm xem có bao nhiêu điều sau đây áp dụng cho bạn.

Áp dụng 4 mẹo đơn giản để cuộc sống trở nên vui vẻ, không cần 'nhìn nét mặt người khác mà sống' - Ảnh 1
Hãy học cách không quan tâm người khác nghĩ gì

Hiểu tại sao

Nó chủ yếu là một vấn đề của điều kiện xã hội. Chúng ta được đưa lên để tuân theo các tiêu chuẩn xã hội. Bất cứ điều gì khác với điều này có thể dẫn đến việc chúng ta bị loại khỏi cộng đồng - do đó chúng ta lo sợ. Vì vậy, chúng ta cư xử phù hợp với quy tắc để không gây ra bất kỳ vấn đề nào. Chú ý đến lý do tại sao bạn lại quan tâm nhiều đến phản ứng của người khác và cố gắng hiểu bản thân mình hơn. Nhận ra rằng đây là quy định xã hội và không có gì sai với bản thân. Sợ bị từ chối là kết quả của quá trình nuôi dạy chúng ta. Ngay khi bạn phát triển nhận thức về điều này, bạn sẽ dễ dàng chấp nhận bản thân hơn.

Yêu bản thân hơn và học cách chấp nhận

Cách hiệu quả nhất để khiến bạn thờ ơ với ý kiến ​​của những người xung quanh là yêu bản thân. Yêu bản thân vô điều kiện trước bất kỳ ai khác. Nâng cao lòng tự trọng và sự chấp nhận bản thân. Bạn có thể đạt được điều này bằng cách đối xử với bản thân một cách có tâm. Hãy dành thời gian mỗi ngày để thiền định, ăn uống lành mạnh, tập thể dục thể thao và dành thời gian cho thiên nhiên thường xuyên. Làm những điều tốt cho bạn. Xây dựng thói quen yêu bản thân theo thời gian. Bằng cách này, bạn củng cố sự tự tin của mình và ít phụ thuộc vào sự đánh giá của người khác. Theo thời gian, bạn học được rằng chỉ có bạn mới có thể cho mình tất cả sự công nhận và tình yêu mà bạn từng tìm kiếm bên ngoài.

Hãy để những người tốt bao quanh bạn

Có những người tích cực thích bạn, những người nhìn thấy điểm mạnh của bạn, những người khuyến khích bạn và những người chỉ đơn giản là tốt cho bạn. Bạn nên biến những người này trở thành bạn bè của mình và dành nhiều thời gian nhất có thể cho họ. Hãy lựa chọn những người bạn của bạn một cách cẩn thận và suy nghĩ cẩn thận về những người phù hợp với bạn và những người làm giàu cho cuộc sống của bạn - và cả những người mà bạn làm giàu cho cuộc sống của họ. Hãy vun đắp cho những tình bạn này, vì chúng rất quý và hiếm. Trong mọi trường hợp, họ sẽ đảm bảo rằng bạn tiếp tục phát huy những mặt tích cực của mình.

Chấp nhận rằng bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người

Bạn có thể nhận thấy những người thích bạn và muốn được yêu bằng bất cứ giá nào đáng ghét hơn là hấp dẫn. Mặt khác, bạn bị thu hút bởi những người có cá tính mạnh mẽ và cá tính của riêng họ.

Sẽ luôn có người đánh giá bạn vì những gì bạn làm

Nhưng hầu hết họ thậm chí sẽ không nói ra. Đúng hơn, đó là những suy nghĩ thoáng qua trong đầu họ. Có một sự thât là bạn không thể được tất cả mọi người yêu mến, vì đơn giản là mọi người quá khác biệt về điều đó.

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