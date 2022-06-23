Chẳng cao siêu cũng không khó thực hiện, áp dụng ngay 5 cách để trở thành một người hạnh phúc

Phụ nữ yêu 23/06/2022 08:47

Luôn tồn tại những người luôn có vẻ hài lòng, bất kể điều gì đang xảy ra xung quanh họ. Ngay cả những người ốm nặng hoặc những người rất nghèo đôi khi cũng toát lên vẻ hài lòng, tạo ấn tượng tuyệt vời đối với chúng ta. Điều gì làm cho một họ luôn hạnh phúc?

Luôn tồn tại những người luôn có vẻ hài lòng, bất kể điều gì đang xảy ra xung quanh họ. Ngay cả những người ốm nặng hoặc những người rất nghèo đôi khi cũng toát lên vẻ hài lòng, tạo ấn tượng tuyệt vời đối với chúng ta. Điều gì làm cho một họ luôn hạnh phúc? Nghiên cứu đã giải quyết câu hỏi này trong một thời gian dài. Bây giờ chúng ta biết: hạnh phúc có thể được rèn luyện. Đây là 5 lời khuyên nội bộ hiệu quả nhất từ ​​những người hạnh phúc:

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5 cách để trở thành một người hạnh phúc hơn

Tăng cường các mối quan hệ xã hội

Có một số nghiên cứu chỉ ra tầm quan trọng của các mối quan hệ xã hội của con người và ảnh hưởng của chúng đối với sức khỏe và hạnh phúc. Trên thực tế, một số ý kiến ​​cho rằng những người có mối quan hệ xã hội tối ưu sẽ ít mắc bệnh tim mạch hơn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mối quan hệ thân thiết với gia đình, bạn bè và cộng đồng xung quanh là yếu tố quan trọng nhất để làm cho mọi người hạnh phúc. Nhưng đó không chỉ là về bản thân các mối quan hệ, mà còn về cách chúng ta dành thời gian cho họ, dành cho họ sự quan tâm và chăm sóc trong suốt cuộc đời của chúng ta.

Bày tỏ sự biết ơn

Một nghiên cứu năm 2005 được phát triển tại Đại học Pennsylvania bởi Martin Seligman, giám đốc Trung tâm Tâm lý Tích cực, cho thấy rằng viết ra ba điều mà một người biết ơn vào cuối ngày cùng với những điều bạn đã trải qua có thể giúp cải thiện hạnh phúc và giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh trầm cảm. Điều này có thể là do tâm trí tập trung vào những khía cạnh tích cực của cuộc sống hơn là những mặt tiêu cực. Bằng cách phản ánh hoàn cảnh mà các khía cạnh tích cực đã xảy ra, chúng ta có thể lặp lại những trải nghiệm này hoặc phản ánh tốt hơn cảm xúc đó. Ngược lại, nếu chúng ta tập trung vào điều tiêu cực và gợi lên suy nghĩ chín chắn về nó, chúng ta có thể tạo ra trầm cảm.

Hãy tử tế với chính mình

Nhiều người quá khắt khe với bản thân, họ đang tự đánh giá mình một cách khắc nghiệt. Loại bỏ quá khứ, tập trung vào hiện tại bằng cách trải nghiệm cảm xúc và tìm thấy tiếng nói hỗ trợ bên trong có thể giúp chúng ta tiến về phía trước - chúng ta phải tập trung vào điều đó. Đó có lẽ là điều phức tạp nhất, nhưng để đạt được hạnh phúc thì chắc chắn là cần thiết.

Chẳng cao siêu cũng không khó thực hiện, áp dụng ngay 5 cách để trở thành một người hạnh phúc - Ảnh 2
Hãy tử tế với chính mình

Hãy để những điều tích cực bao quanh bạn

Nó tạo ra sự khác biệt rất lớn đối với người mà bạn giao dịch. Hạnh phúc và niềm vui cũng dễ lây lan như sự bi quan và tâm trạng tồi tệ. Nếu bản thân bạn muốn trở thành một người may mắn, bạn nên dành nhiều thời gian nhất có thể với những người vui vẻ. Mặt khác, bạn không nên để những người khiến bạn cảm thấy tồi tệ và đánh cắp năng lượng của bạn hết lần này đến lần khác đến gần bạn.

Đánh giá cao những khoảnh khắc hạnh phúc

Hạnh phúc không phải lúc nào cũng đi kèm với một sự kiện lớn. Bạn có thể tìm thấy nó trong nhiều khoảnh khắc nhỏ mỗi ngày. Những người hạnh phúc có thể nhận ra những khoảnh khắc hạnh phúc này. Bạn cảm nhận một cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, tận hưởng một buổi tối với bạn bè với đầy đủ các giác quan, chìm vào âm nhạc hoặc một cuốn tiểu thuyết hoặc ngửi thấy hương hoa. Họ cảm thấy biết ơn những gì họ có và được phép trải nghiệm. Và điều đó làm tăng sự hài lòng: Những khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ thường xuyên sẽ nhanh chóng cộng lại thành niềm hạnh phúc lớn lao.

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