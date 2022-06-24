Muốn trở thành một người tốt hơn. Dưới đây là 9 điều đơn giản bạn có thể làm để trở thành một người tốt hơn.

Để trở thành một người tốt hơn, người ta phải luôn sống thật với chính mình. Sở hữu và đón nhận những điều tốt và những điều xấu. Để tiến bộ như một con người, trước tiên người ta phải thực sự nhận thức được mình là ai.

Hỏi những người xung quanh xem họ biết gì về bạn hoặc hỏi bạn bè và gia đình của bạn họ nghĩ gì về bạn. Khi nói chuyện với mọi người, đôi khi chúng ta có được những góc nhìn mới hoặc học được điều gì đó mới. Nghe những gì mọi người nghĩ về bạn hoặc cách họ trải qua cuộc sống của họ có thể làm sáng tỏ nhiều suy nghĩ và hành động của bạn.

Giúp ai đó mà bạn không thích

Giúp người bạn thích thì dễ nhưng giúp người bạn không thích thì khó hơn nhiều. Nhưng hành động của bạn phải phản ánh con người bạn, bất kể ai đang yêu cầu giúp đỡ. Nếu bạn tiếp tục tạo ra những điều tốt đẹp trên thế giới này, nó sẽ trở lại với bạn gấp mười lần theo những cách không ngờ tới.

Hãy hào phóng với những lời khen ngợi

Chúng tôi không nói rằng bạn nên khen mọi người về những điều bên ngoài, nhưng hãy khen ai đó nhiều hơn về con người của họ hoặc những gì họ làm. Nhiều người muốn cảm thấy mình được trân trọng, và món quà nhỏ này tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của họ.

Chia tay với cái tôi của bạn

Bản ngã khiến chúng ta không thực sự tốt bụng và từ bi. Bản ngã của chúng ta nói với chúng ta rằng chúng ta nên tức giận, rằng chúng ta không nên nói chuyện với ai đó hoặc tha thứ cho ai đó. Nhưng khi bạn gạt cái tôi của mình sang một bên, bạn bắt đầu nhìn mọi thứ khác đi. Bạn trở nên ít tức giận hơn và đột nhiên nhận thấy những thay đổi tích cực trong cuộc sống của bạn.

Tạo ra một thứ gì đó

Thật vô giá khi bạn tạo ra thứ gì đó mà người khác có thể hưởng lợi từ đó. Cho dù đó là một nghề thủ công hay một công việc kinh doanh, một blog hay một cuốn sách, một bữa ăn đặc biệt hay một nhà hàng. Hãy tiếp tục suy nghĩ về cách bạn có thể tăng giá trị cho cộng đồng của mình.

Mỉm cười với người lạ

Thật khó để tỏ ra thân thiện khi bạn đang vội hoặc bị chèn ép trên xe buýt. Nhưng một nụ cười nhỏ là đủ. Mỉm cười với người lạ, đặc biệt là vào buổi sáng, sẽ làm rạng rỡ cả ngày của mọi người.



Mỉm cười với người lạ

Làm ai đó ngạc nhiên

Gây ngạc nhiên cho bạn bè, đối tác của bạn hoặc con cái của bạn. Bất kể chúng ta bao nhiêu tuổi, tất cả chúng ta đều thích những điều bất ngờ - tất nhiên là những điều tốt đẹp. Và không nhất thiết phải là một hành động to tát, đôi khi chỉ cần một tin nhắn, một tấm thiệp hay một bức thư là đủ. Hãy sáng tạo và làm mọi người ngạc nhiên!

Đừng phán xét!

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đặc điểm tồi tệ nhất mà con người có là khả năng phán đoán. Thật không may, nó có thể dẫn đến việc đưa ra các giả định về những người không có thật. Nếu bạn chỉ tay vào ai đó, bạn có thêm bốn ngón tay nữa đang chỉ vào bạn. Nếu bạn nghe thấy những lời đàm tiếu, nhìn thấy một ai đó xấu xí hoặc bước vào một điều gì đó không hợp với mắt hoặc tai của bạn, hãy thử đánh giá bản thân. Mọi câu chuyện luôn có hai mặt. Giả sử bạn biết rằng toàn bộ câu chuyện hoặc động cơ của người khác có thể gây hại rất nhiều. Tránh xa những việc không liên quan đến bạn và cố gắng không phán xét những gì người khác đang làm. Bạn không bao giờ biết mình sẽ phản ứng hoặc cư xử như thế nào cho đến khi một tình huống được đưa ra cho bạn. Vì vậy, đừng cho rằng bạn giỏi hơn những người khác.