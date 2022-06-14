6 câu nói mà chỉ những người thông minh mới hay dùng, nhẹ nhàng khéo léo nhưng ngụ ý thâm sâu

Phụ nữ yêu 14/06/2022 05:30

'Thiện ý một câu ấm 3 đông, lời độc lạnh người 6 tháng ròng'. Ngôn ngữ chính là cây cầu kết nối mọi người với nhau. Lời nói tốt đẹp để khích lệ người khác sẽ mang đến thiện lành, trong khi lời xấu xa có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Người thường xuyên nói 6 câu này là người thông minh, khéo léo thực sự.

1. "Tôi nghĩ những gì bạn nói là rất tốt nhưng..."

Người khéo ăn khéo nói luôn biết cách diễn đạt câu cú sao cho uyển chuyển và vẫn truyền tải đúng thông điệp cần gửi đi. Khi bạn đồng ý với lời nói của người khác, hãy khuyến khích họ chia sẻ nhiều hơn. Khi bạn có ý kiến khác, hãy thể hiện góc độ nhìn sự việc của mình. Khi bạn không đồng ý với lời nói của người khác, hãy nhỏ giọng một chút, đừng vì suy nghĩ cá nhân mình mà khiến ai đó mất mặt.

"Tôi nghĩ những gì bạn nói là rất tốt nhưng..." là cách nói giúp bạn có thể bày tỏ những quan điểm khác biệt của mình mà không làm mất lòng người khác. Thay vì đi thẳng vào vấn đề tranh cãi và khiến đối phương bối rối, một chút uốn lượn khéo léo giúp bạn vào vấn đề mềm mại hơn.

6 câu nói mà chỉ những người thông minh mới hay dùng, nhẹ nhàng khéo léo nhưng ngụ ý thâm sâu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. "Bạn nói tiếp đi, tôi đang lắng nghe đây"

Người biết nói thường là người biết lắng nghe và trở thành một người biết lắng nghe tốt hơn chỉ là một người nói tốt.

Rất nhiều người vì cho rằng bản thân mình có chút hiểu biết mà không ngại xen vào lời nói của người khác, chỉ chăm chăm vào ý kiến của mình. Đây thực sự là hành động phản cảm. Người chia sẻ câu chuyện với bạn có thể chỉ cần duy nhất một điều là có người lắng nghe, không phải bất kỳ lời khuyên nào. Khi bạn tập trung lắng nghe, gật đầu và nhìn họ một cách nghiêm túc, đó chính là sự tin tưởng tốt nhất, khiến đối phương cảm thấy dễ chịu hơn. Câu nói trên sẽ giúp hai bạn rút ngắn khoảng cách với nhau và trở nên thân thiết hơn.

6 câu nói mà chỉ những người thông minh mới hay dùng, nhẹ nhàng khéo léo nhưng ngụ ý thâm sâu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. "Bạn nói đúng về điều này, nhưng sẽ tốt hơn nếu..."

Có thể, khi bạn lắng nghe người khác, bạn thấy rằng ở họ có những sai lầm và thiếu sót. Bản thân người đó cũng có thể đang phàn nàn, cố chấp cho rằng bản thân mình là đúng. Tuy nhiên, để người đó nhận ra sai lầm của mình là cả một nghệ thuật. Nếu bạn thẳng thắn phê bình và vạch ra lỗi sai trước mặt tất cả mọi người, sẽ khó có chuyện người đó chấp nhận và cảm thấy thoải mái.

Hãy nhớ nhấn mạnh vào thành tựu của người khác bởi ai cũng mong được công nhận điều đó rồi mới nói về điều bản thân nghĩ. Không ai là hoàn hảo cả. Đừng luôn nói rằng người khác sai, phóng đại những khuyết điểm của họ. Những người khôn ngoan luôn biết cách để lại cho người đối diện một đường lui, gửi đi được thông điệp của mình mà không khiến người khác mất mặt.

6 câu nói mà chỉ những người thông minh mới hay dùng, nhẹ nhàng khéo léo nhưng ngụ ý thâm sâu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. "Không sao, mọi chuyện rồi sẽ qua"

Câu nói này có thể khiến người đối diện bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn và bạn cũng có thể dùng để an ủi chính mình, thay đổi tâm trạng từ khó chịu sang thoải mái vui vẻ.

Những người thông minh đều biết rằng không ai là cuộc sống toàn màu hồng, ai cũng sẽ có những khó khăn riêng của mình, vượt qua được sẽ là mở ra cánh cửa mới. "Mọi việc rồi sẽ qua" chính là câu nói truyền đi năng lượng tích cực, gửi tới mọi người sự động viên kịp thời.

6 câu nói mà chỉ những người thông minh mới hay dùng, nhẹ nhàng khéo léo nhưng ngụ ý thâm sâu - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

5. "Tôi tin bạn sẽ làm được"

Thay vì chăm chăm vào những khuyết điểm và tổn thương của bản thân, hãy nhìn vào điểm mạnh để khuyến khích bản thân cũng như người khác tiến về phía trước. Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường thường xuyên được nhận sự động viên của cha mẹ sẽ có những khác biệt với những đứa trẻ thường xuyên bị cha mẹ mắng mỏ, chỉ trích. Người thông minh là người biết nhìn ra điểm mạnh của người khác và khuyến khích họ phát triển.

6 câu nói mà chỉ những người thông minh mới hay dùng, nhẹ nhàng khéo léo nhưng ngụ ý thâm sâu - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

6. "Tôi hiểu và luôn ủng hộ bạn"

Khi đôi bên có thể hiểu nhau, mối quan hệ sẽ trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Có thể bạn không giúp được họ điều gì nhiều nhưng câu nói "Tôi hiểu và luôn ủng hộ bạn" đã có thể khiến đối phương ấm lòng, truyền đi năng lượng tích cực.

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