Top những ngành nghề lấy ngoại hình là tiêu chuẩn tuyển dụng tiên quyết - bù lại mức lương siêu hấp dẫn, sống cuộc sống không lo về giá

Đời sống 11/06/2022 08:30

Bên cạnh yêu cầu về chuyên môn thì những ngành nghề này cũng đòi hỏi người làm nghề phải có ngoại hình ưa nhìn và chiều cao lý tưởng.

Nghề sân khấu điện ảnh

Top những ngành nghề lấy ngoại hình là tiêu chuẩn tuyển dụng tiên quyết - bù lại mức lương siêu hấp dẫn, sống cuộc sống không lo về giá - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người theo đuổi nghề nghiệp liên quan đến nghệ thuật, nhất là điện ảnh thường phải trải qua các phần thi hình thể bên cạnh các phần thi năng khiếu. Thí sinh nữ phải có chiều cao trên 1,55m, thí sinh nam yêu cầu chiều cao trên 1,65m.

Ngoài ra, thí sinh cần có ngoại hình ưa nhìn, giọng nói không bị ngọng hay khó nghe. Thí sinh cũng cần có năng khiếu về hát, diễn xuất, múa,…

Với nhiều bạn trẻ ngày nay, đây là nghề nghiệp đáng mơ ước. Nếu nổi tiếng và thành danh với nghề bạn sẽ có mức thu nhập cực cao.

 

Nghề phi công, tiếp viên hàng không

Top những ngành nghề lấy ngoại hình là tiêu chuẩn tuyển dụng tiên quyết - bù lại mức lương siêu hấp dẫn, sống cuộc sống không lo về giá - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong số 5 ngành nghề này thì phi công và tiếp viên hàng không là những nghề yêu cầu ngoại hình khắt khe nhất. Không chỉ là ngoại hình mà thí sinh còn phải đáp ứng được nhiều yêu cầu khác. Cụ thể, nếu muốn trở thành phi công, thí sinh cần:

- Cao trên 1,65m đối với nam và trên 1,6m đối với nữ.

- Cân nặng 54kg đối với nam và 48kg đối với nữ.

- Chỉ số BMI lớn hơn hoặc bằng 18 và nhỏ hơn 30.

- Gương mặt ưa nhìn.

- Sức khỏe phải đạt chuẩn hạng 1, không có bệnh tật, không có tiền án tiền sự.

Đối với nghề tiếp viên hàng không, do phải tiếp xúc trực tiếp với hành khách nên yêu cầu cao về ngoại hình. Ngoài chuyên môn, trình độ học vấn, thí sinh cần đảm bảo tiêu chí:

- Đối với nam: Chiều cao từ 1,65m – 1,82m, tuổi 18 – 30, tỷ lệ cơ thể tốt.

- Đối với nữ: Chiều cao từ 1,58 – 1,75m, tuổi 18 – 30, tỷ lệ cơ thể tốt.

- Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe.

- Sức khỏe tốt, không có bệnh tật.

- Không có vết săm, vết sẹo.

- Ngoại ngữ tốt.

Nghề nhân viên ngân hàng

Top những ngành nghề lấy ngoại hình là tiêu chuẩn tuyển dụng tiên quyết - bù lại mức lương siêu hấp dẫn, sống cuộc sống không lo về giá - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đầu vào của ngành ngân hàng trước đây rất cao. Hiện tại, tiêu chí xét tuyển vào các ngân hàng làm việc còn cao hơn vì yêu cầu ngoại hình. Đa số các ngân hàng sẽ đánh giá chuyên môn và xét về ngoại hình cho một số vị trí trước khi “chốt” ứng viên.

Đặc biệt với những vị trí thường phải giao tiếp và tư vấn trực tiếp với khách hàng thì càng đòi hỏi ngoại hình ổn. Chẳng hạn chiều cao đối với nữ là trên 1,58m, đối với nam là trên 1,65m, hình thức ưa nhìn. Không chỉ là chiều cao và gương mặt mà còn phải có giọng nói nhỏ nhẹ, lôi cuốn.

Nhân viên lễ tân tại nhà hàng – khách sạn

Top những ngành nghề lấy ngoại hình là tiêu chuẩn tuyển dụng tiên quyết - bù lại mức lương siêu hấp dẫn, sống cuộc sống không lo về giá - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người làm ở vị trí này thường xuyên phải tiếp xúc và giao tiếp với khách hàng nên hình thức bên ngoài rất quan trọng. Bên cạnh kỹ năng chuyên nghiệp trong cách ứng xử, xử lý tình huống thì họ phải có ngoại hình ưa nhìn, chiều cao ổn, thân thiện.

Đối với nhiều nhà hàng, khách sạn, nhân viên lễ tân chính là bộ mặt của nơi đó vì họ là người đầu tiên tiếp nhận khách hàng và xử lý mọi vấn đề liên quan.

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Từ khóa:   đời sống công việc yêu cầu ngoại hình công việc lương cao

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