Bí quyết giữ chồng hóa ra lại nằm ở những hành động đơn giản thế này

Phụ nữ yêu 15/06/2022 16:38

Khi đàn ông luôn là người chủ động bày tỏ tình cảm thì khi phụ nữ lên tiếng làm điều tương tự lại có sức hút cực lớn.

Cử chỉ thể hiện tình cảm, tin tưởng

Đàn ông dù cứng rắn hay mạnh mẽ cũng thích được người phụ nữ của mình thể hiện tình cảm. Nhiều người đàn ông tiết lộ rằng họ thích những hành động yêu thương từ vợ. Ví dụ như bộ dạng luôn tìm tay họ nắm của vợ khi ra đường. Hay những cái ôm từ phía sau mỗi khi chồng ra ngoài hay đang làm việc gì khác. Thậm chí, có người còn cực kì thích bộ dạng của vợ khi vùi đầu vào ngực họ.

Đối với đàn ông, đó là những cử chỉ thể hiện tình cảm và tin tin tưởng tuyệt đối ở vợ. Dù đi đâu, làm gì, trong vô thức vợ vẫn làm những điều đó khiến họ luôn thấy ngọt ngào và bị cảm động một cách đơn giản.

Hành động bất ngờ

Không ít đàn ông kết hôn lâu năm thừa nhận rằng một món quà, một cái hôn, một cái bánh tự tay vợ làm một cách bất ngờ cũng có thể khiến họ thẫn thờ vài giây. Đối với đàn ông, họ luôn bị kích thích bởi những điều mới mẻ, bất ngờ trong tình cảm. Chỉ cần vợ để ý những gì chồng thích, hoặc âm thầm nhắc lại những hành động khiến chồng bất ngờ cũng có thể khiến đàn ông tan chảy một lúc lâu.

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Ảnh minh họa: Internet

Quan tâm đặc biệt

Đàn ông luôn muốn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ vợ. Có người vì khi đi ăn vợ luôn nhớ rất rõ món chồng thích mà cảm động. Có người vì vợ luôn nhớ từng thói quen, sở thích của họ mà cảm thấy bản thân đã chọn đúng người bạn đời.

Thật ra, đàn ông cũng đơn giản như phụ nữ, cũng không quá khó để lấy lòng họ. Đôi khi họ cũng như một đứa trẻ, nếu bạn yêu chiều họ theo một cách ưu tiên, đặc biệt, dù là một chuyện nhỏ nhất họ cũng sẽ cảm thấy ấn tượng. Và có thể họ sẽ đáp lại bằng những điều còn ấm áp và đặc biệt hơn thế nhiều.

Những lời nói thể hiện tình cảm, biết ơn

Đa số đàn ông đều tiết lộ rằng họ thích được nghe người phụ nữ của mình thể hiện tình cảm và sự biết ơn bằng lời nói. Khi đàn ông luôn là người chủ động bày tỏ tình cảm thì khi phụ nữ lên tiếng làm điều tương tự lại có sức hút cực lớn.

Đàn ông có thể vì một câu nói “Em thương anh” của vợ mà thấy tất cả những cố gắng của mình đều đúng đắn. Hay họ có thể mềm người đi chỉ vì một câu “Cảm ơn anh đã luôn bên em” của vợ. Trái tim của đàn ông lúc đó cũng không còn cứng rắn nữa, đều dễ dàng tan chảy trước lời nói của vợ.

Đặc biệt trong những lúc tức giận, người vợ thông minh luôn biết dùng lời nói để xoa dịu họ thì càng hiệu quả. Nhiều người đàn ông thừa nhận rằng, chỉ cần phụ nữ có thể vừa tủi thân, vừa nhẹ nhàng nói một câu “Anh đừng giận nữa mà”, cũng đã khiến cơn giận của họ phần nào tan biến.

Người ta luôn nói trái tim đàn ông rất cứng rắn, nhưng đứng trước người phụ nữ của mình, thì đó cũng chỉ là một trái tim muốn được dỗ dành và yêu thương. Mỗi người đàn ông sẽ có một góc mềm yếu trong lòng, mà chỉ người phụ nữ của họ mới có thể biết. Anh ấy thích nghe những gì, thích được chạm tới bằng cách nào, thích được thể hiện tình cảm thế nào. Bởi thế, nếu muốn khiến trái tim người đàn ông của bạn loạn nhịp vốn không khó, chỉ cần bạn biết cách, bạn thấu hiểu và bạn thật sự yêu thương anh ấy.

Bởi thế, người vợ khôn ngoan sẽ luôn xem những hành động đơn giản này là bí quyết giữ chồng cả đời.

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