Phụ nữ đẹp là do người đàn ông cạnh bên biết yêu thương, phụ nữ xấu là do người chồng hẹp hòi thương yêu

Mà cảm giác an toàn ở phụ nữ nghe thì mơ hồ nhưng đều là những việc đàn ông có thể làm. Như nếu biết vợ lo lắng khi mình về trễ, thì chồng bớt chút thời gian la cà để về sớm hơn. Nếu biết tính phụ nữ đều hay ghen, thì cứ giữ thân giữ mình trước, rõ ràng để vợ chẳng phải để tâm. Nếu biết vợ tự ti vì vóc dáng thì chồng chủ động để vợ rảnh rang chăm chút bản thân. Hay đơn giản là giúp vợ vài việc nhà, cho vợ ủi an khi mỏi mệt.

Tâm sinh tướng, phụ nữ càng an yên thư thả, bề ngoài càng thanh tao nhẹ nhàng. Phụ nữ nhiều âu lo bất an, tự khắc dung mạo cũng chẳng thể nở hoa. Bản lĩnh của đàn ông không phải nằm ở việc cho phụ nữ tấm áo khoác lộng lẫy mà tâm hồn thì trầm đục không yên. Đàn ông hơn nhau là nằm ở bản lĩnh có thể cho vợ cảm giác an toàn.

Nhiều người chồng thường nghĩ chỉ cần có tiền vợ mình sẽ chẳng thấy bất an. Nhưng tiền chồng mang về không bao giờ đủ để vợ thấy an tâm về chồng. An toàn ở phụ nữ chính là được thấu hiểu và sẻ chia, được tôn trọng và trân quý, được khích lệ và tin tưởng. Sự an toàn ở phụ nữ phải đến từ một trái tim chân thành nhất hướng về họ.

Sự lãng mạn