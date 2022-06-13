Mẹ đơn thân khi mệt mỏi với áp lực cuộc sống, khi ấy đừng quên nhắc bản thân 7 điều quý giá sau...

Mẹ đơn thân cũng có thể đầu tư học tập, kinh doanh hay làm việc ở lĩnh vực mình thích. Hoặc bạn hãy dành thời gian, lên kế hoạch nuôi dạy con làm niềm vui và hy vọng. Quan trọng nhất là phải cho mình một lộ trình và mục tiêu mỗi ngày. Khi đủ bận rộn và gặp gỡ nhiều người, mẹ đơn thân chắc chắn sẽ thoát khỏi cô đơn dễ dàng.

Mẹ đơn thân, là một mình nuôi con. Nhưng một mình ở đây không có nghĩa là cô độc. Suy nghĩ bản thân không đơn độc sẽ giúp bạn trở thành một người phụ nữ đang nuôi con một mình, tự tin hơn với hoàn cảnh khác biệt. Vì bạn cũng chỉ là một người mẹ, và ngoài kia cũng không ít người mẹ giống bạn. Bạn có thể tìm kiếm những người cùng cảnh ngộ như mình để thấu hiểu và chia sẻ. Hơn hết, đừng quên bên mình vẫn còn bè bạn và người thân.

Khi mẹ đơn thân thấy đơn độc chính là lúc cần nhất sự giúp đỡ từ gia đình và bè bạn. Sau một khoảng thời gian đủ dài để bình tâm lại, bạn nên hòa mình vào các mối quan hệ xung quanh. Làm mẹ đơn thân có thể là một cột mốc mới nhưng cuộc sống thì vẫn luôn chào đón bạn, nhất là những ai yêu quý bạn. Bạn nên dành thời gian cho cha mẹ, bạn bè, thậm chí là kết bạn mới nếu có cơ hội. Hãy tìm kiếm yêu thương và niềm vui từ mọi người.

Tập trung cho sự nghiệp và sở thích

Ly hôn khiến cuộc sống thường nhật của bạn bị đảo lộn. Nhưng thay vì cứ cho mình thời gian nghĩ ngợi vớ vẩn, hãy tập trung vào sự nghiệp và sở thích. Khi công việc suôn sẻ, có được niềm vui từ thành tựu hay các sở thích riêng, bạn sẽ thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, cũng hạnh phúc dễ dàng hơn.

Mẹ đơn thân cũng có thể có nhiều hoạt động bên ngoài mà ngày trước chưa từng có. Như tham gia một lớp học yoga, bơi lội, hay chỉ đơn giản là đi bộ, đi xem phim. Hay niềm vui cũng có thể từ việc lau dọn nhà, chơi đùa cùng con. Trên hết chính là cho bản thân tâm lý thoải mái, tự khắc sẽ thấy vui vẻ hơn.

Chỉ nghĩ đến những điều tích cực

Cảm giác cô đơn của việc làm mẹ đơn thân dễ khiến phụ nữ thấy quá sức. Một trong những cách hiệu quả để vượt qua cảm giác này là chỉ cho bản thân nghĩ đến những điều tích cực. Sự tự chủ trong suy nghĩ sẽ cực kì có hiệu quả với mẹ đơn thân. Và chính suy nghĩ tiêu cực cũng tạo dựng một sự an toàn và điểm tựa nhất định cho con.

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Quan tâm nhiều hơn đến con

Cố gắng cho con một cuộc sống tốt và tập trung quan tâm đến con là cách ngăn chặn nỗi buồn phiền và cô đơn của mẹ đơn thân. Bạn nên tìm kiếm những việc ý nghĩa có thể làm cùng con, sự có mặt của con sẽ như có thêm cho bạn một người đồng hành. Con cần mẹ, và mẹ cũng cần con, chỉ có vậy mà sẽ không còn cô đơn nữa.

Dù vậy, hãy nhớ dù có dành nhiều quan tâm cho con, mẹ đơn thân cũng đừng quên mình là một người phụ nữ có những nhu cầu riêng. Bạn nên dành thời gian cho bản thân, chăm sóc và quý trọng mình.

Mở lòng với mọi người xung quanh

Mẹ đơn thân đừng chỉ chờ đợi và tin rằng mọi người sẽ đến tìm mình. Sự can đảm ở mẹ đơn thân luôn đáng ngưỡng mộ. Nhưng sau khi tổn thương qua đi, hãy mở lòng với mọi người xung quanh, hãy sống như mình đã từng.

Bạn có thể tham gia kết nối với nhiều người, kết bạn khi có cơ hội. Đừng ngần ngại ra ngoài và cởi mở với cuộc sống. Vì ngoài kia vẫn còn nhiều điều đang đợi bạn.

Cuối cùng, hãy biến cô đơn thành sức mạnh

Mọi bà mẹ đơn thân đều trải qua cảm giác cô đơn như sự trả giá cho can đảm nuôi con một mình. Cô đơn sẽ giúp bạn độc lập và tự do hơn. Phụ nữ mạnh mẽ nhất chính là lúc tự do và độc lập. Nhưng trước hết, hãy biết chăm sóc tốt cho bản thân và quản lý tốt cảm xúc của mình. Đừng để cảm xúc tiêu cực quá nhiều, khóc lóc nhiều sẽ làm tinh thần suy sụp.

Làm mẹ đơn thân chính là mỗi ngày đều phải đối mặt với không ít buồn phuồn, nhưng đừng để nỗi buồn khiến mình gục ngã. Chuyện khó thế nào cũng có thể làm được. Ngày qua ngày, hãy biến nỗi cô đơn thành sức mạnh.