Chỉ khi ở bên người đàn ông yêu thật lòng, phụ nữ mới có thể nghe anh ấy nói 5 câu này

Nếu bạn im lặng không lên tiếng với những cuộc gọi, anh ấy sẽ đi tìm bạn. Và dù bạn đang ở đâu, anh ấy cũng nhất định tìm được bạn. Trong tình yêu, không có ai bận rộn tới mức chẳng có thời gian dành cho bạn. Càng không có đàn ông vô tâm bỏ mặc bạn, chỉ là họ không yêu bạn mà thôi.

Một người chân thành yêu thương, quý trọng bạn sẽ không im lặng khi bạn biến mất trong cuộc sống của anh ấy. Ngược lại, anh ấy sẽ luôn muốn biết bạn đang ở đâu, bạn có đi lạc không, bạn có ổn không.

Vì thế nếu một người cứ im lặng bỏ mặc bạn, chưa từng dành sự chú ý cho bạn thì đừng chọn ở bên anh ấy nữa. Càng ở bên một người không chủ động tìm đến, dành yêu thương và thời gian cho bạn thì bạn chỉ chuốc lấy tủi hổ và bất hạnh mà thôi.

Anh mua cho em

Tiền bạc không thể mua được tình yêu chân thành, nhưng tiêu tiền vì người mình yêu là sở thích của đàn ông yêu thật lòng. Khi đàn ông yêu, họ sẽ có mong muốn trợ giúp bạn về mặt tài chính, hoặc mua cho bạn những thứ bạn thích. Đó là cách đàn ông thể hiện cái tôi nam tính trong tình yêu với người phụ nữ của mình.

Anh ấy có thể không đủ điều kiện để cho bạn những thứ đắt tiền, nhưng chỉ cần là thứ bạn cần thì anh ấy sẽ cố gắng mua được. Đặc biệt, đàn ông càng yêu thương bạn sẽ càng muốn lo toan về cuộc sống vật chất cho bạn. Dù ít hay nhiều, anh ấy vẫn muốn bạn có mức sống ổn định hơn, đó là tâm lý muốn chở che cho người mình yêu của đàn ông.

Ngược lại, một người đàn ông keo kiệt tiền bạc thường không biết yêu thương thật lòng.

Chúng ta về nhà thôi

Người đàn ông nói lời này với bạn thì có nghĩa là anh ấy xem bạn là người thân. Anh ấy muốn trở về nhà cùng bạn, vì bạn cũng là gia đình của anh ấy. Đàn ông càng trưởng thành sẽ càng quý trọng tình thân. Đàn ông càng yêu bạn nhiều càng xem bạn là người thân không thể thiếu.

Nếu một ngày nghe được lời này từ người đàn ông mình yêu thì bạn hãy tin rằng anh ấy đang thật lòng đối đãi với bạn, muốn cùng bạn trải qua năm tháng về sau.

Nếu một ngày nghe được lời này từ người đàn ông mình yêu thì bạn hãy tin rằng anh ấy đang thật lòng đối đãi với bạn. Ảnh minh họa: Internet

Anh không thể sống thiếu em

Đàn ông khi yêu thường ít nói lời hoa mỹ, nhưng bày tỏ chân thành thì chắc chắn phải có. Nếu đàn ông nói câu này khi bạn và anh ấy mâu thuẫn, hay khi anh ấy đã làm rất nhiều việc vì bạn thì hãy hiểu rằng bạn là phần quan trọng không thể thiếu trong đời anh ấy. Anh ấy chỉ đang dùng phương thức trực tiếp nhất để bày tỏ tình cảm với bạn.

Chúng ta kết hôn đi

Đây là câu nói đơn giản, trực tiếp nhưng lại đầy trách nhiệm, thể hiện tình cảm chắc chắn nhất của đàn ông. Chúng ta kết hôn đi, có nghĩa là anh muốn gắn bó với em cả đời, anh muốn làm cha của con em, làm trụ cột gia đình để em nương tự. Đó là mong muốn một tình yêu thăng hoa để trở thành tình thân.

Và nếu bạn chưa từng nghe đàn ông nói câu này thì có lẽ hãy rời đi khi quá muộn. Chỉ khi yêu thật lòng thì đàn ông mới muốn kết hôn cùng bạn. Nếu không thì tất cả những thể hiện, hành động của anh ấy đều chỉ vì muốn có mối quan hệ tạm bợ với bạn mà thôi.