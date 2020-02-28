99% đàn ông ngoại tình luôn có suy nghĩ này về vợ

Phụ nữ yêu 28/02/2020 05:12

Quả thật, đàn ông ngoại tình rồi thì hãy thay đổi 2 suy nghĩ này càng sớm càng tốt. Hãy nhớ, ngoại tình vui nhất thời, nhưng về già mới thấy chua chát nhất đời.

99% đàn ông ngoại tình đều có hai suy nghĩ này về vợ.

Vợ sẽ không biết đâu

Thực tế, đàn ông vụng trộm được vì họ chắc chắn rằng vợ sẽ không biết. Một khi muốn cơi nới thêm một người phụ nữ khác, đàn ông sẽ giỏi nói dối, che giấu, chiêu trò để vợ không thể biết được. Họ lợi dụng lòng tin của vợ, dỗ dành vợ bằng những món quà, những cử chỉ tình cảm ngọt ngào. Đàn ông càng có tiền càng biết chiều vợ khi ngoại tình. Đàn ông càng khôn khéo càng giỏi lấy lòng vợ khi vụng trộm. Đàn ông đã ngoại tình thì thường rất tự tin vào bản thân, thậm chí là xem thường cảm giác, giác quan thứ sáu của vợ.

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Nhưng có thật sự là người vợ nào cũng không biết mình bị phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng có thật sự là người vợ nào cũng không biết mình bị phản bội?

Phụ nữ không ngây thơ và khờ dại như đàn ông thường nghĩ. Giác quan thứ sáu của phụ nữ quả thật không đùa được đâu.

Nhiều người đàn ông nghĩ rằng mình quá tài giỏi khi có thể “qua mặt” được vợ. Nhưng sự thật thì vợ chỉ đang im lìm xem họ diễn trò trước mắt. Hoặc là cô ấy đang âm thầm tính toán thiệt hơn sau khi ly hôn, hay chuẩn bị một cuộc sống sau ly hôn tốt nhất. Không có người phụ nữ nào ngu ngốc tới mức chồng ngoại tình mà không có nghi ngờ. Chỉ là họ lựa chọn im lặng, hoặc đối mặt trực tiếp với chồng.

Vợ sẽ không bỏ mình được đâu

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Ngoại tình là “đặc quyền” của đàn ông, và chỉ có đàn ông có thể bỏ vợ, phụ nữ sao có thể bỏ chồng? - Ảnh minh họa: Internet

Vì suy nghĩ này mà đàn ông ngoại tình, thậm chí là nhiều lần. Họ nghĩ rằng vợ đã sinh con cho mình, đã hy sinh vì gia đình, đã hao mòn nhan sắc,... thì làm sao có thể bỏ chồng dễ dàng? Họ nghĩ rằng ngoại tình là “đặc quyền” của đàn ông, và chỉ có đàn ông có thể bỏ vợ, phụ nữ sao có thể bỏ chồng?

Nhưng phụ nữ hôm nay là ai chứ? Tỷ lệ phụ nữ nộp đơn ly hôn cao hơn đàn ông. Phụ nữ là người độc lập tài chính và có thể nuôi con một mình. Và đàn bà ly hôn rồi vẫn có thể tái hôn, thậm chí quyến rũ hơn gái còn son. Những điều đó chứng minh rằng phụ nữ của hôm nay không ngại bỏ chồng, thậm chí sẵn sàng bỏ chồng khi bạn đời không còn xứng đáng.

Vì thế, nếu đàn ông khôn ngoan thì hãy hiểu vợ bỏ mình được đấy, chẳng qua là vì một điều gì đó mà cô ấy ở lại. Có thể là vì cô ấy còn tình cảm với chồng, nặng tình nặng nghĩa. Nhưng tình dẫu sâu, nghĩa dẫu nặng thế nào cũng không cứu vãn được khi phụ nữ bị tổn thương, xem thường quá nhiều. Hay có thể là vì cô ấy từng có suy nghĩ giữ gia đình cho con. Nhưng một người cha vô trách nhiệm, ruồng bỏ gia đình vì nhân tình cũng không xứng đáng để phụ nữ giữ lại.

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Đàn ông hãy nhớ, ngoại tình vui nhất thời, nhưng về già mới thấy chua chát một đời - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, đàn ông ngoại tình rồi thì hãy thay đổi 2 suy nghĩ này càng sớm càng tốt. Đừng nghĩ bản thân có thể ngoại tình thì tài giỏi, đáng tự hào, và vợ thì phải giữ lấy mình. Đàn ông khi ngoại tình thì chỉ là kẻ thất bại không có bản lĩnh. Nếu không biết quay đầu thì chỉ là người cha không được con tôn trọng, người chồng bị vợ bỏ, người đàn ông không được bất kì ai đánh giá cao. Đàn ông hãy nhớ, ngoại tình vui nhất thời, nhưng về già mới thấy chua chát nhất đời.

2 sự thật chua chát đàn ông ngoại tình luôn giấu cả bồ lẫn vợ

2 sự thật chua chát đàn ông ngoại tình luôn giấu cả bồ lẫn vợ

Khi  bên vợ, đàn ông ngoại tình nói một đằng, đến khi ở cạnh bồ họ lại nói một nẻo. Nhưng có 2 sự thật đàn ông không bao giờ nói với cả vợ và bồ.

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