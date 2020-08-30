9 dấu hiệu của người đàn ông yêu qua đường, có thể vì thiên hạ mà phụ bạn

Không thường xuyên nhắc về bạn với bạn bè

Muốn biết người đàn ông bên cạnh có thật lòng thật dạ với mình hay không, bạn hãy để ý đến những dấu hiệu này, đừng yêu mù quáng mà tự đâm đầu vào ngõ cụt.

Người đàn ông tệ bạc thường không muốn cho bạn bè biết về sự tồn tại của bạn. Họ không muốn nhắc đến bạn trong những cuộc trò chuyện. Vì đơn giản, bạn là người không quan trọng với họ. Thậm chí họ còn muốn che giấu mọi thứ để không ai biết về mối quan hệ này.

Người đàn ông yêu thật lòng sẽ đưa bạn về ra mắt gia đình. Vì họ muốn cho bạn danh phận đàng hoàng. Còn đàn ông không yêu thật lòng chẳng muốn ai biết về mối quan hệ của mình. Họ chỉ yêu cho vui.

Luôn viện cớ bận rộn

Đàn ông luôn bận rộn, nhưng người yêu thật lòng sẽ biết sắp xếp thời gian ở bên cạnh bạn. Còn người không yêu bạn sẽ luôn viện cớ để không phải ở gần bạn. Thế nên phụ nữ khôn ngoan hãy nhận ra những dấu hiệu này để sớm tìm đường lui.

Xem trọng bạn bè hơn bạn

Họ luôn đặt bạn bè lên hàng đầu - Ảnh minh họa: Internet

Người xem trọng thiên hạ hơn bạn, bỏ đi đừng tiếc. Đừng để họ có cơ hội làm tổn thương bạn quá nhiều. Vì khi ở trong một mối quan hệ đơn phương, chỉ mình bạn cố gắng thì cũng chẳng mang lại kết quả gì tốt đẹp.

Không ở bên cạnh khi bạn buồn

Hãy trân trọng người luôn ở bên bạn dù buồn hay vui. Đừng bao giờ yêu người buồn thì ở bên bạn còn vui thì lại ung dung bên người khác. Họ không thật lòng yêu và tôn trọng bạn nên mới làm như vậy. Suy cho cùng hãy tự yêu thương lấy mình, đừng trông chờ vào ai quá nhiều.

Tiền bạc với họ là quan trọng nhất

Với họ tiền bạc luôn đặt lên trên mối quan hệ với bạn. Họ luôn nghĩ đến tiền, tính toán chi li từng chút với bạn trong mỗi cuộc hẹn hò. Kiểu đàn ông này tuyệt đối đừng yêu hoặc lấy làm chồng, vì càng về sau cuộc đời của bạn sẽ càng khổ cực.

Bạn luôn xếp sau mọi mối quan hệ

Bạn là người đứng sau mọi mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn gọi điện thoại, anh ấy đều bảo đang ở với bạn bè hoặc với gia đình. Lần nào anh ấy cũng có cớ vì gia đình nên không thể ở gần bạn. Kiểu đàn ông này không thật sự xem trọng bạn, tốt nhất là nên đường ai nấy đi, đừng luyến tiếc làm gì.

Yêu lâu nhưng không cưới

Yêu quá lâu nhưng không nghĩ đến chuyện cưới hỏi, chỉ có thể là không yêu. Nếu yêu thật lòng, họ sẽ luôn phấn đấu để cho bạn một danh phận đàng hoàng. Chỉ khi không yêu, họ mới muốn duy trì mối quan hệ này ở mức “có cũng được, không có cũng không sao”.

Dễ dàng nói lời chia tay

Họ dễ dàng nói lời chia tay bạn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu người đó dễ dàng nói lời chia tay với bạn, hãy hiểu một điều anh ấy không thật sự xem trọng mối quan hệ này. Với anh ấy, bạn có cũng được, không có cũng chẳng liên quan gì đến cuộc đời của anh ấy. Thế nên hãy tìm đường lui thích hợp cho mình.