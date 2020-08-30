9 dấu hiệu của người đàn ông yêu qua đường, có thể vì thiên hạ mà phụ bạn

Phụ nữ yêu 30/08/2020 04:00

Đây là những dấu hiệu của đàn ông tệ bạc, chỉ thích vui chơi qua đường, thậm chí có thể vì thiên hạ mà phụ tấm lòng chân thành của bạn.

Muốn biết người đàn ông bên cạnh có thật lòng thật dạ với mình hay không, bạn hãy để ý đến những dấu hiệu này, đừng yêu mù quáng mà tự đâm đầu vào ngõ cụt.

Không thường xuyên nhắc về bạn với bạn bè

dan ong te bac 1
Đàn ông tệ bạc thường không xem trọng bạn - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông tệ bạc thường không muốn cho bạn bè biết về sự tồn tại của bạn. Họ không muốn nhắc đến bạn trong những cuộc trò chuyện. Vì đơn giản, bạn là người không quan trọng với họ. Thậm chí họ còn muốn che giấu mọi thứ để không ai biết về mối quan hệ này.

Không đưa bạn về ra mắt gia đình

Người đàn ông yêu thật lòng sẽ đưa bạn về ra mắt gia đình. Vì họ muốn cho bạn danh phận đàng hoàng. Còn đàn ông không yêu thật lòng chẳng muốn ai biết về mối quan hệ của mình. Họ chỉ yêu cho vui.

Luôn viện cớ bận rộn

Đàn ông luôn bận rộn, nhưng người yêu thật lòng sẽ biết sắp xếp thời gian ở bên cạnh bạn. Còn người không yêu bạn sẽ luôn viện cớ để không phải ở gần bạn. Thế nên phụ nữ khôn ngoan hãy nhận ra những dấu hiệu này để sớm tìm đường lui.

Xem trọng bạn bè hơn bạn

dan ong te bac 2
Họ luôn đặt bạn bè lên hàng đầu - Ảnh minh họa: Internet

Người xem trọng thiên hạ hơn bạn, bỏ đi đừng tiếc. Đừng để họ có cơ hội làm tổn thương bạn quá nhiều. Vì khi ở trong một mối quan hệ đơn phương, chỉ mình bạn cố gắng thì cũng chẳng mang lại kết quả gì tốt đẹp.

Không ở bên cạnh khi bạn buồn

Hãy trân trọng người luôn ở bên bạn dù buồn hay vui. Đừng bao giờ yêu người buồn thì ở bên bạn còn vui thì lại ung dung bên người khác. Họ không thật lòng yêu và tôn trọng bạn nên mới làm như vậy. Suy cho cùng hãy tự yêu thương lấy mình, đừng trông chờ vào ai quá nhiều.

Tiền bạc với họ là quan trọng nhất

Với họ tiền bạc luôn đặt lên trên mối quan hệ với bạn. Họ luôn nghĩ đến tiền, tính toán chi li từng chút với bạn trong mỗi cuộc hẹn hò. Kiểu đàn ông này tuyệt đối đừng yêu hoặc lấy làm chồng, vì càng về sau cuộc đời của bạn sẽ càng khổ cực.

Bạn luôn xếp sau mọi mối quan hệ

dan ong te bac 3
Bạn là người đứng sau mọi mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn gọi điện thoại, anh ấy đều bảo đang ở với bạn bè hoặc với gia đình. Lần nào anh ấy cũng có cớ vì gia đình nên không thể ở gần bạn. Kiểu đàn ông này không thật sự xem trọng bạn, tốt nhất là nên đường ai nấy đi, đừng luyến tiếc làm gì.

Yêu lâu nhưng không cưới

Yêu quá lâu nhưng không nghĩ đến chuyện cưới hỏi, chỉ có thể là không yêu. Nếu yêu thật lòng, họ sẽ luôn phấn đấu để cho bạn một danh phận đàng hoàng. Chỉ khi không yêu, họ mới muốn duy trì mối quan hệ này ở mức “có cũng được, không có cũng không sao”.

Dễ dàng nói lời chia tay

dan ong te bac 4
Họ dễ dàng nói lời chia tay bạn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu người đó dễ dàng nói lời chia tay với bạn, hãy hiểu một điều anh ấy không thật sự xem trọng mối quan hệ này. Với anh ấy, bạn có cũng được, không có cũng chẳng liên quan gì đến cuộc đời của anh ấy. Thế nên hãy tìm đường lui thích hợp cho mình.

Đáng sợ hơn cả sự phản bội, đây là 4 điều ngầm giết chết cuộc hôn nhân của bạn

Đáng sợ hơn cả sự phản bội, đây là 4 điều ngầm giết chết cuộc hôn nhân của bạn

Đáng sợ hơn cả sự phản bội, đây là những điều ngầm khiến hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng ngày càng chán nhau thậm chí không còn muốn nhìn mặt bạn đời của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông yêu thật lòng đàn ông không yêu thật lòng những điều phụ nữ nên biết

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này