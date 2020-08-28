Dưới đây là những điều ngầm giết chết hôn nhân, vợ chồng nên biết để không làm những chuyện đi quá giới hạn.

Đây là lý do khiến hôn nhân đổ vỡ nhanh hơn cả sự phản bội. Việc nhắc đi nhắc lại chuyện cũ khiến tình cảm vợ chồng xảy ra nhiều trục trặc không thể hóa giải. Đáng sợ nhất là những điều này ảnh hưởng đến lòng tự trọng khiến đàn ông dần tránh xa vợ. Thế nên vợ khôn ngoan đừng nhắc chuyện đã qua, đừng nói mãi những chuyện cũ khiến chồng chán nản.

Người phụ nữ đáng thương nhất khi lấy nhầm chồng vô tâm. Họ có thể chịu cực chịu khổ nhưng không thể nào chấp nhận được việc chồng không quan tâm đến mình. Thế nên đã là vợ chồng hãy sống có trách nhiệm với nhau hơn.

Đàn ông vô tâm thường khiến hôn nhân đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông hãy hiểu cho nỗi vất vả nội trợ của vợ. Vợ hãy hiểu cho sự cực khổ, áp lực công việc của chồng. Hãy quan tâm đến cảm xúc của nhau để giữ lửa hôn nhân.

Cả hai không có tiếng nói chung

Trong một mối quan hệ, đáng sợ nhất là việc không có tiếng nói chung, thường xuyên chiến tranh lạnh vì không hiểu nhau. Cảm giác người kia không hiểu mình rất nguy hiểm. Điều này giống như nằm trong một cái chăn tưởng chừng ấm áp nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

Vợ chồng không có tiếng nói chung dễ đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên hãy dùng hết sự chân thành để lắng nghe và thấu hiểu nhau. Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà đánh mất mối quan hệ của mình.

Ngủ chung giường nhưng không cảm thấy an toàn

Có nhiều cặp vợ chồng dù nằm gần nhau nhưng vẫn luôn có khoảng cách, không cảm thấy an toàn. Họ luôn trong tâm thế dè chừng và tạo ra một lá chắn để bảo vệ mình. Cảm giác này dần lớn lên và tạo ra bức tường lớn trong lòng mỗi người khiến cả hai không thể nào gần gũi nhau.

Cảm giác không an toàn khiến vợ chồng dần xa nhau - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, phụ nữ cần nhất cảm giác an toàn. Đàn ông cần nhất cảm giác thoải mái, tự do ở bên vợ. Thế nên có chuyện gì cứ nói thẳng thắn với nhau. Người ta nói hôn nhân là nơi để đàn ông thay đổi, để đàn bà hoàn thiện bản thân. Ai cũng sẽ có những khuyết điểm nhưng chỉ cần chấp nhận vì nhau mà thay đổi là được.