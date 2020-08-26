Dưới đây là những điều đàn ông sợ đánh mất nhất, phụ nữ khôn ngoan nên biết để tránh đụng tới những điểm nhạy cảm này.

Người đàn ông nào cũng sợ đánh mất thể diện. Họ không bao giờ chấp nhận được việc vợ hạ thấp danh dự, hoặc có ai đó chê bai về năng lực của mình. Với họ, danh dự, thể diện là điều vô cùng quan trọng. Họ luôn nghĩ thể diện đánh mất rồi khó lòng mà lấy lại được.

Ai cũng sợ bị thất nghiệp. Đàn ông rất sợ bản thân không có tiền, không có việc để làm. Vì vậy họ luôn chú trọng phát triển sự nghiệp.

Đàn ông rất sợ mất việc - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đàn ông có vợ con nhưng vẫn mải mê với công việc, bận rộn kiếm tiền. Với họ, sự nghiệp mới là điều quan trọng nhất. Đôi khi đàn ông vô tâm đến mức quên luôn bản thân đã có gia đình. Điều này khiến vợ chịu nhiều tổn thương.

Sợ mất mối quan hệ

Khi trưởng thành, người ta xu hướng làm hài lòng người dưng hơn là người thân. Ai cũng sợ đánh mất những mối quan hệ bên ngoài. Vì họ nghĩ gia đình mãi mãi vẫn còn đó, chỉ cần quay lại sẽ thấy ngay. Còn những mối quan hệ bên ngoài sẽ không đợi mình quá lâu, thế nên họ phải dốc hết tâm trí làm vừa lòng thiên hạ.

Ai cũng sợ đánh mất những mối quan hệ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông thường nghĩ phải giao tiếp nhiều mới có nhiều cơ hội kiếm tiền, làm việc. Tuy nhiên họ lại quên mất, vợ con cũng biết mệt và sẽ buông bỏ khi đã có quá nhiều tổn thương.

Sợ mất địa vị

Ai cũng sợ đánh mất địa vị đang có - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông luôn có tham vọng leo cao. Khi đạt được rồi, họ lại sợ đánh mất vị trí đó. Thế nên họ luôn ra sức bảo vệ địa vị của mình trong công việc để được mọi người tôn trọng, kính nể. Họ luôn tỏ ra có trách nhiệm với thiên hạ nhưng lại quên mất vị trí của bản thân trong chính ngôi nhà của mình.