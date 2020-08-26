Không phải vợ, đàn ông ai cũng sợ đánh mất những thứ này nhất trong cuộc đời

Phụ nữ yêu 26/08/2020 07:00

Đa phần đàn ông sợ đánh mất những thứ này nhất, trong đó không có vợ. Phụ nữ biết được đừng quá đau lòng, hãy tự yêu thương bản thân nhiều hơn nữa.

Dưới đây là những điều đàn ông sợ đánh mất nhất, phụ nữ khôn ngoan nên biết để tránh đụng tới những điểm nhạy cảm này. 

Sợ mất thể diện

dan ong so 1
Đàn ông sợ đánh mất thể diện - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông nào cũng sợ đánh mất thể diện. Họ không bao giờ chấp nhận được việc vợ hạ thấp danh dự, hoặc có ai đó chê bai về năng lực của mình. Với họ, danh dự, thể diện là điều vô cùng quan trọng. Họ luôn nghĩ thể diện đánh mất rồi khó lòng mà lấy lại được. 

Sợ mất công việc

Ai cũng sợ bị thất nghiệp. Đàn ông rất sợ bản thân không có tiền, không có việc để làm. Vì vậy họ luôn chú trọng phát triển sự nghiệp.

dan ong so 2
Đàn ông rất sợ mất việc - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đàn ông có vợ con nhưng vẫn mải mê với công việc, bận rộn kiếm tiền. Với họ, sự nghiệp mới là điều quan trọng nhất. Đôi khi đàn ông vô tâm đến mức quên luôn bản thân đã có gia đình. Điều này khiến vợ chịu nhiều tổn thương.

Sợ mất mối quan hệ

Khi trưởng thành, người ta xu hướng làm hài lòng người dưng hơn là người thân. Ai cũng sợ đánh mất những mối quan hệ bên ngoài. Vì họ nghĩ gia đình mãi mãi vẫn còn đó, chỉ cần quay lại sẽ thấy ngay. Còn những mối quan hệ bên ngoài sẽ không đợi mình quá lâu, thế nên họ phải dốc hết tâm trí làm vừa lòng thiên hạ.

dan ong so 3
Ai cũng sợ đánh mất những mối quan hệ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông thường nghĩ phải giao tiếp nhiều mới có nhiều cơ hội kiếm tiền, làm việc. Tuy nhiên họ lại quên mất, vợ con cũng biết mệt và sẽ buông bỏ khi đã có quá nhiều tổn thương.

Sợ mất địa vị

dan ong so 4
Ai cũng sợ đánh mất địa vị đang có - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông luôn có tham vọng leo cao. Khi đạt được rồi, họ lại sợ đánh mất vị trí đó. Thế nên họ luôn ra sức bảo vệ địa vị của mình trong công việc để được mọi người tôn trọng, kính nể. Họ luôn tỏ ra có trách nhiệm với thiên hạ nhưng lại quên mất vị trí của bản thân trong chính ngôi nhà của mình.

4 điều phụ nữ cần ghi nhớ để làm chủ hôn nhân đời mình

4 điều phụ nữ cần ghi nhớ để làm chủ hôn nhân đời mình

Dù thế nào đi nữa, phụ nữ cần làm chủ hôn nhân của mình, không yếu mềm, không mù quáng.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ khôn ngoan đàn ông có vợ những điều đàn ông sợ mất

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 7 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 42 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Tin y tế 55 phút trước
Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Xã hội 1 giờ 14 phút trước
Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này