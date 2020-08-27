3 điểm vàng trên người phụ nữ, đàn ông càng chạm vào càng có lộc

Muốn lộc lá phủ đầy nhà, vận thế ngày càng xung thiên, đàn ông khôn ngoan hãy thường xuyên chạm vào những điểm vàng này trên người vợ.
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Dưới đây là những điểm vàng trên cơ thể phụ nữ, đàn ông khôn ngoan càng chạm càng có lộc, đàn ông dại luôn chê bai vì nghĩ điểm đó vô cùng xấu xí.
Vết rạn da sau sinh
Ai cũng nghĩ vết rạn da này trông rất xấu xí. Có người còn chê bai, không dám chạm vào vợ sau sinh. Tuy nhiên đây là điểm vàng trên cơ thể của phụ nữ. Vết rạn này mang ý nghĩa của sự hy sinh cao thượng, chỉ có phụ nữ mới can đảm như vậy. Người đàn ông thông minh nên hiểu một điều rằng vợ vì ai mà sinh con, vì ai mà đối diện với nhiều nguy hiểm như vậy.
Thế nên đàn ông hãy sống có trách nhiệm với gia đình của mình. Dù vợ có như thế nào, thân hình có ra sao cũng hãy biết trân trọng và yêu thương hết lòng. Đừng vì vợ xấu xí mà đi ngoại tình, đừng vì những vết rạn trên người vợ mà phủi bỏ mọi trách nhiệm với gia đình của mình.
Chiếc bụng nhiều ngấn mỡ
Đây là đặc điểm của phụ nữ giàu sang, đàn ông càng cưng chiều vợ càng có lộc. Kiểu phụ nữ này sẽ giúp chồng đạt được nhiều công danh trong sự nghiệp. Đàn ông nên biết tôn trọng cơ thể của vợ. Đừng ham mê của lạ mà chê bai, chỉ trích vợ không biết làm đẹp, không biết tân trang bản thân. Hãy nhớ một điều phụ nữ không ai xấu, chỉ có lòng dạ đàn ông đã thay đổi mà thôi.
Chiếc cằm nọng
Người phụ nữ có nét tướng này thường mang phúc khí đến cho gia đình. Bạn sẽ trở thành hậu phương vững chắc giúp chồng vượt qua mọi khó khăn trong công việc. Thậm chí còn mang lại nhiều lộc lá vượng sắc cho gia đình. Nếu vợ sở hữu nét tướng này, đàn ông nên biết trân trọng. Hãy sống có trách nhiệm, đừng vì ham vui mà đánh mất hạnh phúc của mình.