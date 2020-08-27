3 chiêu MỀM và 4 chiêu CỨNG giúp phụ nữ không cần giữ chồng cũng bám chặt không rời

Dưới đây là những chiêu giữ chồng của phụ nữ khôn ngoan khiến đàn ông chết đứ đừ, mê mệt không lối thoát.

Người đàn bà khôn ngoan dù giận đến mấy cũng đừng “cấm vận” chồng. Vì khi vợ chồng không hòa hợp trong chuyện ấy rất dễ chán nhau.

Phụ nữ khôn ngoan nên biết điều này - Ảnh minh họa: Internet

Có câu “vợ chồng giận đầu giường, làm hòa cuối giường”. Dù cả hai có bất đồng quan điểm, cãi nhau lớn đến mấy, chuyện chăn gối cũng sẽ giúp hóa giải mâu thuẫn. Phụ nữ nên nhớ tình dục trong hôn nhân vốn rất quan trọng, đừng lơ là mà đánh mất mối quan hệ.

Hài hước khi cả hai căng thẳng

Khi không khí trong gia đình ngột ngạt, bạn nên nói những câu chuyện hài hước. Hoặc làm việc gì đó giúp hóa giải sự căng thẳng của cả hai. Sự hài hước của bạn sẽ khiến chồng cảm thấy thoải mái, đồng thời cũng dễ cởi mở với nhau hơn.

Cứ để chồng vui chơi thỏa thích

Hãy tạo sự tự do cho chồng khi cần để giữ lửa hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ thông minh không ở bên chồng 24/24. Họ vẫn để chồng vui chơi thỏa thích vì biết một điều đàn ông rồi sẽ quay về nhà.

4 chiêu cứng

Phũ với chồng và yêu thương bản thân mình

Đừng lúc nào cũng chăm sóc chồng, bạn phải biết yêu thương bản thân. Người phụ nữ trong hôn nhân hơn nhau ở việc biết quan tâm bản thân như thế nào, chứ không phải chăm chồng giỏi ra sao. Thế nên đừng cố gắng trở thành người mẹ, người vợ tốt. Hãy nỗ lực trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

Nói vừa đủ

Đừng nói quá nhiều khiến chồng chán ngán - Ảnh minh họa: Internet

Muốn giữ chồng đừng nói quá nhiều. Phụ nữ bản lĩnh chỉ nói một lần, không càm ràm hoài về 1 vấn đề. Nếu đối phương không chịu hiểu, bạn cũng đừng làm mệt bản thân. Đừng nhắc đi nhắc lại một điều khiến đàn ông cảm thấy khó chịu. Hãy dành thời gian làm đẹp, chăm sóc chính mình nhiều hơn.

Đừng đồng ý với mọi thứ chồng muốn

Dù yêu chồng đến mấy cũng đừng đồng ý với mọi thứ anh ấy muốn. Vì đàn ông càng được chiều chuộng càng sinh nhiều tật xấu. Được vợ chiều, đàn ông sẽ không biết trân trọng mà đôi khi còn làm tổn thương vợ nhiều hơn.

Yêu cầu chồng tôn trọng mình

Hãy bảo vệ bản thân trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà bản lĩnh phải đòi hỏi quyền được chồng tôn trọng. Muốn vậy hãy đi làm kiếm tiền và đừng cam chịu "ở nhà chồng nuôi". Hãy yêu cầu chồng tôn trọng cuộc sống riêng, công việc và mối quan hệ của mình. Có vậy anh ấy mới không dám xem thường bạn.