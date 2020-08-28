Dưới đây là những sai lầm của phụ nữ trong hôn nhân tạo cơ hội để kẻ thứ ba chen vào, lơ là mất chồng như chơi.

Khi nhận quá nhiều tình cảm từ vợ, họ sẽ trở nên dửng dưng và xem điều đó vô cùng bình thường. Họ nghĩ đó là trách nhiệm của vợ. Dần dần họ đánh mất bản năng quan tâm, che chở vợ như thuở ban đầu.

Người đàn bà trong hôn nhân thường mắc sai lầm nghiêm trọng là chiều chuộng chồng quá mức. Họ luôn đặt hết tình yêu, sự quan tâm cho chồng. Họ nghĩ càng cho đi càng nhận lại, công sức sẽ được đền đáp. Nhưng thực tế, đàn ông thường khá vô tâm.

Ở trong vòng tay của vợ quá lâu, ai rồi cũng chán và muốn thoát khỏi. Vì vậy phụ nữ nên nhớ đừng cho chồng quá nhiều yêu thương, vì người tổn thương cuối cùng sẽ là bạn. Hãy dành thời gian quan tâm mình nhiều hơn.

Chỉ quan tâm đến việc nhà

Người đàn bà dại chỉ quan tâm đến việc nhà mà không chăm chút bản thân. Họ nghĩ lấy chồng rồi thì chưng diện cho ai xem, làm đẹp để làm gì. Suy nghĩ này khiến họ dần đánh mất hình ảnh của bản thân trong mắt chồng, khiến anh ấy dần chán vợ.

Hãy biết yêu thương mình nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Khi nhìn một người vợ không biết chải chuốt, không biết ăn diện, thử hỏi có người đàn ông nào chịu được. Có câu đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai. Dù gì cánh mày râu cũng xem trọng vẻ ngoài của người phụ nữ nhiều hơn là nội tâm. Thế nên vợ khôn ngoan hãy biết làm đẹp mỗi ngày. Điều này không chỉ giúp bạn giữ chồng mà còn trở nên tự tin hơn.

Tự đề cao giá trị của bản thân trong lòng chồng

Đừng tự huyễn hoặc bản thân mình quan trọng nhất trong lòng đàn ông. Cũng đừng nghĩ bản thân là vợ chính chuyên thì sẽ chiến thắng trong mọi mặt trận. Nên nhớ kẻ thứ ba bây giờ mưu mô, xảo quyệt, càng lơ là bạn sẽ càng dễ đánh mất hạnh phúc của mình.

Đừng quá tự tin về sự chung thủy của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy đừng quá tự tin về vị trí của bản thân trong lòng chồng. Cũng đừng quá tự tin về độ chung thủy của chồng. Bởi vì đàn ông ai rồi cũng sẽ có những lúc nghiêng ngả mà bạn không ngờ đến.