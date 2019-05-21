6 đặc điểm nhận dạng kiểu đàn ông có ‘tính đàn bà’

Phụ nữ yêu 21/05/2019 05:09

Người đàn ông có thể là chỗ dựa cho phụ nữ phải có sự rộng rãi, bao dung, ga lăng… Ngược lại với những điều này chính là kiểu đàn ông có “tính đàn bà” – mối hiểm họa tiềm tàng với phụ nữ!

Đây là những dấu hiệu nhận dạng một người đàn ông có “tính đàn bà” điển hình:

Nói hoài một vấn đề anh ta không hài lòng

Quân tử không để bụng chuyện đã qua, dù chuyện đó có khiến họ không vui tới mức nào. Đây có thể là vì tính cách phóng khoáng của đàn ông trượng nghĩa. Ngược lại, đàn ông nói hoài một chuyện cũ không hài lòng là người chấp nhặt, hay soi mói. Và vì hay để bụng, anh ta sẽ dễ có thói nhiều chuyện, nói xấu người khác. Đây thật sự là kiểu đàn ông khiến chị em thống khổ khi chọn nhầm.

Tính toán chi li từng đồng với người yêu

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Đàn ông có tính “đàn bà” luôn tính toán chi li tiền bạc với mọi người, thậm chí là người phụ nữ anh ta yêu - Ảnh minh họa: Internet

Không hẳn là khi yêu đương, đàn ông phải là người chi trả hết. Nhưng đàn ông phóng khoáng sẽ không ép người phụ nữ của mình phải sòng phẳng chuyện tiền bạc.

Đàn ông có tính “đàn bà” luôn tính toán chi li tiền bạc với mọi người, thậm chí là người phụ nữ anh ta yêu.

Thường xuyên càm ràm, xét nét

Anh ta thường nhắc bạn những chuyện nhỏ nhặt và soi xét cả những việc cỏn con nhất ở bạn. Ví dụ như những việc bạn nói to khi ăn, cười to khi vui vẻ, hay để đồ vật không theo ý anh ta… đều bị anh ta nhắc nhở. Thường thì đàn ông đúng nghĩa sẽ không để ý những chuyện thế này. Ngược lại, đàn ông có tính “đàn bà” lại rất hay chỉ trích, đổ lỗi cho bạn vì những việc chẳng đáng như thế.

Nhớ vặt, thù dai

6 đặc điểm nhận dạng kiểu đàn ông có ‘tính đàn bà’ - Ảnh 2
Đàn ông có “tính đàn bà” lại nhớ rất dai những chuyện khiến họ không hài lòng hay bị thiệt thòi - Ảnh minh họa: Internet

Người ta hay nói “lòng dạ đàn bà” là vì phụ nữ thường hay nhớ dai, nhất là những chuyện không vui họ đều nhớ rất lâu. Đàn ông lại khác. Một người đàn ông đáng tin cậy chỉ chú tâm đến những chuyện lớn lao, và bỏ qua những lặt vặt không cần thiết. Thậm chí là chuyện thiệt thòi nhỏ nhặt, họ cũng thường bỏ qua chứ chẳng nhớ lâu.

Nhưng đàn ông có “tính đàn bà” lại nhớ rất dai những chuyện khiến họ không hài lòng hay bị thiệt thòi. Không chỉ vậy, những lúc không hài lòng chuyện gì, anh ta lại nhắc lại những việc cũ. Đây có phải là kiểu đàn ông có thể cho bạn hạnh phúc không?

Thích buôn chuyện

Người đàn ông này cực kì thích nói chuyện về người khác. Dù là ở cơ quan, về nhà, hay với hàng xóm, anh ấy đều có thể nói không ngừng. Có thể qua miệng anh ấy, bạn biết về tất cả mọi người mà không cần tiếp xúc.

Nhưng đàn ông càng nhiều chuyện càng không thể làm nên chuyện lớn. Vì họ chỉ để tâm chuyện thiên hạ, nói cho thỏa thói nhiều chuyện, tò mò của mình thì còn thời gian đâu để cố gắng vì sự nghiệp?

Hơn thua với phụ nữ

6 đặc điểm nhận dạng kiểu đàn ông có ‘tính đàn bà’ - Ảnh 3
Một dấu hiệu rõ ràng nhất ở người đàn ông có “tính đàn bà” là rất hay hơn thua với phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Một dấu hiệu rõ ràng nhất ở người đàn ông có “tính đàn bà” là rất hay hơn thua với phụ nữ. Anh ta có thể mặc cả tiền bạc từng đồng, hơn thua việc nặng nhẹ, đúng sai. Đàn ông một khi có tính cách thế này không bao giờ có thể giàu bao dung, cảm thông với phụ nữ.

Một người đàn ông đúng nghĩa để phụ nữ có thể dựa dẫm cả đời không thể có tính “đàn bà”. Bởi thế, nếu thấy đàn ông có những dấu hiệu trên, bạn nên tránh xa và dứt khoát tình cảm.

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