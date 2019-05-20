Những điều phũ nhưng thật về đàn ông và phụ nữ

Phụ nữ yêu 20/05/2019 05:09

Nhược điểm lớn nhất của đàn ông là ham muốn bảo vệ. Bởi thế, ưu điểm lớn nhất của phụ nữ là phải biết khôn khéo làm mình trở nên yếu đuối.

- Đằng sau người đàn ông thành công là bóng dáng một người phụ nữ. Đằng sau một người phụ nữ thành công chỉ có sự cô đơn.

- Với đàn ông, tình yêu chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống. Một phần nhỏ đó dù có bị tổn thương hay biến mất thì anh ta vẫn có thể sống, làm việc và hưởng thụ bình thường. Không như phụ nữ, tình yêu như ngập tràn trong cơ thể và linh hồn, một chút tổn thương cũng có thể khiến họ đau lòng cả đời.

- Đừng bao giờ đánh giá cao mức ảnh hưởng của mình với đàn ông. Đàn ông có nguyên tắc và thế giới của riêng họ. Bạn hy sinh bản thân vì đàn ông cũng chỉ làm họ cảm kích, chứ chẳng thể yêu bạn hơn.

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Bạn hy sinh bản thân vì đàn ông cũng chỉ làm họ cảm kích, chứ chẳng thể yêu bạn hơn: Internet

- Phụ nữ luôn thích được khen đẹp. Nếu thiếu đi lời khen này, phụ nữ dù đẹp mấy cũng không hề biết điều này.

- Nhược điểm lớn nhất của đàn ông là ham muốn bảo vệ. Bởi thế, ưu điểm lớn nhất của phụ nữ là phải biết khôn khéo làm mình trở nên yếu đuối.

- Lòng dạ đàn ông lúc tốt đẹp thì mềm mại như nước, nhưng một khi đã cạn cùng sẽ quyết tâm rời đi. Họ sẽ rời đi một cách dứt khoát và đường hoàng tới mức không một ai có thể ngăn được.

- Lời hứa chính là màn so tài giữa đàn ông và phụ nữ. Có lúc cả hai đều thấy vui vẻ, có khi một trong hai sẽ tình nguyện thua.

- Phụ nữ tốt nhất là nên dựa vào bản thân. Chuyện gì cũng có thẻ đổi thay, chỉ có bản thân là không được phép làm việc có lỗi với chính mình.

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Lòng dạ đàn ông lúc tốt đẹp thì mềm mại như nước, nhưng một khi đã cạn cùng sẽ quyết tâm rời đi - Ảnh minh họa: Internet

- Phụ nữ chưa trưởng thành sẽ anh dũng chết vì một người đàn ông. Còn phụ nữ đã trưởng thành sẽ muốn sống tốt vì một người đàn ông.

- Một người đàn ông vô trách nhiệm nhất thời thì cả đời sẽ vô trách nhiệm.

- Đàn ông nói yêu có thể là giả dối, nhưng một khi nói hết yêu thì chắc chắn là thật.

- Một người phụ nữ khi bắt đầu so sánh bản thân với người khác thì trong lòng cô ấy từ đó mãi chẳng thể bình yên.

- Phụ nữ sợ điều gì nhất? Không phải là yêu đơn phương không được đáp lại mà là để vuột mất tình yêu. Điều gì khiến phụ nữ hận nhất? Chính là gặp lại người cũ và anh ta đang sống vui vẻ hơn mình. Bởi thế, hãy giữ thật chặt những gì mình có và sống tốt nhất có thể.

- Phụ nữ điều gì cũng có thể làm sai, duy nhất một điều không thể sai, chính là để mất người đàn ông chân thành yêu thương mình.

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Phụ nữ điều gì cũng có thể làm sai, duy nhất một điều không thể sai, chính là để mất người đàn ông chân thành yêu thương mình - Ảnh minh họa: Internet

- Phụ nữ trưởng thành không nhất thiết phải có quần áo đẹp, nhưng nhất định phải có một chiếc túi và đôi giày phù hợp. Vì nó sẽ mang đến cảm giac an toàn dù phụ nữ đi đến đâu. Tình yêu có thể phản bội phụ nữ nhưng giày và túi thì không bao giờ.

- Đàn ông vĩnh viễn không hy sinh mọi thứ vì tình yêu. Bởi thế, phụ nữ nhất định đừng xem đàn ông là cả cuộc đời mình.

- Xinh đẹp chỉ khiến đàn ông dừng chân, khôn ngoan mới khiến đàn ông ở lại cả đời.

- Phụ nữ luôn có quyền được yếu đuối. Phụ nữ quá kiên cường sẽ rất vất vả.

- Mỗi phụ nữ trên đời này nếu có thể nghĩ ít đi, đều sẽ hạnh phúc hơn. Không phải cuộc sống của ai cơ cực hơn, mà là bản thân ai tự làm dịu nhẹ cuộc sống của mình hơn.

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