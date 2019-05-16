Những sự thật bẽ bàng đằng sau giây phút thăng hoa bên đàn ông có vợ

Nhưng đàn ông khi ngoại tình rất khôn ngoan, họ biết dùng cách để khiến nhân tình luôn nghĩ bản thân luôn đứng nhất trong mối quan hệ ba người. Bằng cách chiều chuộng nhân tình mọi thứ, từ tinh thần đến vật chất, cùng những lời chê bai vợ, bỏ bê gia đình, đàn ông có vợ thành công trong việc làm hài lòng nhân tình.

Nếu muốn bỏ vợ, đàn ông đã không ngoại tình. Nếu muốn nghiêm túc yêu đương, đàn ông sẽ không để người phụ nữ mình yêu phải thiệt thòi làm kẻ thứ ba. Bởi thế, khi đã chọn ngoại tình, đàn ông ngoại tình ban đầu đã ưu tiên bản thân và vợ hơn. Anh ta muốn thỏa mãn bản thân, cũng muốn giữ vợ, thế nên chỉ còn cách để thiệt thòi nhân tình gánh.

Đàn ông ngoại tình chắc chắn sẽ có lúc yêu chiều nhân tình hơn cả vợ. Thậm chí, họ còn có thể làm theo mọi yêu cầu của nhân tình. Ban đầu, nhân tình có thể nghĩ bản thân được lợi nhiều trong mối quan hệ này. Nhưng thật ra, đàn ông ngoại tình luôn lợi dụng người thứ ba , về tình cảm hay tình dục.

Chỉ là, suy nghĩ của đàn ông ngoại tình từ đầu đến cuối vẫn chưa từng thay đổi. Bởi thế, họ không bao giờ có ý định cưới nhân tình để bỏ vợ, hay vì nhân tình mà tổn thương gia đình.

Đàn ông ngoại tình luôn lợi dụng người thứ ba, về tình cảm hay tình dục - Ảnh minh họa: Internet

Bằng chứng là đàn ông luôn tìm kiếm ở người thứ ba những gì họ không thể có được ở vợ. Nếu vợ không cho họ sự tôn trọng cần thiết, họ sẽ chọn nhân tình là người ca ngợi họ. Nếu vợ không thể làm họ thỏa mãn trên giường, họ sẽ tìm người cho họ cảm giác thăng hoa hơn. Nếu ở vợ, họ không tìm được sự thấu hiểu cảm thông, họ sẽ cần một cô nhân tình biết điều hơn. Đàn ông ngoại tình, dù ít hay nhiều đều lợi dụng nhân tình để có những điều họ muốn.

Tình yêu của đàn ông có vợ dù có vẫn méo mó và lệch lạc

Nguồn gốc của tình yêu là những gì thành thật và tôn trọng nhau nhất. Một tình yêu bắt nguồn từ dối lừa, và thiếu tôn trọng là một tình yêu méo mó và lệch lạc. Tình yêu của đàn ông ngoại tình chính là như vậy. Họ lừa dối vợ để có được lòng của nhân tình, họ không tôn trọng cả vợ và nhân tình để thỏa mãn tham lam.

Tình yêu của đàn ông ngoại tình dành cho nhân tình phần nhiều là ích kỷ cá nhân - Ảnh minh họa: Internet

Hơn hết, tình yêu của đàn ông ngoại tình dành cho nhân tình phần nhiều là ích kỷ cá nhân. Họ không yêu nhân tình nhiều như ta nghĩ. Tình yêu của họ từ đầu đến cuối chỉ để kiếm lợi cho bản thân. Bản chất tình yêu của đàn ông ngoại tình chỉ là phút chốc, ngắn hạn và không bao giờ thủy chung với duy nhất một ai.

Với đàn ông có vợ, người thứ ba không bao giờ là duy nhất

Đàn ông ngoại tình luôn có quan niệm, vợ là duy nhất, còn người thứ ba thì vô số. Bởi thế, họ không bao giờ bỏ vợ và thẳng thừng bỏ nhân tình bất cứ lúc nào.

Nếu hôm nay bạn là cô nhân tình được đàn ông yêu chiều hơn cả vợ anh ta thì cũng chớ mừng vội. Vì bạn chỉ là một trong số những người thứ ba đàn ông cho phép bước vào cuộc hôn nhân của mình. Vị trí của bạn có thể thay đổi khi đàn ông chán chê, nhưng vị trí vợ họ thì mãi mãi vẫn ở đó.

Đàn ông ngoại tình chính là thế, bạn đồng ý chơi với họ thì ngay từ đầu phải chấp nhận quy luật chơi bẽ bàng và chua chát với đàn bà như thế.