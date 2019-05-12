6 câu nói chồng ‘bồ bịch’ kiểu gì cũng thốt ra, chị em phải thật tỉnh táo để ngăn chặn từ lúc manh nha

Đàn ông “cặp bồ” dù có ra sức giấu giếm cũng sẽ để lộ những dấu vết “ăn vụng” qua những câu nói này. Chị em hãy đủ tỉnh táo để không bị chồng lừa gạt thêm ngày nào nữa.

Vết son môi trên cổ áo, mùi nước hoa lạ chính là thứ dù có “đánh chết” những ông chồng cũng không dám cho vợ tiếp cận.

Được chồng tranh làm việc nhà, chủ động sẻ chia tất nhiên phụ nữ nào cũng mừng thầm trong bụng. Vậy nhưng, chị em đừng vội vui bởi đàn ông đòi giặt quần áo giúp vợ chắc chắn là để có thể tự “xử lý” những vết tích của cuộc tình vụng trộm.

2. "Đời anh chỉ có mỗi em thôi, thật đấy"

Nếu anh ấy chỉ nói câu “đời anh chỉ có mỗi em thôi” thì hãy cứ tin là anh ấy yêu thương bạn thật lòng. Thế nhưng, nếu có thêm hai từ “thật đấy” thì đấy là những lời dối trá. Vì “có tật giật mình” nên họ mới cố gắng khua môi múa mép để vợ tin tưởng chồng hơn.

Nếu bỗng dưng chồng bạn thường xuyên đi nhậu về khuya thì thực chất anh ấy chỉ đang viện cớ để vui vẻ bên đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet

3. "Hôm nay anh đi tiếp khách, chắc khuya mới về"

Đàn ông đi nhậu sau giờ làm để bàn công việc, để ký kết hợp đồng là điều dễ thấy. Tuy nhiên, nếu bỗng dưng chồng bạn thường xuyên đi nhậu về khuya để bàn công việc nhưng thu nhâp không hề tăng thì thực chất anh ấy chỉ đang viện cớ để vui vẻ bên đàn bà khác.

4. "Anh không biết cô ta là ai"

Nếu bắt gặp chồng và phụ nữ khác dành ánh mắt ám muội cho nhau thì dám chắc cả hai đã có mối quan hệ mờ ám. Đừng tin rằng chồng bạn và cô gái kia không hề biết nhau, họ chỉ đang cố gắng phủ nhận mối quan hệ vụng trộm kia thôi.

Phụ nữ nên âm thầm theo dõi để vạch mặt kẻ bội bạc, lúc ấy chàng có chối cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

5. "Em đừng nghĩ linh tinh"

Khi bị vợ hỏi "anh có làm điều gì có lỗi với em không", người chồng trăng hoa dám chắc sẽ đáp trả bằng câu "em đừng nghĩ linh tinh" để phủ nhận.

Người vợ vốn nhạy cảm, có thể dựa vào giác quan thứ 6 để nhận thấy những dấu hiệu bất thường nơi bạn đời. Thay vì “bứt dây động rừng” phụ nữ nên âm thầm theo dõi để vạch mặt kẻ bội bạc, lúc ấy chàng có chối cũng không được.

6. "Anh và cô ấy chỉ là đồng nghiệp"

Môi trường công sở chính là chốn rất nhiều đàn ông tìm kiếm nhân tình. Họ cặp kè với đồng nghiệp của mình mà chẳng mảy may sợ vợ nghi ngờ, bởi chỉ cần tranh thủ giờ nghỉ trưa thì họ đã có thể lên giường với nhau.

Dù có cẩn trọng đến mấy thì người chồng “bồ bịch” cũng sẽ lỡ lời mà thốt ra những câu nói tự vạch mặt việc mình đang ngoại tình trên, chị em hãy nhớ thật kỹ nhé.