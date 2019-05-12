6 câu nói chồng ‘bồ bịch’ kiểu gì cũng thốt ra, chị em phải thật tỉnh táo để ngăn chặn từ lúc manh nha

Phụ nữ yêu 12/05/2019 16:30

Nếu gần đây chồng bỗng thốt ra những câu nói này thì chị em hãy đề cao cảnh giác, rất có thể anh ấy đang “bồ bịch” bên ngoài đấy.

Đàn ông “cặp bồ” dù có ra sức giấu giếm cũng sẽ để lộ những dấu vết “ăn vụng” qua những câu nói này. Chị em hãy đủ tỉnh táo để không bị chồng lừa gạt thêm ngày nào nữa.

6 câu nói chồng ‘bồ bịch’ kiểu gì cũng thốt ra, chị em phải thật tỉnh táo để ngăn chặn từ lúc manh nha - Ảnh 1
Đàn ông bỗng đòi giặt quần áo giúp vợ chắc chắn là để có thể tự 'xử lý' những vết tích của cuộc tình vụng trộm - Ảnh minh họa: Internet

1. "Em cứ ngồi đấy, hôm nay để anh giặt đồ cho"

Được chồng tranh làm việc nhà, chủ động sẻ chia tất nhiên phụ nữ nào cũng mừng thầm trong bụng. Vậy nhưng, chị em đừng vội vui bởi đàn ông đòi giặt quần áo giúp vợ chắc chắn là để có thể tự “xử lý” những vết tích của cuộc tình vụng trộm.

Vết son môi trên cổ áo, mùi nước hoa lạ chính là thứ dù có “đánh chết” những ông chồng cũng không dám cho vợ tiếp cận.

2. "Đời anh chỉ có mỗi em thôi, thật đấy"

Nếu anh ấy chỉ nói câu “đời anh chỉ có mỗi em thôi” thì hãy cứ tin là anh ấy yêu thương bạn thật lòng. Thế nhưng, nếu có thêm hai từ “thật đấy” thì đấy là những lời dối trá. Vì “có tật giật mình” nên họ mới cố gắng khua môi múa mép để vợ tin tưởng chồng hơn.

6 câu nói chồng ‘bồ bịch’ kiểu gì cũng thốt ra, chị em phải thật tỉnh táo để ngăn chặn từ lúc manh nha - Ảnh 2
Nếu bỗng dưng chồng bạn thường xuyên đi nhậu về khuya thì thực chất anh ấy chỉ đang viện cớ để vui vẻ bên đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet

3. "Hôm nay anh đi tiếp khách, chắc khuya mới về"

Đàn ông đi nhậu sau giờ làm để bàn công việc, để ký kết hợp đồng là điều dễ thấy. Tuy nhiên, nếu bỗng dưng chồng bạn thường xuyên đi nhậu về khuya để bàn công việc nhưng thu nhâp không hề tăng thì thực chất anh ấy chỉ đang viện cớ để vui vẻ bên đàn bà khác.

4. "Anh không biết cô ta là ai"

Nếu bắt gặp chồng và phụ nữ khác dành ánh mắt ám muội cho nhau thì dám chắc cả hai đã có mối quan hệ mờ ám. Đừng tin rằng chồng bạn và cô gái kia không hề biết nhau, họ chỉ đang cố gắng phủ nhận mối quan hệ vụng trộm kia thôi.

6 câu nói chồng ‘bồ bịch’ kiểu gì cũng thốt ra, chị em phải thật tỉnh táo để ngăn chặn từ lúc manh nha - Ảnh 3
Phụ nữ nên âm thầm theo dõi để vạch mặt kẻ bội bạc, lúc ấy chàng có chối cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

5. "Em đừng nghĩ linh tinh"

Khi bị vợ hỏi "anh có làm điều gì có lỗi với em không", người chồng trăng hoa dám chắc sẽ đáp trả bằng câu "em đừng nghĩ linh tinh" để phủ nhận.

Người vợ vốn nhạy cảm, có thể dựa vào giác quan thứ 6 để nhận thấy những dấu hiệu bất thường nơi bạn đời. Thay vì “bứt dây động rừng” phụ nữ nên âm thầm theo dõi để vạch mặt kẻ bội bạc, lúc ấy chàng có chối cũng không được.

6. "Anh và cô ấy chỉ là đồng nghiệp"

Môi trường công sở chính là chốn rất nhiều đàn ông tìm kiếm nhân tình. Họ cặp kè với đồng nghiệp của mình mà chẳng mảy may sợ vợ nghi ngờ, bởi chỉ cần tranh thủ giờ nghỉ trưa thì họ đã có thể lên giường với nhau.

Dù có cẩn trọng đến mấy thì người chồng “bồ bịch” cũng sẽ lỡ lời mà thốt ra những câu nói tự vạch mặt việc mình đang ngoại tình trên, chị em hãy nhớ thật kỹ nhé.

Là đàn bà, dù có chán chồng đến mấy cũng đừng dại làm 3 điều này

Là đàn bà, dù có chán chồng đến mấy cũng đừng dại làm 3 điều này

Dù chán chồng đến mấy đàn bà cũng đừng dại dột làm những điều này kẻo thiệt thân, hối hận cả đời.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình đàn ông ngoại tình tâm lý chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 39 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 39 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này