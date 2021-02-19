5 thứ làm nên ‘chất đàn bà’ khiến đàn ông say như điếu đổ, cả đời u mê không dứt

Phụ nữ yêu 19/02/2021 07:00

Không phải đôi chân dài hay một “tâm hồn” to và đẹp, “chất đàn bà” của người đàn bà khôn ngoan được tạo nên bằng những thứ này, ai cũng nên khắc ghi.

Muốn đàn ông say như điếu đổ, u mê không dứt cả đời, đàn bà khôn ngoan nên biết những thứ này, một điều cũng không được quên.

Biết dừng lại đúng lúc trong những cuộc khẩu chiến

Người đàn bà khôn ngoan luôn biết nhường nhịn, dừng đúng lúc trong những cuộc khẩu chiến với chồng. Họ không khoe khoang bản thân tài giỏi như thế nào, kiếm được nhiều tiền ra sao mà sẽ nhường chồng phần hơn. Với họ, bản thân có chịu thiệt thòi một chút cũng không sao, miễn là giữ được thể diện cho chồng, giữ lửa hôn nhân.

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Phụ nữ khôn ngoan nên biết điều này - Ảnh minh họa: Internet

Đây là nét tính cách tạo lên “chất đàn bà” của phụ nữ. Bạn không cần ăn mặc hàng hiệu mà cũng có sức hút khiến chồng không thể nào rời bỏ.

Giữ bí mật riêng

Dù có kết hôn lâu năm, bạn cũng đừng bao giờ bật mí hết những bí mật của mình cho chồng biết. Vì khi đàn ông biết rõ về bạn, họ sẽ đâm ra chán và không còn muốn khám phá thêm nữa. Chỉ khi bạn bí ẩn mới còn sức thu hút và giữ được trái tim lẫn thể xác của người đàn ông bên cạnh.

Người phụ nữ trong hôn nhân đừng nghĩ đã là vợ chồng rồi thì có thể thoải mái thay đồ, hoặc nói những bí mật riêng của mình. Hãy nhớ một điều, đàn ông rất nhanh chán, khi đã biết hết về bạn, họ cũng sẽ chán nản mối quan hệ này.

Biết chăm sóc bản thân

Khi lấy chồng, có nhiều người phụ nữ cho mình cái quyền dễ dãi với ngoại hình cũng như cách ăn mặc của mình. Họ nghĩ có chồng rồi ăn diện cũng chẳng để ai ngắm. Đây là suy nghĩ sai lầm khiến nhiều người phụ nữ đánh mất chồng vào tay kẻ thứ ba lúc nào không hay.

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Phụ nữ phải biết cách chăm sóc bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thông minh nên biết một điều dù còn độc thân hay đã có chồng có con, bạn cũng phải biết chăm chút vẻ ngoài của mình. Một phần là để bạn tự tin hơn, phần còn lại là giữ được trái tim hay nghiêng ngả của người đàn ông bên cạnh.

Có ước mơ, hoài bão

Người phụ nữ được tôn trọng khi có ước mơ, có mục tiêu trong cuộc sống và không ngừng phấn đấu để đạt được nó. Khi theo đuổi đam mê, bạn sẽ có được cuộc sống như mình mong muốn. Đồng thời, bạn cũng sẽ chiếm được trọn vẹn tình cảm của đàn ông. Vì cánh mày râu, ai cũng thích phụ nữ có công việc, có đam mê để không phải suốt ngày quấn quýt mè nheo, làm nũng với mình.

Biết chăm lo cho gia đình

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Muốn hạnh phúc, phụ nữ phải chăm lo cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình luôn được đàn ông đánh giá cao và say mê như điếu đổ. Họ muốn đi làm về mệt mỏi có một người vợ biết nấu ăn, quán xuyến chuyện trong nhà. Thế nên phụ nữ ngoài việc kiếm tiền, làm đẹp, bạn cũng nên biết chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Đồng thời, đây là điều tạo nên "chất" của một người đàn bà đúng nghĩa.

Dấu hiệu đàn ông ‘hết hạn sử dụng’, đàn bà càng giữ càng đau lòng

Dấu hiệu đàn ông ‘hết hạn sử dụng’, đàn bà càng giữ càng đau lòng

Nếu người đàn ông có những dấu hiệu này, chứng tỏ anh ấy đã không còn xứng đáng với tình yêu của bạn, phụ nữ khôn ngoan nên dứt tình cạn nghĩa ngay.

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