Dấu hiệu đàn ông ‘hết hạn sử dụng’, đàn bà càng giữ càng đau lòng

Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy đàn ông “hết hạn sử dụng”, đàn bà dại càng giữ càng đánh mất giá trị của mình cũng như chìm trong bất hạnh cả đời.

Người phụ nữ khôn ngoan nên nhớ trái tim của đàn ông khi đã nguội lạnh rồi thì chẳng ai giữ nổi. Bạn có tha thứ một ngàn hay một vạn lần cũng sẽ không thể nào thay đổi được thói trăng hoa của người đàn ông bên cạnh.

Người đàn ông ngoại tình quá nhiều lần như tờ giấy nháp đã bẩn rồi, bạn nên vứt đi để không phiền lòng. Trong hôn nhân, lòng chung thủy là điều rất quan trọng, nếu đối phương không thể một lòng một dạ với bạn thì cũng đừng giữ lại làm gì.

Cách tốt nhất là nên chấm dứt nỗi đau này ngay lập tức, bạn cũng phải tìm con đường lui thích hợp cho mình. Đừng dại giữ lại một người đàn ông đã “hết hạn sử dụng”. Đừng tự nhấn chìm cuộc đời mình vào những nỗi đau triền miên không dứt được.

Vô trách nhiệm

Đây là dấu hiệu của đàn ông không “sử dụng” được nữa, phụ nữ bỏ đi đừng tiếc. Sống bên người không có trách nhiệm, bạn sẽ có cảm giác lấy chồng cũng như không vì không có ai đỡ đần, gánh vác thay bạn những lúc mệt mỏi, ốm đau.

Cuộc đời phụ nữ, tệ nhất là lấy phải người chồng luôn xem trọng thiên hạ, còn với vợ con thì không quan tâm, thậm chí là không hoàn thành tốt trách nhiệm người chồng, người cha của mình.

Phụ nữ đừng giữ người vô trách nhiệm với cuộc hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Ở bên họ, bạn cảm thấy cô đơn, mệt mỏi vì lúc nào cũng một mình, cáng đáng hết mọi việc trong gia đình. Mang tiếng có chồng nhưng ốm đau, bệnh tật cũng phải nai lưng ra làm mà không có lấy một lời hỏi thăm. Thậm chí khi xảy ra chuyện gì đó, bạn còn bị đổ hết lỗi lầm và phải chịu tổn thương một mình. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy tự giải thoát cho mình khỏi mối quan hệ này.

Có thói quen bạo lực

Phụ nữ đừng dây dưa với người đàn ông vũ phu - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông vũ phu không xứng đáng để bạn tận tâm, tận sức. Hãy nhớ một điều cuộc đời phụ nữ có thể chấp nhận ăn không no, mặc không ấm nhưng tuyệt đối không được chấp nhận người có thói quen bạo lực.

Khi ở bên người vũ phu, bạn không chỉ chịu nỗi đau về thể xác mà còn gặp phải nỗi ám ảnh tinh thần vô cùng lớn. Thế nên người khôn ngoan hãy chấm dứt mọi thứ để không còn phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.