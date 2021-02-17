Dấu hiệu đàn ông ‘hết hạn sử dụng’, đàn bà càng giữ càng đau lòng

Phụ nữ yêu 17/02/2021 07:00

Nếu người đàn ông có những dấu hiệu này, chứng tỏ anh ấy đã không còn xứng đáng với tình yêu của bạn, phụ nữ khôn ngoan nên dứt tình cạn nghĩa ngay.

Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy đàn ông “hết hạn sử dụng”, đàn bà dại càng giữ càng đánh mất giá trị của mình cũng như chìm trong bất hạnh cả đời.

Ngoại tình nhiều lần

Người đàn ông ngoại tình quá nhiều lần như tờ giấy nháp đã bẩn rồi, bạn nên vứt đi để không phiền lòng. Trong hôn nhân, lòng chung thủy là điều rất quan trọng, nếu đối phương không thể một lòng một dạ với bạn thì cũng đừng giữ lại làm gì.

phu nu khon ngoan 1
Phụ nữ khôn ngoan đừng giữ trái tim người đã thay lòng đổi dạ - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ khôn ngoan nên nhớ trái tim của đàn ông khi đã nguội lạnh rồi thì chẳng ai giữ nổi. Bạn có tha thứ một ngàn hay một vạn lần cũng sẽ không thể nào thay đổi được thói trăng hoa của người đàn ông bên cạnh.

Cách tốt nhất là nên chấm dứt nỗi đau này ngay lập tức, bạn cũng phải tìm con đường lui thích hợp cho mình. Đừng dại giữ lại một người đàn ông đã “hết hạn sử dụng”. Đừng tự nhấn chìm cuộc đời mình vào những nỗi đau triền miên không dứt được.

Vô trách nhiệm

Đây là dấu hiệu của đàn ông không “sử dụng” được nữa, phụ nữ bỏ đi đừng tiếc. Sống bên người không có trách nhiệm, bạn sẽ có cảm giác lấy chồng cũng như không vì không có ai đỡ đần, gánh vác thay bạn những lúc mệt mỏi, ốm đau.

Cuộc đời phụ nữ, tệ nhất là lấy phải người chồng luôn xem trọng thiên hạ, còn với vợ con thì không quan tâm, thậm chí là không hoàn thành tốt trách nhiệm người chồng, người cha của mình.

phu nu khon ngoan 2
Phụ nữ đừng giữ người vô trách nhiệm với cuộc hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Ở bên họ, bạn cảm thấy cô đơn, mệt mỏi vì lúc nào cũng một mình, cáng đáng hết mọi việc trong gia đình. Mang tiếng có chồng nhưng ốm đau, bệnh tật cũng phải nai lưng ra làm mà không có lấy một lời hỏi thăm. Thậm chí khi xảy ra chuyện gì đó, bạn còn bị đổ hết lỗi lầm và phải chịu tổn thương một mình. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy tự giải thoát cho mình khỏi mối quan hệ này.

Có thói quen bạo lực

phu nu khon ngoan 3
Phụ nữ đừng dây dưa với người đàn ông vũ phu - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông vũ phu không xứng đáng để bạn tận tâm, tận sức. Hãy nhớ một điều cuộc đời phụ nữ có thể chấp nhận ăn không no, mặc không ấm nhưng tuyệt đối không được chấp nhận người có thói quen bạo lực.

Khi ở bên người vũ phu, bạn không chỉ chịu nỗi đau về thể xác mà còn gặp phải nỗi ám ảnh tinh thần vô cùng lớn. Thế nên người khôn ngoan hãy chấm dứt mọi thứ để không còn phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.

Chỉ đàn bà ‘đại hạ giá’ mới chủ động làm những điều này trước mặt đàn ông

Chỉ đàn bà ‘đại hạ giá’ mới chủ động làm những điều này trước mặt đàn ông

Người đàn bà dại vô tư làm điều này trước mặt đàn ông, còn đàn bà khôn ngoan sẽ không bao giờ có những hành động kém duyên đánh mất giá trị của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông ngoại tình đàn ông vũ phu đàn bà khôn ngoan

TIN MỚI NHẤT

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 41 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này