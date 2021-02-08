Miệng hô hào 3 điều, tay quen làm 2 chuyện này, cuộc đời của đàn bà xem như bỏ đi

Phụ nữ yêu 08/02/2021 06:00

Người đàn bà khôn ngoan nên biết ngậm miệng đúng lúc và tránh xa những việc làm này để cuộc đời bình yên vô sự, tránh rước họa vào mình.

Dưới đây là những điều đàn bà khôn ngoan không được làm để cuộc sống hạnh phúc, tiền vận ấm no, trung vận bình an, viên mãn.

Miệng hô hào 3 điều

“Một mình vẫn tốt, không cần bất cứ ai bên cạnh”

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Đàn bà khôn ngoan đừng mạnh miệng hô hào quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ càng mạnh miệng nói 'bản thân không cần ai bên cạnh vẫn sống tốt' là người dại nhất. Bởi vì đến một thời điểm nào đó, bạn cũng sẽ cần một người để dựa vào khi yếu lòng, thất bại. Thế nên đừng mạnh mẽ tuyên bố 'không cần ai cũng có thể sống tốt' kẻo bị chê cười. 

“Tôi là người thông minh, không cần bất cứ ai giúp đỡ”

Người đàn bà dại nhất là khi nghĩ mình thông minh. Bởi vì người thông minh thật sự, họ sẽ chọn cách im lặng và dùng hành động để chứng minh giá trị của mình. Họ không hô hào bản thân giỏi giang như thế nào để được người khác công nhận.

“Tôi có rất nhiều tiền”

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Phụ nữ khôn không khoe khoang bản thân giàu có ra sao - Ảnh minh họa: Internet

Khi khoe khoang bản thân có rất nhiều tiền, bạn sẽ trở nên kém duyên trong mắt người khác. Những người giàu thật sự, họ chỉ âm thầm làm việc để đạt được thành quả tốt nhất. Với họ, khoe bản thân có tiền chỉ là việc làm ngu ngốc biến bản thân trở thành "ngân hàng di động" để người khác đến hỏi vay mượn mà thôi.

Tay quen làm 2 chuyện

Ngửa tay xin tiền người khác

Người đàn bà bản lĩnh đừng bao giờ ngửa tay xin tiền bất cứ ai. Xã hội hiện đại, bạn hãy đi làm để tự kiếm tiền và tiêu đồng tiền mình làm ra. Vì khi sống lệ thuộc vào vật chất của người khác, bạn sẽ bị xem thường và đánh mất giá trị của bản thân mình.

Không đụng vào bất cứ việc gì để người khác cung phụng

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Phụ nữ đừng biến bản thân trở thành kẻ vô dụng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ biết ít sẽ tốt nhưng đừng biến bản thân trở thành kẻ vô dụng. Ít nhất bạn cũng phải biết rửa cái chén mình ăn, dọn dẹp nơi mình ở. Những điều cơ bản như vậy, bạn phải làm được, đừng nằm không chờ người khác cung phụng. Vì điều đó sẽ khiến bạn trở nên ù lì, sống lệ thuộc và không có được sự tôn trọng của bất cứ ai.

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Muốn sau này có cuộc sống bình yên, đàn bà sau ly hôn hãy buông bỏ những thứ không thuộc về mình và hài lòng với những gì bản thân đang có.

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