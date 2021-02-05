Khôn ngoan hơn rồi! Đàn bà sau ly hôn có 2 thứ phải buông bỏ và 3 thời điểm không được khóc

Sau hai tháng cố gắng giữ gìn mái nhà trọn vẹn cho con, chị cảm thấy bản thân đã không còn đủ tâm sức để khiến người đàn ông tệ bạc kia hồi tâm chuyển ý. Thế nên chị quyết định ly hôn và một mình nuôi những đứa con của mình khôn lớn.

Chị ly hôn rồi, chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm của mình với một người đàn ông kém 3 tuổi. Cứ tưởng anh chị sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời nhưng nào ngờ hạnh phúc ngắn ngủi chẳng “tày gang”. Lý do khiến chị quyết định đi đến con đường này là vì sau hai tháng miệt mài níu kéo anh về từ cuộc tình bên ngoài, chị đã kiệt sức.

Suy cho cùng, đàn bà sau ly hôn ơi, nếu đã quyết định rời bỏ cuộc hôn nhân của mình, hãy vững tin mà bước tiếp. Có 2 thứ bạn cần buông bỏ để bình yên và 3 thời điểm không được khóc để kiên cường hơn.

Tình cảm với gã tệ bạc

Nếu đã quyết định ly hôn, đàn bà khôn ngoan hãy buông bỏ tình cảm với kẻ tệ bạc. Biết rằng điều này rất khó khăn nhưng đó là cách duy nhất để bạn tiếp tục bước đi trên con đường phía trước. Vì khi còn giữ tình cảm với một người, bạn sẽ khó mở lòng với bất cứ ai. Thậm chí còn tự tương tư để rồi làm khổ chính mình.

Nỗi đau bản thân đã chịu đựng trong quá khứ

Phụ nữ nên mạnh mẽ hơn sau ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Trong quá khứ, bạn đã chịu đựng nhiều nỗi đau, bất hạnh, bây giờ hãy nhẹ nhàng dẹp sang một bên. Vì khi nhớ đến những điều đó sẽ khiến bạn sống chậm lại và dần mất niềm tin vào cuộc sống. Hãy để mọi chuyện qua đi và nhớ rằng từ nay bạn sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình.

3 thời điểm không được khóc

Khi đứng trước mặt gã tệ bạc

Sau những tổn thương ê chề, phụ nữ hãy mạnh mẽ và kiên cường. Bạn tuyệt đối không được khóc lóc van xin tình cảm của một gã tệ bạc. Vì đàn ông hết yêu rồi, dù bạn có chết trước mặt, họ cũng không bao giờ hồi tâm chuyển ý.

Khi ở bên con cái

Con cái sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều khi nhìn thấy mẹ khóc lóc, chìm đắm trong nỗi đau. Chúng sẽ không cảm thấy vui khi ở bên người mẹ suốt ngày chán chường, mệt mỏi. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy mạnh mẽ, vững vàng khi ở bên con cái. Hãy là chỗ dựa vững chắc nhất cho những đứa trẻ mà mình sinh ra.

Khi ở bên cha mẹ

Khi đứng trước mặt cha mẹ, bạn đừng khóc lóc bi thương - Ảnh minh họa: Internet

Việc bạn ly hôn đã là cú sốc rất lớn đối với cha mẹ. Vì vậy đừng chìm đắm trong nỗi buồn quá lâu mà khiến họ lo lắng hơn. Hãy tự mình vượt qua sự bất hạnh này để cha mẹ có thể yên tâm, bản thân bạn cũng sẽ có được hạnh phúc như bản thân mong muốn.