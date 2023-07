Đàn bà 30 tuổi: 2 người phải gặp để khôn ra, 3 việc phải nhớ để bình yên đến già

Đàn ông tệ bạc

Đàn bà 30 tuổi nên gặp người tệ bạc để khôn ngoan hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ đừng oán than tại sao ông trời lại mang bất hạnh đến cho mình, tại sao lại an bài một người đàn ông tệ bạc đến để làm khổ mình. Hãy suy nghĩ tích cực hơn là có những người tệ bạc như vậy, bạn mới trưởng thành. Sau khi chịu đựng những tổn thương do họ gây ra, bạn mới tự biết yêu thương và trân trọng giá trị của mình.