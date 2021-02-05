Có 3 kiểu phụ nữ tự thân toát lên sự phú quý, đàn ông gặp được nhớ giữ thật chặt

Phụ nữ yêu 05/02/2021 06:00

Có những kiểu phụ nữ khí chất từ trong cốt cách, tự thân toát lên sự phú quý giàu sang mang đến may mắn cho gia đình, đàn ông gặp được đừng dại buông tay.

Cuộc đời đàn ông gặp rất nhiều kiểu phụ nữ khác nhau như người đào mỏ, lẳng lơ và khôn ngoan quá đà… Những người đó cánh mày râu tuyệt đối phải bỏ qua nhưng khi gặp đúng 3 kiểu phụ nữ khí chất này đừng dại đánh mất.

Người chân thành

Một người phụ nữ có trái tim chân thành sẽ mang đến nhiều phúc lộc cho gia đình. Ở bên cạnh họ, bạn sẽ an tâm, không sợ bị cắm sừng. Kiểu người có tính cách này không bao giờ nghĩ cách hãm hại hay chơi xấu ai. Trong công việc, họ luôn đi lên bằng chính thực lực của mình.

phu nu khi chat 1
Phụ nữ chân thành giúp gia đình hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, họ sẽ là người bạn đời "chất lượng" nhất. Họ luôn là chính mình và đối đãi với chồng con bằng một trái tim chân thành, chung thủy. Sự chân thành của họ sẽ mang đến nhiều phúc lộc lớn cho gia đình. Đàn ông có người vợ chân thành hãy giữ thật chặt, đừng để mất.

Người biết đủ

Có nhiều người phụ nữ khá tham lam, luôn đòi hỏi phải có biệt thự, xe hơi, luôn muốn biết có bao nhiêu tiền trong tài khoản của đàn ông. Họ luôn hướng bản thân đến những điều vượt xa tầm với và đòi hỏi chồng phải cung phụng mình hết lòng. Kiểu phụ nữ không biết đủ luôn xem trọng vật chất. Nếu ở bên họ, đàn ông sẽ cảm thấy lo lắng bất an vì khi trắng tay, họ cũng quay lưng.

phu nu khi chat 2
Phụ nữ biết an phận sẽ mang giàu sang về cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Khi ở bên người biết đủ, hài lòng với cuộc sống của mình, cánh mày râu sẽ cảm thấy an tâm hơn. Vì kiểu phụ nữ này chịu thương chịu khó, sẽ là một người vợ người mẹ tốt, biết vun vén. Có được người phụ nữ biết an phận trong nhà sẽ giúp sự nghiệp của chồng ngày một phất lên. Bên cạnh đó đàn ông cũng có “thần giữ của” miễn phí, không sợ thất thoát tiền bạc.

Người lạc quan

Người phụ nữ phú quý thường có tính cách lạc quan, yêu đời và lúc nào cũng tươi tắn vui vẻ. Họ luôn suy nghĩ tích cực và mang nguồn năng lượng tốt đến cho người xung quanh. Ở bên cạnh họ, bạn sẽ không sợ cô đơn hay áp lực. Vì họ sẽ truyền năng lượng tốt của bản thân sang cho bạn và giúp bạn yêu đời hơn.

phu nu khi chat 3
Phụ nữ lạc quan luôn giúp không khí gia đình thoải mái hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trong ngôi nhà, bạn nên tìm một người phụ nữ lạc quan như thế này để giữ ấm hôn nhân, giữ phúc đức cho gia đình.

Đặc điểm của đàn ông giả tạo, khi yêu nồng nhiệt nhưng cưới về lại trở mặt

Đặc điểm của đàn ông giả tạo, khi yêu nồng nhiệt nhưng cưới về lại trở mặt

Người đàn ông giả tạo thường có những đặc điểm này, khi yêu lúc nào cũng nồng nhiệt hết lòng nhưng khi cưới về lại trở mặt 360 độ khiến bạn ngỡ ngàng.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ phú quý phụ nữ lạc quan kiểu phụ nữ đàn ông muốn lấy

TIN MỚI NHẤT

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 4 giờ 7 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này