Không muốn “sống mà như chết”, bất hạnh triền miên, đàn bà khôn ngoan nên dừng lại ngay những việc làm này, đừng dại tự đào hố sâu để chôn vùi cuộc đời của mình.

Người đàn bà dại cố chấp làm một điều tuy biết rằng sẽ không có kết quả, ví dụ như níu kéo một người tệ bạc. Dù biết đối phương không còn yêu mình nhưng bản thân vẫn ngoan cố giữ cho bằng được. Điều này khiến người kia chán ghét, bản thân bạn cũng không có được hạnh phúc đúng nghĩa. Thế nên phụ nữ khôn ngoan đừng tự giày vò mình trong mối quan hệ đã rạn nứt.

Phụ nữ càng kiêu ngạo càng thất bại và nhận cái kết ê chề. Có nhiều người thường tự cho mình là số một và ép người khác phải công nhận điều đó. Trong hôn nhân, họ muốn chồng chỉ quan tâm đến mình và dành hết thời gian ở bên vợ. Sự ích kỷ, kiêu ngạo của họ khiến đàn ông cảm thấy mệt mỏi, áp lực. Sau cùng chính họ là người giết chết cuộc hôn nhân của chính mình.

Không biết tính toán trước khi làm điều gì đó

Phụ nữ nên nhớ xã hội có rất nhiều cạm bẫy và lòng người là thứ khó đoán nhất. Bạn phải biết tính toán kỹ càng trước khi làm điều gì đó để tránh sai lầm, giúp bản thân thoát khỏi sự dối trá, lừa gạt của thiên hạ.

Phụ nữ nên biết tính toán để không thiệt thòi - Ảnh minh họa: Internet

Việc tính toán sẽ giúp bạn có được sự chuẩn bị tốt, dù có thất bại cũng không quá thất vọng. Thế nên hãy biết suy tính kỹ càng, đừng buông xuôi mọi thứ mà rước họa vào mình.

Nóng nảy, tức giận quá đà

Sự nóng giận quá đà chỉ khiến bạn kém duyên trong mắt người khác, hoàn toàn không được ích lợi gì. Vì vậy khi tức giận, hãy im lặng, bình tĩnh suy nghĩ về những việc mình làm. Ai cũng có những sai lầm, điều quan trọng là bạn phải sáng suốt nhận ra điều đó. Đừng cãi chày cãi cối, nóng giận mất khôn để rồi cuối cùng nhận ra bản thân là người sai.

Không tập trung vào bất cứ việc gì

Khi làm việc, bạn nên tập trung hết tâm trí của mình - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc cũng như hôn nhân, bạn cần phải có sự tập trung nhất định để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nếu không thể tập trung, hãy dành thời gian nghỉ ngơi, tịnh tâm rồi bắt đầu lại từ đầu. Tuyệt đối tránh làm việc mà thờ ơ, lo ra vì sự thiếu tập trung của bạn sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng.