Chỉ đàn bà ‘đại hạ giá’ mới chủ động làm những điều này trước mặt đàn ông

Người đàn bà dại vô tư làm điều này trước mặt đàn ông, còn đàn bà khôn ngoan sẽ không bao giờ có những hành động kém duyên đánh mất giá trị của mình.

Dưới đây là những điều đàn bà dại chủ động làm trước mặt đàn ông khiến bản thân “rớt giá thảm hại”.

Chủ động kiểm soát đàn ông

Trong một mối quan hệ, nếu bạn kiểm soát đối phương quá nhiều sẽ khiến họ cảm thấy mệt mỏi chỉ muốn thoát khỏi. Tuy nhiên nhiều phụ nữ vẫn có thói quen xấu này khiến cuộc hôn nhân của mình dần rạn nứt.

Đàn bà dại thường làm điều này trước mặt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Việc kiểm soát đối phương không chỉ làm mất thời gian mà còn khiến bạn trở nên kém duyên trong mắt họ. Vì không có người đàn ông nào chịu đựng được việc vợ quản lý thời gian, cuộc sống của mình thường xuyên. Họ có cuộc sống, mối quan hệ riêng và chỉ muốn tự do làm điều mình thích. Vợ nên biết điều này và tôn trọng những gì chồng mong muốn.

Chủ động đề cập đến việc “lên giường”

Người đàn bà kém duyên nhất là khi chủ động nhắc đến việc “lên giường” với đàn ông. Mặc dù cánh mày râu thích người nhiệt tình, nhưng lại cực kỳ ghét người đòi hỏi quá đà. Họ không thích phụ nữ quá sành sỏi trong chuyện ấy vì sẽ làm tổn hại đến lòng tự tôn và sự bản lĩnh của người đàn ông bên cạnh.

Phụ nữ nên giữ 'giá' của mình, đừng dại đánh mất - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên nhớ một điều chủ động là tốt nhưng việc mở miệng đề cập đến chuyện giường chiếu quá thường xuyên sẽ khiến đàn ông chê cười, xem thường.

Cho bản thân là nhất và ép đàn ông phải chỉ nghĩ đến mình

Phụ nữ nên cho chồng không gian riêng - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người phụ nữ luôn xem bản thân là số một và ép đàn ông chỉ nghĩ đến mình. Nhưng phụ nữ ơi, trái tim đàn ông có rất nhiều ngăn, đừng ép anh ấy chỉ đặt bóng hình của bạn vào bên trong. Hãy chấp nhận một sự thật rằng “ngoài bạn, anh ấy còn có rất nhiều người khác cần phải để tâm đến”.

Người đàn bà khôn ngoan nên nhớ: Đừng quá mơ mộng sẽ không thất vọng; Đừng quá lệ thuộc sẽ không bất hạnh; Đừng quá kiểm soát sẽ được tôn trọng.

5 hố lớn phụ nữ tự đào để chôn mình, không muốn ‘chết yểu’ thì dừng lại ngay Người đàn bà khôn ngoan phải biết điều gì tốt và không tốt với bản thân để không chịu nhiều bất hạnh, "chết yểu" trong cuộc đời của chính mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-dan-ba-dai-ha-gia-moi-chu-dong-lam-nhung-dieu-nay-truoc-mat-dan-ong-395495.html