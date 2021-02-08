Chỉ đàn bà ‘đại hạ giá’ mới chủ động làm những điều này trước mặt đàn ông

Phụ nữ yêu 08/02/2021 07:00

Người đàn bà dại vô tư làm điều này trước mặt đàn ông, còn đàn bà khôn ngoan sẽ không bao giờ có những hành động kém duyên đánh mất giá trị của mình.

Dưới đây là những điều đàn bà dại chủ động làm trước mặt đàn ông khiến bản thân “rớt giá thảm hại”.

Chủ động kiểm soát đàn ông

Trong một mối quan hệ, nếu bạn kiểm soát đối phương quá nhiều sẽ khiến họ cảm thấy mệt mỏi chỉ muốn thoát khỏi. Tuy nhiên nhiều phụ nữ vẫn có thói quen xấu này khiến cuộc hôn nhân của mình dần rạn nứt.

dan ba dai 1
Đàn bà dại thường làm điều này trước mặt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Việc kiểm soát đối phương không chỉ làm mất thời gian mà còn khiến bạn trở nên kém duyên trong mắt họ. Vì không có người đàn ông nào chịu đựng được việc vợ quản lý thời gian, cuộc sống của mình thường xuyên. Họ có cuộc sống, mối quan hệ riêng và chỉ muốn tự do làm điều mình thích. Vợ nên biết điều này và tôn trọng những gì chồng mong muốn.

Chủ động đề cập đến việc “lên giường”

Người đàn bà kém duyên nhất là khi chủ động nhắc đến việc “lên giường” với đàn ông. Mặc dù cánh mày râu thích người nhiệt tình, nhưng lại cực kỳ ghét người đòi hỏi quá đà. Họ không thích phụ nữ quá sành sỏi trong chuyện ấy vì sẽ làm tổn hại đến lòng tự tôn và sự bản lĩnh của người đàn ông bên cạnh.

dan ba dai 2
Phụ nữ nên giữ 'giá' của mình, đừng dại đánh mất - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên nhớ một điều chủ động là tốt nhưng việc mở miệng đề cập đến chuyện giường chiếu quá thường xuyên sẽ khiến đàn ông chê cười, xem thường. 

Cho bản thân là nhất và ép đàn ông phải chỉ nghĩ đến mình

dan ba dai 3
Phụ nữ nên cho chồng không gian riêng - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người phụ nữ luôn xem bản thân là số một và ép đàn ông chỉ nghĩ đến mình. Nhưng phụ nữ ơi, trái tim đàn ông có rất nhiều ngăn, đừng ép anh ấy chỉ đặt bóng hình của bạn vào bên trong. Hãy chấp nhận một sự thật rằng “ngoài bạn, anh ấy còn có rất nhiều người khác cần phải để tâm đến”.

Người đàn bà khôn ngoan nên nhớ: Đừng quá mơ mộng sẽ không thất vọng; Đừng quá lệ thuộc sẽ không bất hạnh; Đừng quá kiểm soát sẽ được tôn trọng. 

5 hố lớn phụ nữ tự đào để chôn mình, không muốn ‘chết yểu’ thì dừng lại ngay

5 hố lớn phụ nữ tự đào để chôn mình, không muốn ‘chết yểu’ thì dừng lại ngay

Người đàn bà khôn ngoan phải biết điều gì tốt và không tốt với bản thân để không chịu nhiều bất hạnh, "chết yểu" trong cuộc đời của chính mình.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn ngoan vợ khôn ngoan hôn nhân hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này