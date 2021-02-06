5 sự khác biệt TO LỚN giữa vợ và bồ khiến đàn ông ‘tỉnh mộng’ vội vã quay về

Phụ nữ yêu 06/02/2021 15:00

Có những sự khác biệt giữa vợ và bồ, khi đàn ông “tỉnh mộng” rồi mới biết bản thân đã đánh mất điều quý giá nhất trong cuộc đời của mình.

Dưới đây là sự khác biệt giữa vợ và bồ giúp cánh mày râu thức tỉnh, không đâm đầu vào bụi rậm mà sẽ toàn tâm toàn ý ở bên gia đình của mình.

Vợ thì đầu bù tóc rối, bồ thì thơm tho xinh đẹp

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Vợ và nhân tình vốn rất khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Có một sự thật đau lòng là vợ lúc nào cũng đầu bù tóc rối nhưng bồ lại thơm tho, xinh đẹp. Vì vợ dành thời gian lo cho gia đình, lúc nào cũng nghĩ cho chồng con. Trong khi đó, bồ chỉ quan tâm đến bản thân và nghĩ đến việc ăn sung mặc sướng, làm đẹp mỗi ngày.

Khi ở bên cạnh vợ, đàn ông sẽ được chăm sóc đủ đầy. Khi ở bên bồ, đàn ông sẽ phải cung phụng ngược lại. Vậy cánh mày râu chọn bồ hay vợ?

Vợ ở bên cạnh lúc nghèo khó, bồ chỉ ở lại khi giàu sang

Người đàn ông khôn ngoan nên nhớ một điều vợ sẽ ở bên cạnh dù nghèo khó hay giàu sang. Nhân tình chỉ ở bên các anh lúc có tiền. Vợ có thể thiếu ăn thiếu mặc để cùng chồng trải qua giai đoạn cơ cực nhất nhưng bồ hoàn toàn không. Thế nên đàn ông đừng mù quáng cung phụng cho một người sẽ rời bỏ mình bất cứ lúc nào.

Vợ không đòi hỏi, bồ chỉ thích quà sang

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Vợ là người an phận, nhân tình chỉ thích đòi hỏi - Ảnh minh họa: Internet

Vợ là người phụ nữ cam chịu, chấp nhận hy sinh vì chồng con mà không đòi hỏi quyền lợi. Nhân tình là người thích đòi hỏi, muốn bản thân phải có hết mọi thứ người khác có. Ở bên vợ, đàn ông sẽ không áp lực về gánh nặng tiền bạc. Ở bên nhân tình, cánh mày râu sẽ đau đầu về việc không biết cung phụng cho cô ấy bao nhiêu mới đủ.

Vợ cằn nhằn, bồ thích làm nũng

Vợ tuy có khó ở, hay cằn nhằn nhưng chỉ là muốn chồng tốt hơn. Họ chỉ muốn chồng hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Trong khi đó, nhân tình chỉ thích làm nũng lấy lòng đàn ông chủ yếu để moi tiền.

Vợ là nhà, bồ là phòng trọ

Suy cho cùng vợ vẫn là mái nhà hoàn chỉnh để cánh mày râu trở về khi thất bại hay thành công. Dù có bất cứ chuyện gì ai cũng sẽ muốn trở về nhà. Nhân tình chỉ là phòng trọ chật hẹp, lui đến một lần sẽ vui nhưng không ai chọn ở lại mãi mãi.

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Vợ là mái nhà ấm êm, nhân tình là phòng trọ chật hẹp - Ảnh minh họa: Internet

Sau tất cả vợ vẫn là nhất, nhân tình chỉ là phương án dự phòng, thích thì đến không thích thì rời đi. Không có người đàn ông nào dại khờ chọn theo bồ nhí mà bỏ rơi vợ con của mình.

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