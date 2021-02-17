Đàn bà ‘mất giá’ trong mắt đàn ông khi có thói quen xấu này trong phòng ngủ

Dưới đây là những điều đàn bà dại thường làm đánh mất giá trị của bản thân, đồng thời cũng tạo cái nhìn không mấy ấn tượng cho người đàn ông bên cạnh.

Người vợ khôn ngoan nên nhớ có những thời điểm tuyệt đối không được mở miệng than vãn về chuyện tiền bạc. Thời điểm thứ nhất đó chính là ở trong phòng ngủ, khi cả hai dành thời gian để thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Việc nhắc đến chi tiêu thiếu hụt khi cả hai ở cạnh nhau sẽ khiến đối phương cảm thấy có nhiều gánh nặng. Nhắc một lần sẽ giúp đối phương có động lực phấn đấu hơn, nhưng nhiều lần sẽ khiến chồng cảm thấy mệt mỏi, không còn muốn ở gần vợ nữa.

Đàn ông đi làm về mệt chỉ muốn nghỉ ngơi, họ không muốn bị làm phiền bởi những điều không đâu. Thời điểm thứ hai đó là khi gia đình đang ăn cơm. Khi đi làm về mệt, ai cũng muốn có một bữa cơm gia đình trọn vẹn, không ai muốn nghe những lời càm ràm khó chịu. Thế nên đàn bà khôn ngoan đừng nhắc đến chuyện tài chính quá nhiều khi chồng đang nghỉ ngơi.

Mang chuyện xấu về nhà kể cho chồng nghe

Người đàn bà dại nhất là khi mang những điều tiêu cực về nhà nói với chồng. Điều này khiến cho đàn ông cảm thấy mệt mỏi và chỉ muốn la cà hàng quán chứ không muốn về nhà.

Phụ nữ đừng mang chuyện của thiên hạ về 'giường ngủ'- Ảnh minh họa: Internet

Vợ khôn ngoan nên biết điều gì nên nói và không nên nói để giảm bớt áp lực cho chồng. Đừng khiến anh ấy phải đau đầu, mệt mỏi vì những chuyện không đâu của thiên hạ. Đừng khiến chồng chỉ muốn chạy dài, không dám ở gần tâm sự, san sẻ cùng vợ.

Thay đồ trước mặt chồng

Thay đồ trước mặt chồng là việc làm kém duyên mà nhiều phụ nữ thường mắc sai lầm. Họ cảm thấy đã là vợ chồng thì chẳng còn ngại ngùng gì, thay đồ trước mặt nhau là điều bình thường. Tuy nhiên đàn ông lại không xem đó là chuyện bình thường như bạn nghĩ.

Muốn hôn nhân hạnh phúc, vợ đừng thay đồ trước mặt chồng quá thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên biết đàn ông cũng biết ngán khi nhìn thấy cơ thể của vợ mỗi ngày. Khi nhìn thấy quá nhiều ưu, khuyết điểm trên cơ thể của bạn, đàn ông sẽ chẳng còn muốn gần gũi hay khám phá gì thêm nữa. Thế nên đàn bà hãy biết giữ bí mật của bản thân để lúc nào cũng mới trong mắt chồng.