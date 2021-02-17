Đàn bà ‘mất giá’ trong mắt đàn ông khi có thói quen xấu này trong phòng ngủ

Phụ nữ yêu 17/02/2021 06:00

Người đàn bà dại khi làm những điều này trong phòng ngủ khiến đàn ông chạy mất dép không dám quay lại nhìn, ai cũng nên biết để thay đổi ngay lập tức.

Dưới đây là những điều đàn bà dại thường làm đánh mất giá trị của bản thân, đồng thời cũng tạo cái nhìn không mấy ấn tượng cho người đàn ông bên cạnh.

Than vãn tiền không đủ tiêu

Việc nhắc đến chi tiêu thiếu hụt khi cả hai ở cạnh nhau sẽ khiến đối phương cảm thấy có nhiều gánh nặng. Nhắc một lần sẽ giúp đối phương có động lực phấn đấu hơn, nhưng nhiều lần sẽ khiến chồng cảm thấy mệt mỏi, không còn muốn ở gần vợ nữa.

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Đàn bà dại nhắc đến tiền bạc khiến đàn ông chạy dài - Ảnh minh họa: Internet

Người vợ khôn ngoan nên nhớ có những thời điểm tuyệt đối không được mở miệng than vãn về chuyện tiền bạc. Thời điểm thứ nhất đó chính là ở trong phòng ngủ, khi cả hai dành thời gian để thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Đàn ông đi làm về mệt chỉ muốn nghỉ ngơi, họ không muốn bị làm phiền bởi những điều không đâu. Thời điểm thứ hai đó là khi gia đình đang ăn cơm. Khi đi làm về mệt, ai cũng muốn có một bữa cơm gia đình trọn vẹn, không ai muốn nghe những lời càm ràm khó chịu. Thế nên đàn bà khôn ngoan đừng nhắc đến chuyện tài chính quá nhiều khi chồng đang nghỉ ngơi.

Mang chuyện xấu về nhà kể cho chồng nghe

Người đàn bà dại nhất là khi mang những điều tiêu cực về nhà nói với chồng. Điều này khiến cho đàn ông cảm thấy mệt mỏi và chỉ muốn la cà hàng quán chứ không muốn về nhà.

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Phụ nữ đừng mang chuyện của thiên hạ về 'giường ngủ'- Ảnh minh họa: Internet

Vợ khôn ngoan nên biết điều gì nên nói và không nên nói để giảm bớt áp lực cho chồng. Đừng khiến anh ấy phải đau đầu, mệt mỏi vì những chuyện không đâu của thiên hạ. Đừng khiến chồng chỉ muốn chạy dài, không dám ở gần tâm sự, san sẻ cùng vợ.

Thay đồ trước mặt chồng

Thay đồ trước mặt chồng là việc làm kém duyên mà nhiều phụ nữ thường mắc sai lầm. Họ cảm thấy đã là vợ chồng thì chẳng còn ngại ngùng gì, thay đồ trước mặt nhau là điều bình thường. Tuy nhiên đàn ông lại không xem đó là chuyện bình thường như bạn nghĩ.

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Muốn hôn nhân hạnh phúc, vợ đừng thay đồ trước mặt chồng quá thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên biết đàn ông cũng biết ngán khi nhìn thấy cơ thể của vợ mỗi ngày. Khi nhìn thấy quá nhiều ưu, khuyết điểm trên cơ thể của bạn, đàn ông sẽ chẳng còn muốn gần gũi hay khám phá gì thêm nữa. Thế nên đàn bà hãy biết giữ bí mật của bản thân để lúc nào cũng mới trong mắt chồng.

Chỉ đàn bà ‘đại hạ giá’ mới chủ động làm những điều này trước mặt đàn ông

Chỉ đàn bà ‘đại hạ giá’ mới chủ động làm những điều này trước mặt đàn ông

Người đàn bà dại vô tư làm điều này trước mặt đàn ông, còn đàn bà khôn ngoan sẽ không bao giờ có những hành động kém duyên đánh mất giá trị của mình.

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