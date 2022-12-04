5 lời nói vô tình của đàn ông thường khiến vợ tổn thương sâu sắc nhưng hiếm khi nhận ra

Có lẽ anh chồng thốt ra câu nói này chỉ vì sau một ngày làm việc mệt mỏi, về nhà không được nghỉ ngơi, còn thấy nhà cửa lộn xộn, con cái nheo nhóc nên đâm ra bực bội. Thế nhưng, câu nói đơn giản này lại làm trái tim mẹ bỉm tan nát vì nghĩ rằng chồng không thương mình.

Chồng cần phải hiểu rằng, phụ nữ sau sinh sẽ bị thay đổi nội tiết tố, dễ trầm cảm, cộng thêm việc ở nhà ăn bám chồng khiến nàng tự ti, lại liên tục bận bịu chăm sóc con cả ngày. Thấy thế, chồng nên thương yêu vợ hơn bằng cách về nhà phụ chăm con, dọn dẹp tổ ấm nhanh chóng để vợ nghỉ ngơi. Đặc biệt là chồng nên biết giữ ý giữ tứ khi nói chuyện, để tránh vợ nghỉ quẩn mà làm những chuyện không hay.

Câu này hoặc câu “Sao em lười biếng thế nhỉ?” đều có sức sát thương như nhau. Khi nhờ cậy chồng làm chuyện gì, chứng tỏ vợ rất tin tưởng vào khả năng của chồng. Nhưng nay chồng lại từ chối giúp đỡ, lại còn quay ra trách ngược chẳng phải là đang tự biến mình thành hình ảnh ông chồng hung hăng và chẳng làm được tích sự gì đó sao?.

“Lấy em là sai lầm lớn nhất của anh!”

Dù cho câu nói này được thốt ra trong lúc nóng nảy, giận dỗi, nhưng vì sức sát thương cao của nó thì chồng cũng rất khó rút lại được. Người vợ sẽ nghĩ rằng chồng coi thường mình hoặc chồng đã tìm được phụ nữ khác tốt hơn mình, nên sẽ sinh ra thất vọng về bản thân, về chồng và về hôn nhân.

Mặt khác, nếu chồng gặp phải người vợ cao tay, cô ấy sẽ bắt bẻ ngược lại rằng: “Nếu lấy em là sai lầm lớn nhất của anh thì chừng tỏ là anh là người đàn ông thất bại, làm gì cũng sai!”. Lúc này, các ông chồng có khi sẽ tức điên lên mất, nên đừng dại mà thốt ra những câu nghe chói tay nữa nhé!

Ảnh minh họa: Internet

“Em và mẹ em chẳng khác gì nhau!”

Còn gì nhục nhã hơn khi thấy chính mình bị chửi rủa và mẹ mình cũng bị vạ lây. Các anh nói như thế, chẳng khác nào đang chà đạp cả gia đình nhà vợ, từ người sinh ra vợ anh, cho đến người sinh ra các con anh. Đúng là chỉ có người đàn ông thiếu suy nghĩ và vô ơn mới nói ra được câu này!

Các chị em cũng đừng vì lời nói của đàn ông mà tự làm khổ bản thân mình nhé, vì mình khổ thì con cái cũng chẳng sung sướng gì. Thay vào đó, mỗi lần hậm hực chồng, hãy bỏ hết việc nhà mà đi chơi, đi mua sắm, đi thư giãn cho thoải mái, tất nhiên là dùng tiền của chồng mà tiêu pha!

“Sao em phiền thế nhỉ, anh cần sự im lặng!”

Có thể tính hay càm ràm của bà vợ khiến nhiều ông chồng không chịu nổi và thốt ra những câu như vậy, nhưng người vợ nghe xong lại nghĩ rằng chồng không tôn trọng mình. Những lúc như thế, chồng không nên nói gì cả mà chỉ cần lẳng lặng bỏ đi chỗ khác là được, đợi vợ bình tĩnh lại rồi quay về nói chuyện tiếp.

Chồng đừng nói ra những lời sẽ khiến mình hối hận cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói, đàn ông là sinh vật sát phạt nhất thế gian, nên lời nói ra cũng chẳng để bụng nhiều. Nếu có chuyện gì khúc mắc, hãy giải thích rõ ràng với nhau, đừng để vợ suy diễn rồi tự làm hại bản thân nhé các ông chồng!