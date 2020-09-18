5 kiểu đàn ông đích thị là ‘khắc tinh’ của phụ nữ, ai dại lấy làm chồng sẽ cay đắng cả đời

Người phụ nữ khôn ngoan nên tránh xa những kiểu đàn ông tồi này, tuyệt đối đừng vướng vào mà khổ sở cả đời, đặc biệt là kiểu thứ tư.

Người phụ nữ lấy chồng để được yêu thương quan tâm, thế nên họ không thể chịu đựng được việc chồng đối xử tàn nhẫn, bỏ rơi mình. Nếu khi yêu, đàn ông có những dấu hiệu này, phụ nữ khôn ngoan nên tìm đường lui.

Người đàn ông vô tâm luôn là “khắc tinh” khiến cuộc đời của phụ nữ lâm vào tình cảnh bất hạnh kéo dài. Khi ở bên người lạnh lùng, không có nhiều thời gian dành cho mình, đàn bà sẽ cảm thấy tủi thân.

Người trọng thiên hạ hơn người mình yêu

Đừng lấy người không quan tâm đến mình - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn ông trọng thiên hạ hơn người mình yêu thường sẽ không mang lại hạnh phúc cho ai. Họ chỉ quan tâm đến mối quan hệ bên ngoài nên sẽ ít dành thời gian cho bạn. Nếu lấy kiểu đàn ông này, bạn sẽ tủi thân và không có quyền ghen tuông với bất cứ mối quan hệ nào của anh ấy. Bạn chỉ có thể âm thầm nhẫn nhịn, chịu đựng chứ chẳng thể thay đổi được gì.

Người ích kỷ

Người đàn ông ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân sẽ khiến bạn cảm thấy lấy chồng cũng như không. Bạn không thể nào nắm giữ được trái tim cũng như tình yêu của anh ấy. Thậm chí trong mối quan hệ này, bạn chỉ cho đi mà không nhận lại được gì.

Đàn ông ích kỷ sẽ khiến bạn đánh mất tự do - Ảnh minh họa: Internet

Những thứ bạn cho đi, anh ấy xem đó là điều bình thường và không quan tâm đến. Còn những thứ của anh ấy, bạn đừng hòng đụng đến được.

Bám váy mẹ

Khi lấy phải người đàn ông bám váy mẹ, bạn sẽ đánh mất hạnh phúc của mình. Vì lúc nào họ cũng xem trọng lời nói của mẹ hơn vợ. Đàn ông luôn nghe theo lời mẹ thường không có chính kiến.

Dù bạn có nói gì, họ cũng sẽ trả lời rằng “để anh hỏi mẹ”, điều này khiến bạn không có tiếng nói trong gia đình. Thậm chí còn phải nghe theo mọi sự sắp đặt của mẹ chồng mà không được nói lên quan điểm của mình.

Đàn ông keo kiệt

Đàn ông keo kiệt sẽ không mang lại hạnh phúc cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ nên yêu và cưới người có thể vì mình mà tiêu tiền. Đừng sống bên người tính toán từng đồng với mình. Lấy người keo kiệt, chi li sẽ khiến bạn đánh mất sự tự do. Muốn mua gì, làm gì cũng phải dựa theo sự sắp đặt của chồng. Sống trong cuộc hôn nhân như thế này, bạn sẽ không có được nụ cười hạnh phúc đúng nghĩa.