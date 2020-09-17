Đàn ông CHẤM những điều này ở phụ nữ, đã mê đắm đến phát điên nhưng ngại nói ra

Dưới đây là những đặc điểm của phụ nữ khiến đàn ông nghiện đến phát điên nhưng lại ngại nói ra.

Kiểu phụ nữ thông minh luôn khiến đàn ông phát điên và nghiện cả đời. Vì họ muốn có một người vợ đủ thông minh để hiểu được nỗi vất vả của chồng. Đủ khôn ngoan để cùng chồng quán xuyến mọi chuyện trong nhà. Có thể đàn ông thích những cô nàng ngốc nghếch, ngây thơ nhưng sẽ "gục ngã" trước người thông minh.

Người đàn ông thường chấm điểm độ thông minh, khôn ngoan của phụ nữ. Họ thích nói chuyện với người hiểu chuyện, biết điều vì không cần phải giải thích quá nhiều. Cũng không cần tốn công tốn sức để lặp đi lặp lại một vấn đề.

Sự lương thiện

Sự lương thiện là yếu tố được đàn ông đánh giá cao ở phụ nữ. Khi yêu, họ luôn âm thầm chấm điểm về cách đối nhân xử thế của đối phương. Thế nên đàn bà khôn ngoan ngoài chuẩn bị cho mình một vẻ ngoài bắt mắt, xinh đẹp, hãy nuôi dưỡng một tâm hồn thật đẹp đẽ.

Phụ nữ lương thiện luôn khiến đàn ông say mê - Ảnh minh họa: Internet

Hãy hiểu một điều đàn ông sẽ đến với bạn vì nhan sắc, nhưng sẽ ở lại vì sự lương thiện của bạn. Họ sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái và an toàn khi ở bên một người có tâm hồn thánh thiện, không có ý niệm hại hay sân si với ai.

Sống đơn giản

Phụ nữ nên sống đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thích kiểu phụ nữ sống đơn giản. Họ thích người có thể cùng họ đi ăn quán lề đường khi nghèo khó. Có thể cùng họ đến những nơi không sang trọng. Dù ở hoàn cảnh nào cũng cùng nhau vượt qua mà không một lời oán trách. Bên cạnh đó đàn ông cũng muốn người bạn đời của mình ăn mặc giản dị một chút, không lòe loẹt. Vì đi bên cạnh người đơn giản, họ sẽ không cảm thấy áp lực.

Thấu hiểu, cảm thông

Đàn ông cần người cảm thông với mình - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông nào cũng cần một người biết thấu hiểu và cảm thông cho mình. Khi chọn vợ, họ cũng sẽ đặt yếu tố này lên hàng đầu. Vì họ mong muốn sau một ngày làm việc mệt mỏi bên ngoài có thể trở về ngôi nhà ấm áp bên người vợ hiểu chuyện. Họ muốn có một người bạn đời không cần nói quá nhiều cũng hiểu ý nhau dù chỉ qua một ánh mắt, cử chỉ.