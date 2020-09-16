Giữ 4 ‘ác niệm’ này trong lòng, phụ nữ sẽ già trước tuổi, tiều tụy xấu xí

Phụ nữ yêu 16/09/2020 05:00

Cứ giữ khư khư những điều xấu này trong lòng, phụ nữ dại sẽ có vẻ ngoài tiều tụy, già trước tuổi và không bao giờ có được hạnh phúc.

Dưới đây là những điều khiến phụ nữ dại rơi vào hố sâu tăm tối không thể nào thoát được, dù còn trẻ nhưng lại trông xấu xí, già nua.

Ưa hại người khác

Những kẻ muốn hãm hại người khác để tiến thân thường không có hạnh phúc. Họ lúc nào cũng suy tính kế hoạch thăng tiến nên không có nhiều thời gian dành cho mình.

phu nu dai 1
Phụ nữ dại thường nghĩ cách hại người - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy tinh thần của họ lúc nào cũng mệt mỏi, mất ăn mất ngủ. Tâm địa không tốt, vẻ ngoài của họ cũng sẽ không như ý. Có câu “tâm sinh tướng”, người có tâm xấu xa sẽ có dáng vẻ xấu xí, tiều tụy.

Nghĩ xấu về người khác

phu nu dai 2
Phụ nữ đừng nói xấu ai - Ảnh minh họa: Internet

Những kẻ "suy bụng ta ra bụng người" thường không có được cuộc sống bình yên. Họ nhìn cuộc đời một chiều, phiến diện nên không thể hiểu được hạnh phúc là như thế nào. Thậm chí họ mất niềm tin vào những người xung quanh nên sẽ không có được người bạn tốt đúng nghĩa. Nếu cứ sống như thế này, bạn sẽ đánh mất nhiều mối quan hệ tốt của mình.

Đổ lỗi, luôn đóng vai nạn nhân

Kiểu người luôn đóng vai nạn nhân, đổ lỗi cho người khác rất đáng sợ. Họ sai nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ đáng thương. Thậm chí còn dùng đặc quyền yếu đuối của mình để được người khác để tâm đến.

phu nu dai 3
Đừng đổ lỗi cho người khác - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu người này ngoài mặt thân thiện nhưng trong lòng chứa "một bồ dao găm". Họ luôn đề phòng mọi thứ xung quanh nên ít có người nào thật lòng với họ.

Tham lam, keo kiệt

Người đàn bà tham lam, đam mê danh vọng vật chất thường đánh mất hạnh phúc đích thực. Họ lúc nào cũng chạy theo tiền tài, những thứ xa hoa nên thường bỏ rơi những điều giản dị, nhỏ nhặt thường ngày.

phu nu dai 4
Đừng quá tham lam, keo kiệt - Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, kiểu người keo kiệt sẽ không chịu chi tiêu làm đẹp, tân trang nên vẻ ngoài ngày càng tiều tụy, kém sắc. Nếu có tính cách này, chắc chắn bạn sẽ không có được hạnh phúc, thậm chí còn già trước tuổi.

Phụ nữ càng đòi chồng những thứ này càng được cưng như trứng, hứng như hoa

Phụ nữ càng đòi chồng những thứ này càng được cưng như trứng, hứng như hoa

Người đàn bà khôn ngoan càng đòi những thứ này càng được chồng cưng như trứng, hứng như hoa. Dù vợ có già nua, xấu xí, chồng cũng một lòng thương yêu.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà dại đàn bà tham lam những điều phụ nữ nên biết

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 51 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này