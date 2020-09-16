Giữ 4 ‘ác niệm’ này trong lòng, phụ nữ sẽ già trước tuổi, tiều tụy xấu xí

Dưới đây là những điều khiến phụ nữ dại rơi vào hố sâu tăm tối không thể nào thoát được, dù còn trẻ nhưng lại trông xấu xí, già nua.

Vì vậy tinh thần của họ lúc nào cũng mệt mỏi, mất ăn mất ngủ. Tâm địa không tốt, vẻ ngoài của họ cũng sẽ không như ý. Có câu “tâm sinh tướng”, người có tâm xấu xa sẽ có dáng vẻ xấu xí, tiều tụy.

Những kẻ muốn hãm hại người khác để tiến thân thường không có hạnh phúc. Họ lúc nào cũng suy tính kế hoạch thăng tiến nên không có nhiều thời gian dành cho mình.

Nghĩ xấu về người khác

Phụ nữ đừng nói xấu ai - Ảnh minh họa: Internet

Những kẻ "suy bụng ta ra bụng người" thường không có được cuộc sống bình yên. Họ nhìn cuộc đời một chiều, phiến diện nên không thể hiểu được hạnh phúc là như thế nào. Thậm chí họ mất niềm tin vào những người xung quanh nên sẽ không có được người bạn tốt đúng nghĩa. Nếu cứ sống như thế này, bạn sẽ đánh mất nhiều mối quan hệ tốt của mình.

Đổ lỗi, luôn đóng vai nạn nhân

Kiểu người luôn đóng vai nạn nhân, đổ lỗi cho người khác rất đáng sợ. Họ sai nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ đáng thương. Thậm chí còn dùng đặc quyền yếu đuối của mình để được người khác để tâm đến.

Đừng đổ lỗi cho người khác - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu người này ngoài mặt thân thiện nhưng trong lòng chứa "một bồ dao găm". Họ luôn đề phòng mọi thứ xung quanh nên ít có người nào thật lòng với họ.

Tham lam, keo kiệt

Người đàn bà tham lam, đam mê danh vọng vật chất thường đánh mất hạnh phúc đích thực. Họ lúc nào cũng chạy theo tiền tài, những thứ xa hoa nên thường bỏ rơi những điều giản dị, nhỏ nhặt thường ngày.

Đừng quá tham lam, keo kiệt - Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, kiểu người keo kiệt sẽ không chịu chi tiêu làm đẹp, tân trang nên vẻ ngoài ngày càng tiều tụy, kém sắc. Nếu có tính cách này, chắc chắn bạn sẽ không có được hạnh phúc, thậm chí còn già trước tuổi.