Đàn ông có những dấu hiệu này không phải là đối tượng tốt để kết hôn

Phụ nữ yêu 15/09/2020 04:00

Người đàn ông tồi chỉ muốn yêu chứ không có ý định kết hôn, phụ nữ khôn ngoan nên biết tìm đường lui đúng lúc để không làm khó chính mình.

Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy đàn ông tồi, chỉ muốn yêu đương nhất thời không muốn gắn bó cả đời, phụ nữ đừng tự làm khổ mình.

dan ong toi 1
Đàn ông tồi thường có những dấu hiệu này - Ảnh minh họa: Internet

Không dẫn bạn về ra mắt gia đình

Người đàn ông không yêu thật lòng thường sẽ không dẫn bạn về ra mắt gia đình. Họ sợ bị ràng buộc hôn nhân, sợ phải có trách nhiệm lâu dài. Kiểu đàn ông này không phải là đối tượng tốt để bạn lấy làm chồng, hãy tìm đường lui đừng tự làm khổ bản thân.

dan ong toi 2
Đàn ông tồi, phụ nữ đừng nên cưới - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ khôn ngoan nên biết đàn ông chân thành sẽ muốn cho cả thiên hạ biết về bạn. Còn người không yêu thật lòng sẽ chẳng muốn cho ai biết sự tồn tại của bạn trong cuộc đời này.

Giấu giếm mối quan hệ với bạn bè

Đây là kiểu đàn ông chỉ thích vui chơi qua đường. Họ không muốn cho ai biết về sự tồn tại của bạn. Một là vì muốn vui chơi, quen thêm vài ba cô nữa. Hai là không có ý định kết hôn nên không xem bạn quan trọng. Nếu đối phương có dấu hiệu này, bạn nên dừng lại ngay đừng tiến quá xa.

Xem bạn giống như những người khác

dan ong toi 3
Đừng yêu người không trân trọng mình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu người đó xem bạn giống như những người khác, chứng tỏ họ không xem trọng bạn. Họ chỉ xem bạn như những mối quan hệ bình thường chứ không phải là người có thể gắn bó cả đời. Khi yêu họ, bạn sẽ nhận được cái kết khá đau lòng đó là “chờ đợi hoài một danh phận nhưng không thấy đâu”.

Chê bai bạn thẳng thừng

Người chê bai bạn trước mặt mọi người không thật lòng tôn trọng, yêu thương bạn. Họ không nhận ra giá trị của bạn. Phụ nữ nên nhớ hãy yêu người biết được giá trị của mình, chứ đừng yêu người chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá một người.

Xem trọng công việc hơn bạn

Hãy yêu người có thể tạm gác lại công việc mỗi khi bạn buồn hoặc cần họ nhất. Hãy trân trọng một người có thể từ chối mọi cám dỗ bên ngoài để về bên bạn cùng ăn bữa cơm ấm áp, giản dị.

dan ong toi 4
Hãy yêu người có nhiều thời gian dành cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Vì ở bên người như thế này, bạn sẽ cảm thấy bình yên. Còn ở bên người chỉ coi trọng công việc, bạn sẽ cảm thấy cô đơn suốt cuộc đời. Dù mang tiếng có chồng nhưng bạn vẫn không có được hạnh phúc đúng nghĩa.

‘3 thêm, 3 bỏ’ phụ nữ khôn ngoan nên biết để cuộc đời nở hoa

‘3 thêm, 3 bỏ’ phụ nữ khôn ngoan nên biết để cuộc đời nở hoa

Muốn có cuộc sống bình yên tự tại, phụ nữ khôn ngoan phải khắc cốt ghi tâm những điều này, tuyệt đối không được quên dù chỉ một điều nhỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông không yêu thật lòng phụ nữ khôn ngoan dấu hiệu đàn ông tồi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 51 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này