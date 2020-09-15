Phụ nữ càng đòi chồng những thứ này càng được cưng như trứng, hứng như hoa

Phụ nữ yêu 15/09/2020 06:00

Người đàn bà khôn ngoan càng đòi những thứ này càng được chồng cưng như trứng, hứng như hoa. Dù vợ có già nua, xấu xí, chồng cũng một lòng thương yêu.

Dưới đây là những điều đàn bà khôn ngoan đòi càng nhiều ở chồng càng được tôn trọng, yêu thương và đặc biệt sẽ được nâng niu cả đời.

Đòi sự quan tâm

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Đàn bà khôn ngoan hãy đòi sự quan tâm từ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ khôn ngoan nên biết đòi sự quan tâm từ chồng. Vì trong hôn nhân, đây là điều quan trọng, quyết định được thành bại của một mối quan hệ. Người phụ nữ lấy chồng luôn muốn nhận được tình cảm ấm áp từ chồng. Ai cũng cần được quan tâm, thế nên hãy đòi hỏi điều này từ người đàn ông của mình.

Đòi quyền bình đẳng trong hôn nhân

Muốn hạnh phúc và được tôn trọng, phụ nữ phải tự chủ cuộc sống của mình. Đừng quá ngoan hiền ai bảo gì làm nấy, bạn phải đòi quyền bình đẳng cho bản thân. Trong gia đình, phụ nữ phải tự lập tài chính để gia đình chồng tôn trọng, có tiếng nói.

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Phụ nữ hãy đòi hỏi sự bình đẳng - Ảnh minh họa: Internet

Đừng bao giờ có tư tưởng lấy chồng là để được nuôi, để yên nhờ tấm thân. Vì khi sử dụng tiền của đàn ông, bạn sẽ không có quyền quyết định bất cứ thứ gì.

Không gian riêng

Dù đã có chồng nhưng bạn vẫn cần không gian riêng. Điều này mỗi người phụ nữ có quyền đòi hỏi ở chồng. Bạn có quyền thỏa thuận với chồng về việc cho cả hai không gian riêng. Ví dụ như anh ấy có bạn bè, công việc riêng, bạn cũng phải giữ được những sở thích riêng của mình.

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Hãy cho mình và chồng không gian riêng - Ảnh minh họa: Internet

Dù đã là vợ chồng nhưng đừng xen vào cuộc sống của nhau quá nhiều. Bạn đừng ép chồng phải bỏ bạn bè để ở bên vợ con. Khi đó chồng cũng không có quyền ép bạn từ bỏ những mối quan hệ của mình.

Sự tôn trọng

Trong hôn nhân, phụ nữ phải đòi được sự tôn trọng từ chồng. Vì yếu tố này sẽ quyết định chuyện cả hai có đi với nhau lâu dài hay không. Muốn được tôn trọng, phụ nữ bản lĩnh phải tự quyết định được cuộc sống của mình. Đặc biệt là phải có tiền, có công việc. Khi đó tiếng nói của bạn sẽ có trọng lượng hơn, chồng cũng sẽ tôn trọng vợ.

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Hãy đòi sự tôn trọng từ chồng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ trong hôn nhân phải tự biết bảo vệ bản thân. Đừng quá hiền lành, dễ dãi mà đánh mất giá trị của mình trong mắt người khác.

‘3 thêm, 3 bỏ’ phụ nữ khôn ngoan nên biết để cuộc đời nở hoa

‘3 thêm, 3 bỏ’ phụ nữ khôn ngoan nên biết để cuộc đời nở hoa

Muốn có cuộc sống bình yên tự tại, phụ nữ khôn ngoan phải khắc cốt ghi tâm những điều này, tuyệt đối không được quên dù chỉ một điều nhỏ.

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