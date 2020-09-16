Người đàn ông hết yêu thường bỏ mặc vợ trong những thời điểm này

Phụ nữ yêu 16/09/2020 05:00

Người đàn ông hết yêu thường bỏ mặc vợ trong những thời điểm này, chị em phụ nữ nên biết để tự bảo vệ, yêu thương mình, đừng trông chờ quá nhiều vào kẻ tệ bạc.

Dưới đây là những thời điểm đàn ông hết yêu thường bỏ mặc vợ, phụ nữ trong hôn nhân hãy tự bảo vệ bản thân mình.

Khi vợ sinh, ở cữ

Người đàn ông không còn yêu thường bỏ mặc vợ khi sinh nở. Trong thời điểm sinh tử này, phụ nữ cần người chồng bên cạnh. Họ cần người chồng nắm chặt tay động viên “rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, có anh ở đây rồi”. Nhưng chỉ đàn ông còn yêu mới làm điều này. Còn người hết yêu rồi sẽ bỏ mặc vợ, không muốn rước thêm phiền phức cho mình.

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Đàn ông hết yêu thường bỏ mặc vợ khi sinh nở - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì ở bên vợ, họ sẽ chọn những cuộc vui bên ngoài. Kiểu đàn ông tệ bạc này, phụ nữ bỏ đi đừng tiếc. Đừng tốn quá nhiều nước mắt, công sức vì người không yêu mình.

Khi vợ chồng cãi nhau

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Vợ chồng cãi nhau, đàn ông hết yêu sẽ bỏ mặc vợ - Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ chồng cãi nhau, đàn ông yêu thật lòng sẽ nhường nhịn, dỗ dành vợ. Còn người hết yêu sẽ giành thắng thua, tìm mọi cách để hạ thấp danh dự của đối phương. Họ chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân chứ không màng đến việc làm tổn thương vợ như thế nào. Nếu có người chồng như thế này, phụ nữ khôn ngoan nên chuẩn bị tinh thần để có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Khi gia đình khó khăn hoặc phất lên

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Nhiều người đàn ông bỏ vợ khi giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Người ta thường nói biết lòng dạ đàn ông khi giàu có, hiểu tấm chân tình của phụ nữ khi nghèo khổ. Đàn ông khi có tiền, có điều kiện thường thay đổi tâm tính. Nhiều người bỏ mặc vợ hoặc đi ngoại tình. Phụ nữ nên biết điều này để tự bảo vệ bản thân.

Khi vợ già nua, xấu xí

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Đàn ông thường đối xử phũ phàng khi vợ già nua xấu xí - Ảnh minh họa: Internet

Đừng quá tin vào lời ngọt ngào của đàn ông rằng “em có già, có xấu anh cũng yêu em”. Vì khi ở trong hoàn cảnh đó, bạn mới hiểu được đàn ông phũ phàng, nhẫn tâm như thế nào. Khi thấy vợ không còn xinh đẹp, họ sẽ quay lưng tìm những cô nàng trẻ trung khác. Thế nên đừng bao giờ bỏ bê vẻ ngoài của mình, hãy biết làm đẹp mỗi ngày để được chồng yêu thương, tôn trọng hơn.

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