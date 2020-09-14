Những câu nói THÔ nhưng THẬT giúp phụ nữ vượt qua đau khổ đến hồi hạnh phúc

1. Cuộc đời này có cho có nhận, đừng nghĩ ai cũng tốt với mình tuyệt đối. Con người vốn có lòng tham, sự ích kỷ. Bạn đừng mong họ sẽ đối đãi với bạn thật lòng, trong khi bạn lại không cho đi thứ gì.

Dưới đây là những câu nói giúp đàn bà khôn ngoan vượt qua hết mọi sóng gió của cuộc đời, khổ đến mấy cuối cùng cũng bình yên thôi.

3. Người đàn ông tốt khi yêu sẽ trở nên tồi khi kết hôn. Có nhiều người khi yêu rất ngọt ngào, chiều chuộng bạn hết mực. Nhưng khi cưới nhau về rồi thì lại bộc lộ con người thật của mình.

2. Công việc vất vả đừng vội bỏ cuộc, hãy mạnh mẽ vượt qua mọi thử thách để trưởng thành hơn. Đặc biệt là để có được cuộc sống ổn định về tiền bạc, không phải sống dựa dẫm ai.

4. Người đàn bà khi yêu đừng nên tin quá nhiều vì càng tin bạn càng thất vọng. Càng tin những lời nói ngọt ngào, sáo rỗng, bạn càng tạo điều kiện để đàn ông lừa gạt mình.

Muốn hạnh phúc hãy tự làm việc và kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

5. Muốn hạnh phúc, bình yên hãy tự yêu thương lấy mình. Vì cuộc đời này không ai yêu ai mà không có điều kiện, trừ bản thân và cha mẹ. Thế nên đừng dành quá nhiều thời gian để níu giữ một người, hãy dùng mọi cách để níu giữ vẻ đẹp, tuổi xuân của mình trước đã.

6. Tiền là yếu tố quan trọng để bạn hạnh phúc. Khi buồn cũng có thể buồn ở những nơi sang trọng. Khi khóc cũng phải được khóc trong xế hộp, biệt thự. Vì vậy đừng quên nỗ lực mỗi ngày để xây dựng sự nghiệp.

Đừng dễ dãi tin tưởng đàn ông quá mức - Ảnh minh họa: Internet

7. Khi yêu đừng “lên giường” với đàn ông quá sớm. Vì khi có được bạn rồi, họ sẽ không còn muốn trân trọng nữa. Khi cảm thấy bạn quá dễ dãi, họ sẽ xem thường phẩm giá cũng như nhân cách của bạn.

8. Những thứ đàn ông cho, phụ nữ nên tìm cách để đáp trả sòng phẳng. Đừng chỉ nhận mà không tính đường cho lại. Đừng chỉ ngửa tay xin mà không biết đáp trả khi có dịp.

Muốn bình an hãy nỗ lực hết mình mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

9. Sức khỏe của bản thân quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Đừng vì một người mà không màng đến thân thể, cuộc sống của mình. Đừng vì một chuyện đau buồn mà không muốn sống nữa. Vì những lúc như vậy, đàn ông càng xem thường bạn hơn mà thôi.