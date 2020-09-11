Người phụ nữ quyến rũ thường có những đặc điểm “chí mạng” này khiến cánh mày râu cả đời điêu đứng, thương nhớ không dứt ra được.

Người đàn bà 40 tuổi có ngoại hình đằm thắm, ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ khí chất. Bạn đi đứng, nói chuyện đúng chừng mực, không sỗ sàng. Không có bất cứ việc gì khiến bạn nóng giận quá mức mà đánh mất vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính của mình.

Khi đã đủ sự từng trải, đàn bà trở nên hiểu chuyện hơn. Họ hiểu bản thân cần gì, không mải mê đi tìm chính mình như thời còn trẻ. Bên cạnh đó họ hiểu ai là người xấu, ai tốt với mình. Có cho đi mới có nhận lại, không có thứ gì miễn phí, không phải ai cũng tốt với mình mà không có điều kiện.

Phụ nữ trung niên hiểu chuyện hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống phải nghĩ cho người khác, người khác mới nghĩ cho mình. Không bao giờ có tư tưởng chỉ ngồi không để nhận mà không chịu cho đi.

Giỏi việc nước, đảm việc nhà

Người phụ nữ trung niên thường giỏi giang về mọi mặt. Không chỉ giỏi việc nước mà còn đảm đang việc nhà. Họ giỏi quán xuyến những việc trong gia đình và có thể đảm đương luôn việc bên ngoài. Đây là vũ khí lợi hại khiến đàn ông chết đứ đừ.

Không dễ bị bắt nạt

Họ không dễ bị bắt nạt, xem thường - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã đủ trưởng thành, từng trải, phụ nữ không dễ gì bị bắt nạt. Họ không cho phép ai có quyền làm tổn thương mình. Không còn ngu ngơ như thời còn trẻ, ai bảo gì cũng nghe, cũng làm. Không còn ngây ngốc như thời mới trưởng thành phải nhường nhịn để được lòng thiên hạ. Bây giờ, họ chỉ sống vì mình và đủ mạnh mẽ để đánh bại những người làm hại mình.

Không dễ tin người

Khi còn trẻ, bạn có thể ngây thơ dễ tin người. Nhưng khi ở độ tuổi 40, bạn sẽ không còn bị ai lừa gạt. Vì đã đủ sự trưởng thành, từng trải, bạn biết phân biệt đâu là lời dối trá, đâu là lời chân thành. Không dễ bị người khác lợi dụng tình cảm như trước.

Hiểu người khác muốn gì

Phụ nữ 40 tuổi hiểu thiên hạ muốn gì - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ hiểu được bản thân muốn gì, bạn còn hiểu được người khác đang nghĩ gì. Người phụ nữ bản lĩnh, thu hút đàn ông là khi sống vì mình nhưng không quên quan tâm người khác. Sống vì bản thân nhưng vẫn hiểu được cảm xúc của những người xung quanh để không làm tổn thương họ.