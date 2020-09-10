Những hoang tưởng mà kẻ thứ ba thường tự ‘vẽ’ trong đầu về chồng của thiên hạ

Dưới đây là những điều kẻ thứ ba tự huyễn hoặc để rồi khổ sở cả đời, mãi mãi chỉ là kẻ đứng bên lề nhìn người ta hạnh phúc.

Thế nên đừng hoang tưởng về những người đàn ông có vợ. Đừng bị những cử chỉ ngọt ngào làm mờ mắt mà dấn thân vào con đường tội lỗi ngập đầu.

Nhiều người thứ ba thường ảo tưởng về đàn ông của thiên hạ. Họ cho rằng người đó ấm ấp, chân thành và sẽ chung thủy bên mình suốt đời. Nhưng thực tế đàn ông tốt sẽ không đi ngoại tình. Người tử tế sẽ không bỏ vợ con, gia đình để cặp kè với người đàn bà khác. Chỉ có những người dễ thay lòng đổi dạ, tệ bạc mới có thói trăng hoa.

Rồi mình sẽ có danh phận đàng hoàng

Đừng mong đàn ông có vợ cho bạn danh phận đàng hoàng - Ảnh minh họa: Internet

Kẻ thứ ba mãi mãi chỉ là kẻ thứ ba, đừng mong có danh phận đàng hoàng. Đừng mong đàn ông sẽ bỏ vợ để đến với mình. Bạn sẽ không bao giờ nhận được sự chân thành từ con người phản bội lại vợ mình. Bạn nên biết đàn ông ngoại tình rồi sẽ về bên gia đình của mình. Họ chỉ xem bạn là thú vui nhất thời, chán rồi thì quay lại điểm xuất phát mà thôi.

Người đàn ông đó sớm muộn gì cũng bỏ vợ

Đàn ông ngoại tình ai rồi cũng về bên vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình hiếm ai bỏ vợ. Ai rồi cũng quay về với gia đình bé nhỏ của mình. Vì họ không muốn đánh mất hạnh phúc mà mình giữ gìn bấy lâu nay. Không muốn rời bỏ vợ con chỉ vì cô nhân tình mới quen vài ba ngày. Thế nên kẻ thứ ba đừng ảo tưởng mà hại thân. Hãy sống tốt, sống có ích hơn cho xã hội, đừng nuôi ý định cướp chồng người khác.

Mình có thể quản lý được tiền bạc của người đó

Đừng mong quản lý được tiền bạc của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông chẳng ai dại để bạn “nắm thóp”. Bạn đừng mong giữ được tiền bạc, thời gian hay trái tim của họ lâu dài. Có thể hiện tại họ cần bạn nên sẽ cung phụng hết sức. Nhưng khi đã chán rồi, bạn chỉ là món đồ vứt đi, họ không bao giờ cần đến nữa.