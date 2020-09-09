Những hành động ‘chẳng hiểu nổi’ của đàn ông khi ngoại tình khiến phụ nữ cả đời không thể nhìn thấu

Phụ nữ yêu 09/09/2020 05:00

Người đàn ông ngoại tình thường có những hành động khó hiểu, phụ nữ cả đời cũng không thể nhìn thấu được lòng dạ của chồng.

Dưới đây là những hành động khó hiểu của đàn ông ngoại tình, không phải ai cũng biết được.

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Đàn ông ngoại tình thường có những hành động khó hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Cần nhân tình và cần luôn vợ

Người đàn ông tệ bạc không bỏ được vợ, lại chẳng thể rời xa nhân tình. Họ thích "chân đạp 2 thuyền", muốn có vợ lẫn bồ. Có người không bỏ được vợ vì con, muốn giữ gia đình êm ấm. Đồng thời lại không thể nào bỏ nhân tình vì không muốn đánh mất cảm giác thú vị khi vụng trộm. Đây là điều tham lam nhất ở đàn ông khiến phụ nữ không thể nào thấu hiểu được.

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Đàn ông phản bội cần cả vợ lẫn nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người vợ tự hỏi chồng cần mình, vậy tại sao còn đi ngoại tình? Điều này khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, thất vọng ê chề. Nhưng phụ nữ ơi, đó là điều mà bạn cần phải chuẩn bị tâm lý tốt để đối mặt. Nên nhớ đàn ông ai rồi cũng thay lòng đổi dạ.

Có vợ xinh đẹp, con ngoan hiền nhưng vẫn thèm của lạ

Đàn ông có vợ đẹp, con ngoan, gia đình êm ấm nhưng vẫn thèm của lạ. Nhiều người thường thắc mắc về vấn đề này, không hiểu sao đàn ông lại dại dột như vậy. Dù biết ngoại tình thì gia đình sẽ đổ vỡ, vợ chồng con cái sẽ ly tán, nhưng họ vẫn đâm đầu vào.

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Dù có vợ xinh đẹp nhưng nhiều người vẫn ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Có thể là vì “một cái lạ bằng tạ cái quen”. Khi chán vợ, đàn ông thường tìm những điều mới lạ hơn để thay thế.

Dù nhân tình không đẹp nhưng họ vẫn cảm thấy thích thú vì ở bên người đó, họ có được sự tôn trọng hoặc cảm giác mới mẻ. 

Luôn đòi hỏi vợ chung thủy trong khi bản thân lại phản bội

Đàn ông có suy nghĩ rất lạ. Họ luôn đòi hỏi vợ chung thủy tuyệt đối, nhưng bản thân lại có quyền nghiêng ngả. Họ muốn vợ không được thay lòng, trong khi bản thân lại dễ rơi vào lưới tình của những cô nàng ngoài kia. Họ cho mình cái quyền được ngoại tình, còn vợ thì tuyệt đối phải chung thủy.

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Phụ nữ hãy bảo vệ bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người đàn ông ích kỷ như vậy nên phụ nữ cảm thấy vô cùng thất vọng. Vì vậy phụ nữ khôn ngoan nên tự bảo vệ mình, đừng để bị tổn thương vì người không xứng đáng.

Không muốn khổ, phụ nữ khôn ngoan đừng THAM những thứ này

Không muốn khổ, phụ nữ khôn ngoan đừng THAM những thứ này

Không muốn sống khổ cả đời, phụ nữ khôn ngoan đừng tham những thứ không thuộc về mình, đừng quá đòi hỏi mà đánh mất bản chất cũng như hạnh phúc của bản thân.

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