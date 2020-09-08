Dưới đây là những dấu hiệu nhận biết đàn ông nói dối , có chạy đằng trời cũng không thoát tội, phụ nữ nên nhận biết để tự bảo vệ bản thân trong mối quan hệ này.

Nếu khi giao tiếp, ánh mắt của họ lúc nào cũng ngó nghiêng ngó dọc, không nhìn thẳng mặt bạn, hãy hiểu rằng anh ta đang có vấn đề gì đó. Bạn nên biết tự bảo vệ bản thân, đừng tự dìm mình trong mật ngọt rồi tổn thương cũng không hay biết.

Người đàn ông không thật lòng khi nói chuyện sẽ cố tình lảng tránh ánh mắt của bạn. Họ sợ bạn khám phá hoặc biết ra điều gì đó không hay về họ. Hoặc có bí mật nào đó đang muốn giấu giếm không để bạn biết.

Chân tay không yên

Khi nói dối, tay chân của họ thường không yên. Họ sẽ lúng túng, run rẩy khó kiểm soát được hành động của bản thân. Biểu hiện này chứng tỏ họ đang cố vẽ ra một câu chuyện khác để đánh lừa bạn, hoặc đang cố gắng che giấu một điều gì đó và không muốn để bạn biết.

Họ thường có những hành động không kiểm soát được bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan khi yêu đừng quá mù quáng, hãy chừa cho mình đường lui thích hợp. Đừng đâm đầu vào yêu một người không chân thành. Đừng lao vào một mối quan hệ luôn lừa dối nhau bằng những lời hoa mỹ, hay ho.

Nói không đúng chủ đề, hay nói sang chuyện khác

Khi không muốn nói đến một chuyện gì đó, đàn ông thường sẽ lảng sang chuyện khác. Vì không thật sự tôn trọng và yêu thương bạn nên họ mới không muốn dành thời gian để nói chuyện với bạn quá nhiều.

Đàn ông không chân thành thường che giấu nhiều bí mật - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người sẽ nói chuyện vòng vo tam quốc để lấp liếm cho bí mật trong lòng mình. Họ muốn đánh lạc hướng để bạn không còn thắc mắc về câu chuyện ban đầu nữa. Nếu cảm thấy đối phương có dấu hiệu này, bạn nên thận trọng, đừng tin tưởng quá nhiều mà làm tổn thương mình.

Thường xuyên bảo bận

Đàn ông bảo bận sẽ không thật lòng yêu bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường xuyên bảo bận là người không yêu bạn thật lòng. Họ luôn có nhiều bí mật che giấu nên không muốn ở bên cạnh bạn nhiều. Vì họ sợ những điều đó sẽ phơi bày và không biết giải thích với bạn như thế nào cho thỏa đáng.