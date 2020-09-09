Phụ nữ có 5 quyền này, hãy tận dụng để ‘điều khiển’ đàn ông dễ như trở bàn tay

Phụ nữ yêu 09/09/2020 04:00

Người phụ nữ khôn ngoan có những quyền này, hãy tận dụng đúng lúc để “điều khiển” đàn ông dễ như trở bàn tay, không cần tốn quá nhiều thời gian công sức.

Dưới đây là những quyền của phụ nữ khôn ngoan, chị em nên biết để được chồng yêu thương, cung phụng suốt đời.

Có quyền nhõng nhẽo

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Phụ nữ khôn ngoan nên biết nhõng nhẽo - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ có quyền nhõng nhẽo, làm nũng để được đàn ông chiều chuộng. Bạn không cần phải quá mạnh mẽ hay làm mọi việc một mình. Khi mệt mỏi, cứ nhờ vả đối phương giúp. Khi không làm được chuyện gì đó cứ mè nheo để đối phương ra tay. Những lúc như vậy, họ sẽ cảm thấy bạn vô cùng đáng yêu.

Có quyền dùng nước mắt

Đàn ông thường mềm lòng trước nước mắt của phụ nữ. Họ sẽ chịu nhường nhịn khi nhìn thấy vợ khóc. Thế nên hãy dùng nước mắt để “điều khiển” đàn ông dễ dàng. Tuy nhiên đừng lạm dụng, đừng lúc nào cũng khóc lóc để đổi lại sự thương hại của chồng. Hãy mạnh mẽ và yếu đuối đúng thời điểm để không bị xem thường.

Có quyền nhờ sự trợ giúp từ đối phương

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Hãy nhận sự trợ giúp của đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không làm được việc gì đó, bạn có quyền nhờ sự giúp đỡ của đối phương. Đừng ngại vì đàn ông sinh ra là để bảo vệ, hỗ trợ phái yếu. Vì vậy vợ khôn ngoan hãy tận dụng cơ hội này để được chồng yêu thương vợ hết lòng, hết dạ.

Có quyền làm đẹp và sống ích kỷ vì mình

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Bạn có quyền sống ích kỷ để bảo vệ mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ phải làm đẹp để bản thân tự tin hơn. Bên cạnh đó bạn cũng có quyền sống ích kỷ để có nhiều thời gian yêu thương, chăm sóc bản thân nhiều hơn. Đừng ôm hết việc vào người, cũng đừng yêu thương ai quá hết lòng. Người ta thường bảo “người không vì mình trời tru đất diệt”, do đó hãy ưu tiên cho bản thân trước.

Có quyền bỏ rơi kẻ tệ bạc với mình

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Có quyền bỏ rơi người tệ bạc với mình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu cảm thấy không hạnh phúc, bạn có quyền bỏ rơi người tệ bạc với mình. Đừng dại khờ ở lại bên họ, nếu không chỉ có bản thân là chịu nhiều khổ đau. Đừng sợ mang tiếng một đời chồng hay bị chồng bỏ, chỉ cần bản thân cảm thấy hạnh phúc với những quyết định đó là được.

Không muốn khổ, phụ nữ khôn ngoan đừng THAM những thứ này

Không muốn khổ, phụ nữ khôn ngoan đừng THAM những thứ này

Không muốn sống khổ cả đời, phụ nữ khôn ngoan đừng tham những thứ không thuộc về mình, đừng quá đòi hỏi mà đánh mất bản chất cũng như hạnh phúc của bản thân.

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