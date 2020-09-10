Phụ nữ lỡ một lần đò hãy tiếp tục đánh má hồng, tô thêm son và làm 3 điều này để kiêu ngạo với đời

Phụ nữ yêu 10/09/2020 04:00

Dưới đây là những điều phụ nữ một lần đò phải tiếp tục làm để có cuộc sống bình an, hạnh phúc như bản thân mong muốn, đặc biệt là điều thứ ba.

Đừng bỏ lỡ cuộc sống khi đã qua một lần đò, đừng vội từ bỏ việc yêu thương bản thân chỉ vì một lần đổ vỡ, hãy làm điều này để kiêu ngạo hơn với đời.

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Phụ nữ một lần đò đừng vội buông bỏ bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Quên đi quá khứ làm lại từ đầu

Người đàn bà một đời chồng đừng nhìn lại quá khứ. Hãy để mọi chuyện trôi đi, việc của bạn là phải sống thật tốt ở hiện tại và tương lai. Tuyệt đối đừng vì quá khứ mà sống chậm lại, hoặc từ bỏ những điều tốt đẹp đang đợi mình trước mắt.

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Hãy buông bỏ quá khứ để sống tốt ở hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ một điều quá khứ là điều không thể thay đổi, tương lai là thứ nhất định phải nắm bắt được. Dù hôm nay có khóc đến sưng mắt vì bị bỏ rơi, ngày mai nhất định bạn phải thức dậy với gương mặt xinh đẹp, tươi tắn. Đừng vì một gã đàn ông tệ bạc mà tự bỏ đi quyền được hạnh phúc của mình.

Tự kiếm tiền và tiêu tiền của mình

Người phụ nữ một lần đò hãy tô thêm son, đánh thêm phấn để lúc nào cũng xinh đẹp. Người đó bỏ bạn, bạn phải sống thật tốt và ngày càng khí chất để khiến họ hối hận. 

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Hãy làm việc chăm chỉ kiếm tiền để có cuộc sống hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Muốn làm được điều này, trước tiên phải đi làm kiếm tiền. Sau đó hãy thay đổi phong cách ăn mặc thường ngày. Dùng mỹ phẩm đắt tiền một chút, chăm chỉ đi spa hơn để chăm sóc làn da, sức khỏe của bản thân.

Nên nhớ người đàn ông đó có thể bỏ bạn chứ bạn không thể nào buông bỏ chính mình. Tháng năm trước đã thương người đến khờ dại, bây giờ hãy dành hết thời gian để nuông chiều, yêu thương bản thân nhiều hơn. Đừng dại buông bỏ hạnh phúc đang đợi mình phía trước.

Từ chối những lời ngọt ngào

Khi đã thấm thía nỗi đau bị bỏ rơi, bạn nên biết từ chối những lời ngọt ngào của đàn ông. Đừng vội tin, đừng vì những lời hứa hẹn mà chôn vùi thanh xuân của mình.

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Phụ nữ khôn ngoan đừng nghe lời ngọt ngào của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ khôn ngoan nên nhớ hãy chỉ nghe thôi, đừng tin lời của đàn ông quá mức. Vì càng tin, bạn sẽ càng thất vọng. Đôi khi họ chỉ nói cho vui miệng, còn việc thực hiện là điều không thể chắc chắn được. Thế nên hãy tự mang lại hạnh phúc cho mình, đừng tin ai mà thiệt thân.

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