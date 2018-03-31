5 điều đàn ông nào cũng khao khát nhưng phụ nữ hay coi thường

Phụ nữ thường nghĩ mình là phái yếu nên chỉ có phụ nữ mới có mong muốn được quan tâm, chia sẻ. Thực tế thì dù là đàn ông hay đàn bà, người lớn hay trẻ nhỏ đều khao khát được quan tâm.

Đương nhiên, sự quan tâm tới từ người phụ nữ mình yêu là khao khát lớn nhất của đàn ông, từ những điều nhỏ nhất đến những điều lớn nhất, nếu có thể hãy chia sẻ với anh ấy. Chỉ cần một cái ôm ấm áp cũng khiến chàng cảm thấy được yêu thương và sẽ giúp nuôi dưỡng tình yêu.

Đặc biệt là người đàn ông, họ là những người phải chịu nhiều áp lực từ gia đình và xã hội. Gánh nặng đè lên vai họ quá nhiều vì thế họ cần 1 người để có thể tâm sự và chăm sóc họ hơn ai hết.

Cần được lắng nghe

Đương nhiên, sự quan tâm tới từ người phụ nữ mình yêu là khao khát lớn nhất của đàn ông - Ảnh Internet

Phụ nữ rất hay nói, nói nhiều và cực nhiều. Có nhiều người phụ nữ còn rất thích cằn nhằn và cáu gắt với người mình yêu. Nhưng như thế quả là sai lầm, bởi vì khi nói quá nhiều thì sẽ không thể lắng nghe đối phương. Mà điều đàn ông cần nhất là 1 người phụ nữ biết lắng nghe những tâm tư, tình cảm của họ.

Ai cũng cần một người biết lắng nghe bên cạnh mình, biết an ủi mỗi khi có chuyện buồn và đặc biệt điều đó rất khó với phụ nữ nếu họ thường chỉ thích nói mà không thích lắng nghe.

Nếu đàn ông tìm đến bạn muốn giãi bày tâm tư, nghĩa là họ tin tưởng bạn, bạn là người quan trọng với họ, vì thế đừng nói những kiểu câu như “em đã nói rồi mà”, “tại sao anh không nghe lời em”, “anh nên thế này.., thế kia…”.

Những câu nói đó không những không giúp được gì mà còn mang hàm ý trách móc khiến anh ấy khó chịu thêm. Thay vì vậy, hãy nói rằng “đừng lo, em luôn sẵn sàng lắng nghe anh”.

Cảm giác sở hữu

Đừng bao giờ nghĩ phụ nữ mới có cảm giác này, đàn ông còn “cực khoái” với cảm giác này hơn cả phụ nữ. Vì thế, đừng bao giờ nhắn tin trò truyện quá thân mật với bạn khác giới trước mặt người đàn ông của bạn.

Ai cũng cần một người biết lắng nghe bên cạnh mình - Ảnh Internet

Đàn ông thường thích sở hữu phụ nữ bằng cách nắm tay khi cùng nhau đi dạo phố, đi đâu cũng phải đưa đón người đó.

Và cảm giác đó sẽ khiến anh ta thấy an toàn. Vì thế, khi yêu thật lòng, đàn ông thường thể hiện chủ quyền rõ ràng và chứng minh cho cả thế giới biết rằng: “Cô gái này là của tôi”.

Sự thăng hoa trên giường

Phụ nữ Á đông thường hay e ngại khi nói đến vấn đề này, thế nhưng, đối với đàn ông, tình dục vô cùng quan trọng.

Một người phụ nữ bình thường hay có suy nghĩ chuyện làm gì là của đàn ông, họ chỉ việc nằm đó chờ đợi. Nhưng thực tế, nếu đàn ông luôn là người chủ động, họ sẽ cảm thấy nhàm chán và muốn người kia chủ động ngược lại.

Có sự kết hợp của cả 2 người thì chuyện “chăn gối” mới thăng hoa hết mức có thể. Đừng ngại ngần trở thành người phụ nữ “hư” khi ở trên giường.